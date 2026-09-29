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ROSCA EN EL CONGRESO

Senado: la muerte de Pagotto dejó vacante un cargo clave para nombrar jueces y apuran un reemplazo

El riojano presidía la comisión de Acuerdos, por pedido de Karina Milei. Patricia Bullrich había querido ocupar su lugar. Márquez, Coto y Godoy, los nombres.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Patricia Bullirch junto al fallecido Juan Carlos Pagotto, en el Senado.&nbsp;

Patricia Bullirch junto al fallecido Juan Carlos Pagotto, en el Senado. 

El fallecimiento del senador libertario Juan Carlos Pagotto abrió una disputa por uno de los cargos más importantes del Senado: la presidencia de la comisión de Acuerdos, encargada de coordinar el tratamiento de los pliegos judiciales. El riojano asumió en diciembre, por gestión de Karina Milei, quien presionó para que no la ocupara Patricia Bullrich.

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Mauricio Cantando

Pagotto tenía línea directa con la Casa Rosada a partir de su coterráneo Lule Menem, mano derecha de Karina y artífice de su llegada al Congreso en 2023. Durante sus primeros dos años fue el único abogado del bloque libertario, que tenía sólo siete integrantes. Tomó el rol de liderar la bicameral de trámite legislativo, que tiene la misión de evaluar los decretos presidenciales.

Por decisión de Victoria Villarruel, en 2023 Acuerdos quedó en manos de la entonces senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta. Karina pidió el lugar para Pagotto y se encargó de que fuera votado en una reunión de bloque. El riojano tuvo mucho trabajo: durante su gestión lideró las audiencias a los 160 jueces elegidos en el Senado.

La presidencia de Acuerdos no es un cargo decorativo. Puede esconder un pliego como hizo durante el gobierno de Alberto Fernández la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, cuando se negó a citar a la audiencia a Daniel Rafecas, candidato a Procurador General. Es por eso que Karina necesita reemplazarlo por alguien de confianza para evitar una situación similar.

La rosca del Senado

En la comisión de Acuerdos hay otros cuatro miembros de LLA. Una es Bullrich, quien, si no hay un rápido consenso para elegir al sucesor de Pagotto, debería tomar el cargo por ser presidenta de bloque. "Es lo que se acostumbra. Ocurrió en febrero cuando se quedó con la titularidad de Previsión Social y Trabajo para debatir la reforma", recuerdan.

Los otros tres libertarios con silla en la comisión de Acuerdos cotizan para presidirla. Un problema será que Unión por la Patria reclamará la silla, por considerar que recibió menos de lo que corresponde. La principal candidata es Nadia Márquez, la senadora que más trato tiene con Karina.

Su ascenso en la LLA sucedió por su activo rol como diputada al inicio del gobierno de Milei. Es abogada y con experiencia como concejal de Neuquén, supo hacerse notar en los debates y en la estrategia legislativa.

Márquez encabezó el ataque interno contra Bullrich, cuando la exministra no avaló el retiro de Verónica Michelli, como pedía Javier Milei. Fue un pedido del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que Pagotto quiso cumplir. La jefa de su bloque se anticipó y oficializó el despacho. Es por eso que Karina no la quiere en ese lugar.

Otros nombres

Los otros dos candidatos no son abogados, pero sí de confianza de Karina y los Menem: Juan Cruz Godoy es cercano a la juventud de LLA, apañada por los riojanos; y el fueguino Agustín Coto también tomó roles decisivos desde que asumió, como la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales.

En el bloque libertario especulan con varios corrimientos. Por caso, si Márquez asume en Acuerdos, podría delegar la presidencia de la comisión de Legislación General en otra figura oficialista. Otra abogada del bloque es la fueguina María Belén Montes de Oca. También supo ganarse la confianza del karinismo y por eso preside la bicameral de trámite legislativo. Nadie descarta un enroque.

Otro abogado del bloque es el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, cercano al líder local Alfredo Olmedo. Es el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, un cargo que Pagotto ocupó hasta diciembre.

El reemplazo no puede demorarse, porque Mahiques enviará más pliegos judiciales: aspira a cubrir 300 vacantes a fin de año. Necesita alguien de confianza en la comisión de Acuerdos.

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