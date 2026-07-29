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DISCUSIÓN 2027

Qué es La Liga de Intendentes bonaerenses

Once jefes comunales buscan ganar peso en la interna peronista, defender las primarias y disputar la sucesión de Axel Kicillof. Quiénes son.

Por Letra P | Periodismo Político
Liga de intendentes peronistas

La Liga de Intendentes bonaerenses reúne a once jefes comunales del peronismo que buscan ampliar su influencia política y territorial. El grupo fue recibido por el gobernador Axel Kicillof y pretende ocupar un lugar propio en la mesa de decisiones que también integran Máximo Kirchner y Sergio Massa.

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El armado nació a partir de un núcleo compuesto por los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achaval, de Pilar; Gastón Granados, de Ezeiza;; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente. Con una agenda común, ese primer esquema comenzó a sumar dirigentes del conurbano y del interior bonaerense.

Luego se incorporaron la intendenta Marisa Fassi, de Cañuelas; Gustavo Menéndez, de Merlo; Juan Pablo García, de Dolores; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Juan de Jesús, de La Costa; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; y la intendenta Mariel Fernández, de Moreno. La composición combina nueve varones y dos mujeres.

Qué busca La Liga de Intendentes bonaerenses

El espacio procura convertirse en la cuarta pata de la discusión interna del peronismo bonaerense. La mesa política tiene como referencias a Kicillof, Kirchner y Massa, pero los intendentes reclaman una representación específica para quienes administran municipios y sostienen el vínculo cotidiano con la población.

Uno de sus planteos centrales apunta a la sucesión provincial de 2027. Dirigentes del sector consideran que la próxima candidatura a la gobernación debe surgir de la experiencia territorial, es decir, de un intendente o una intendenta. La discusión cobra fuerza porque varios integrantes del grupo enfrentarán el límite legal a las reelecciones.

La defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) también unifica al espacio. Los jefes comunales entienden que ese mecanismo permite ordenar candidaturas, ampliar la participación y resolver diferencias internas. La posición contrasta con la intención del Gobierno de Javier Milei de eliminar o volver a suspender las elecciones primarias.

La agenda territorial del peronismo bonaerense

La agenda no se limita al reparto de candidaturas. En la reunión con Kicillof, los intendentes analizaron la situación económica de los municipios y el impacto del ajuste del Gobierno nacional sobre las cuentas locales. El objetivo declarado consiste en identificar problemas compartidos y coordinar propuestas de gestión.

En términos políticos, la aparición de La Liga de Intendentes bonaerenses suma una voz colectiva con base municipal al mapa del oficialismo provincial. Su peso dependerá de la capacidad para sostener acuerdos entre dirigentes con recorridos distintos y transformar la coordinación territorial en influencia sobre la estrategia electoral del peronismo.

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