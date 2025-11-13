BUENOS AIRES

Ariel Sujarchuk, con un pie en el MDF de Axel Kicillof, pero sin etiquetas

El intendente se alejó del cristinismo. Dos puntos de inflexión: la lista nacional de octubre y las críticas de CFK al desdoblamiento electoral.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk

Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, recibió este jueves a Axel Kicillof. La visita no es novedad: lo hizo veinticinco veces. Pero a diferencia de otras, esta vez lo encuentra al jefe comunal con un pie dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera el gobernador y mediante el cual se disputa el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

Sujarchuk encaró el año electoral cerca de la expresidenta, pero durante el trascurso del proceso se fue alejando cada vez más. Confluyeron dos cuestiones: la ausencia de convocatoria a intendentes para discutir la lista de Fuerza Patria en octubre, la estrategia de la elección nacional y los cuestionamientos de CFK al desdoblamiento.

Axel Kicillof y Ariel Sujerchuk
Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk en Escobar, durante la entrega de patrulleros

Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk en Escobar, durante la entrega de patrulleros

De la lista de CFK a poner un pie en el MDF

El intendente de Escobar es difícil de etiquetar, estuvo cerca de Sergio Massa pero nunca se pasó el Frente Renovador, se acercó a CFK pero tampoco se lo considera un kirchnerista, y ahora se muestra cerca del MDF de Kicillof pero sin terminar de ser, por ahora, miembro pleno.

Cuando estalló la interna, en octubre de 2024, a partir de la postulación de Cristina para presidir el PJ, Sujarchuk decidió ubicarse en el bando de la expresidenta y fue incluso parte de la lista partidaria ocupando la secretaría de Innovación Tecnológica, Inteligencia Artificial, Criptografía y Ciber Seguridad. Sin posturas duras, ni confrontaciones abiertas con el sector de Kicillof, se mantuvo allí durante casi todo el proceso electoral, aunque siempre desde un lugar crítico.

Pero el cierre de la lista nacional en agosto de este año fue el primer punto de inflexión que lo hizo alejarse de la conducción cristinista. Un hecho lo dejó plasmado: la participación de la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar, María Laura Guazzaroni, segunda en la lista encabezada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

La carta de Ariel Sujarchuk

Tras la elección el 26-O y luego de que CFK publicara una carta analizando la derrota y cuestionando el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, Sujarchuk hizo público lo dicho: “Por primera vez en estos 20 años que llevo en política, en esta elección de octubre primó la ausencia de debate en la conformación de listas que terminaron integrando actores de relevancia mediática pero sin votos", afirmó. Y agregó: "Aun después del cierre, no se abrió el juego en la toma de decisiones, no hubo convocatoria a participar ni a trabajar en la organización de la campaña", lanzó.

Luego marcó lo que fue el segundo punto de inflexión: las críticas de CFK a Kicillof. "Omitir esta parte del análisis fomenta la división del campo nacional y popular. Y, por consiguiente, la derrota electoral. Buscar la unidad mirando solo la paja en el ojo ajeno, a priori no parece una buena idea", cuestionó. "En diciembre de 2022, CFK remarcó que cada dirigente, cada compañero, cada militante, tenía el bastón de mariscal en su mochila. En estas elecciones, pocos lo tuvieron. Es momento de una profunda reflexión", completó el intendente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArielSujarchuk/status/1984286491200430115&partner=&hide_thread=false

El de Sujarchuk era uno de los nombres de intendentes que sonaban para integrar la lista de diputados nacionales, así como el de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y el del intendente de Pilar, Federico Achaval. “Una de las ideas planteadas fue que haya intendentes de la Primera porque la sección define la elección, pero eso se descartó”, aseguró alguien que estuvo en la discusión por la lista a Letra P.

En Escobar, en la elección bonaerense Fuerza Patria se impuso con el 50% de los votos y más de diez puntos con La Libertad Avanza, pero en octubre la lista que encabezó Jorge Taiana, perdió 43 a 40. El peronismo perdió en ese municipio más de 9 mil votos y los libertarios sumaron 13.954.

Con un pie en el MDF de Axel Kicillof

A los pocos días el intendente compartió el comunicado del MDF en sus redes sociales donde el kicillofismo marcó su mirada respecto de la elección, valoró la estrategia electoral del desdoblamiento y se planteó que el resultado “constituye un punto de partida sólido para lo que viene”.

“Hay otro camino, y ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria. Lo haremos junto al Gobernador Axel Kicillof, quien será -sin dudas- protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías”, cierra ese comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArielSujarchuk/status/1984286491200430115&partner=&hide_thread=false

“No sé si decirte que ya está en el MDF, Ariel no es de etiquetarse, pero sí está más cerca, está con un pie ahí, es como un consultor externo”, bromea ante Letra P un dirigente de la Primera sección electoral que conoce su trayectoria. Sin embargo, una fuente con oficina en la Legislatura bonaerense asegura que al diputado bonaerense Leonardo Moreno (que responde a Sujarchuk) ya se lo cuenta en las filas del gobernador.

En ese marco, este jueves volvió a mostrarse en el distrito que gobierna con el gobernador durante un acto de entrega de patrulleros. El intendente dijo que Kicillof es “un amigo” y "visitante asiduo”, que “lo acompañan los intendentes” y que “la finitud con la que gobierna hace que la gestión sea eficiente y con resultados a la vista”.

