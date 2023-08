En los tres distritos, las primarias nacionales fueron simultáneas a las locales y en octubre se votará gobernador junto al presidente. "Nuestro techo era 25 puntos a nivel nacional, por lo que 20 no está por debajo de las expectativas. Pero como la ambición es ganar, vamos a buscar crecer igual", explicaron en el búnker de Milei, donde todavía no pudieron hablar con él, porque sigue abocado a su agenda mediática.

Varios de ellos fueron explicados por Milei en sus entrevistas, como la necesidad de sumar a los que no fueron a votar el domingo y sí lo harán el 22 de octubre. No es una cifra menor: la participación en las primarias fue de poco menos del 70% del electorado y el promedio de crecimiento en las generales es de 10 puntos.

Ausentismo y fiscalización

El diagnóstico de La libertad Avanza es que entre quienes no fueron a las escuelas este domingo hay muchos votantes enojados con el sistema que, si asisten en octubre, no sería para acompañar al Gobierno. Por eso buscan polarizar con JxC para asegurárselos. Además, creen que esta porción del electorado puede optar por Milei porque, a diferencia de lo que ocurría hace una semana, saben que los libertarios pueden ganar y no estarían tirando su sufragio. "En las elecciones generales siempre cede votos el que sale tercero, pero nunca el primero o el segundo. Esta vez no será distinto", sostienen en el entorno del diputado.

Otro objetivo para octubre es mejorar la fiscalización, que tuvo graves problemas, atenuados por el resultado final, pero no olvidados por los encargados de coordinarla. Sin capacidad de custodiar todas las mesas, en los colegios sin presencia libertaria hubo denuncias de faltantes y ruptura de boletas sistemática. Hasta, dicen, apareció gente en locales partidarios para pedir papeletas de Milei que no encontraban en los cuartos oscuros.

La zona donde más problemas registraron fue en el conurbano bonaerense, sobre todo en la tercera sección electoral. En Lanús y Avellaneda hubo varias horas sin boletas de Milei disponibles; y en un colegio de Esteban Echeverría, un gendarme paró la votación porque la gente pedía las papeletas de La Libertad Avanza y no estaban por ningún lado.

Provincias a mejorar

La Ciudad de Buenos Aires fue donde peor le fue a Milei: obtuvo sólo el 17%, con el agravante de que se trata del cuatro distrito en cantidad de electores, sólo superado por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En los dos últimos el candidato libertario sorprendió con un primer puesto y una buena actuación en las zonas rurales, donde se esperaba que fuera superado por Patricia Bullrich.

En el territorio porteño el diputado tuvo una pésima actuación en zonas de ABC 1 como Recoleta, donde alcanzó el 13%; estuvo unos puntos arriba en regiones de clase media (como Caballito y Parque Chacabuco) y sólo se acercó a los 30% en las más populares, como Lugano y La Boca.

Perjudicado por las elecciones concurrentes, al candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra, le costó más: sólo llegó al 13%. El plan del equipo nacional es capturar el votante independiente de la Ciudad que eligió a Martín Lousteau, pero no se siente identificado con el PRO, un botín por el que también quiere ir el kirchnerista Leandro Santoro. Los liberales creen que la victoria nacional de Milei en las primarias los posiciona mejor en esa disputa.

En Entre Ríos, La Libertad Avanza tuvo 22 puntos en la elección presidencial, 10 más que el candidato a gobernador del mismo espacio, Sebastián Etchevehere. En el comando nacional planean que Milei recorra la provincia desde septiembre para crecer.

La Ciudad y Entre Ríos tienen otro dato negativo, en medio de tanta euforia nacional: LLA no ganó en ninguna comuna, al igual que en Formosa y Catamarca, donde el economista sí pudo superar los 20%, el objetivo de máxima hace sólo siete días.

En Buenos Aires, la provincia que concentra casi el 40% del padrón, Milei consiguió 24%. El desglose por cada región bonaerense se realizará estos días con la candidata a gobernadora Carolina Píparo, que a diferencia de Etchevehere sólo tuvo unas décimas de corte.

El primer bosquejo del equipo de campaña detectó un reparto de porcentuales muy parejo entre las ocho secciones electorales, pero con chances de mejorar en el conurbano, con una mejor fiscalización, una tarea que estaba a cargo del candidato a senador provincial Sebastián Pareja, quien se sumó a LLA por gestión de Martín Menem.

Milei está conforme con las actuaciones en las ciudades grandes del interior bonaerense, pero puede crecer en distritos chicos rurales, que suman por goteo y resultan decisivos en una elección pareja. Será parte de la nueva campaña, que empieza en septiembre, con el economista en primer lugar.