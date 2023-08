Piparo en campaña: armas para todos y meritocracia docente

"Si se cumple con todos los requisitos y existe el derecho a la portación de armas, ¿por qué la gente no va poder hacerlo? Me parece perfecto que la gente lo utilice, porque es algo adquirido y no se debe reformar absolutamente nada. Las condiciones las impone la ley, es clara. Hay gente que lo quiere y no puede acceder porque vive en otra provincia", expresó la diputada durante una entrevista en el canal Todo Noticias sobre las medidas que impulsa el espacio conducido por Javier Milei, el gran ganador de las primarias celebradas el domingo.