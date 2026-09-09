Pablo Petrecca pide a Kicillof que defienda a las PyMEs bonaerenses del biodiesel ante la reforma nacional

El senador bonaerense Pablo Petrecca presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense para que el Gobierno de Axel Kicillof adopte medidas destinadas a proteger a las pequeñas y medianas empresas de la industria del biodiesel frente a los cambios que se discuten en el Congreso nacional.

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La iniciativa pone el foco en el impacto que podría tener la reforma del régimen de biocombustibles sobre las plantas no integradas del interior bonaerense. Según los fundamentos del proyecto, una apertura del mercado sin una transición que contemple las diferencias de costos y logística entre los distintos actores podría reducir significativamente la actividad de esas empresas.

El planteo de Petrecca se suma a los cuestionamientos que representantes del sector vienen expresando ante la Legislatura bonaerense. En un encuentro realizado recientemente, integrantes de CEPREB advirtieron sobre las consecuencias que podría tener el nuevo esquema nacional para las empresas elaboradoras de biocombustibles.

El proyecto sostiene que actualmente funcionan en territorio bonaerense diez plantas PyME de biodiesel, ubicadas en Junín, Ramallo, Pilar, Saladillo, Daireaux y Bahía Blanca . En conjunto, cuentan con una producción asignada de unas 346.000 toneladas anuales, de acuerdo con información sectorial citada en la iniciativa.

En Junín, distrito que Petrecca gobernó durante ocho años, funciona Biobin , con una capacidad instalada cercana a las 50.000 toneladas anuales y una producción asignada de alrededor de 40.900 toneladas.

De acuerdo con las estimaciones incorporadas al proyecto, las plantas bonaerenses generan unos 500 puestos de trabajo directos y otros 3.000 indirectos. El impacto alcanza además a actividades vinculadas con el transporte, la logística, los insumos y los servicios.

El riesgo detrás de la apertura

La discusión se centra en el proyecto nacional S-0809/2026, que propone modificar de manera sustancial el régimen vigente. Entre otros puntos, plantea aumentar el corte obligatorio de biodiésel, avanzar hacia un mercado con mayor competencia, reemplazar el sistema de precios fijados por el Estado y reducir progresivamente la participación reservada para las empresas no integradas.

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Para Petrecca, el problema no está en avanzar hacia un esquema más competitivo, sino en hacerlo sin contemplar las condiciones diferentes en las que producen las empresas. Las PyMEs no integradas deben comprar aceite de soja -que representa cerca del 80% de sus costos- a compañías que podrían convertirse simultáneamente en competidoras bajo el nuevo régimen.

A esa situación se suma la desventaja logística de las plantas ubicadas en el interior frente a las grandes compañías integradas, concentradas principalmente en torno al Gran Rosario.

En ese escenario, el senador plantea que la Provincia gestione ante el Gobierno nacional una transición que permita incrementar la competencia sin provocar una salida inmediata del mercado de las empresas no integradas. También propone preservar durante ese período una participación específica para esas compañías y establecer límites que eviten una mayor concentración.

El reclamo a Kicillof

El proyecto no se limita a pedirle a la Provincia que intervenga en la discusión nacional. También le reclama al Ejecutivo bonaerense una estrategia propia para ampliar la demanda de biodiésel producido en el territorio y reducir los costos que afectan a las empresas del interior.

Entre las alternativas mencionadas aparecen la promoción del autoconsumo, nuevos usos del combustible y su incorporación progresiva en flotas y servicios públicos. Petrecca también plantea desarrollar infraestructura de almacenamiento, logística y puertos que facilite la comercialización y abra posibilidades de exportación.

El diagnóstico del senador es crítico respecto del momento en que la Provincia aborda la problemática. En los fundamentos sostiene que la gestión bonaerense “llega tarde” ante una situación que no es nueva y que se agravó por la pérdida de mercados externos para el biodiésel argentino.

Así, el planteo de Petrecca busca instalar una discusión que exceda la defensa coyuntural del régimen vigente: cómo sostener una industria distribuida en el interior bonaerense mientras avanza una reforma nacional orientada hacia una mayor competencia.