Es la economía, Javier Milei: el desempleo se convirtió en la segunda mayor preocupación de la gente

El desempleo empezó a ocupar un lugar central en las preocupaciones de la sociedad y los datos negativos del mercado laboral ponen en riesgo el deseo reeleccionista de Javier Milei . La última encuesta de Atlas Intel y Bloomberg muestra que la falta de trabajo aparece en segundo lugar en el ranking de inquietudes de la opinión pública, desplazando a la inflación y a la inseguridad.

El estudio de la consultora brasileña muestra que por segundo mes consecutivo la corrupción y el desempleo son considerados los dos principales problemas del país con el 44,4% y 43,9% , respectivamente. En Argentina se perdieron 241.000 puestos de trabajo asalariados en el sector privado desde que Milei llegó al poder, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La cifra, palpable en la calle, enciende luces de alerta en la Casa Rosada de cara las elecciones del próximo año.

El relevamiento -realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 casos en todo el país- contrasta con el relato económico de La Libertad Avanza (LLA): mientras Toto Caputo insiste en que la economía atraviesa una etapa de recuperación, los números del sondeo contradicen ese discurso y muestran que la mejora de los indicadores macroeconómicos no se traduce en un alivio para gran parte de la población. "En Estados Unidos también hay gente que no llega a fin de mes", dijo, días atrás, el ministro de Economía.

La evolución histórica del estudio muestra que la preocupación por la falta de empleo creció de manera sostenida durante 2026, hasta ubicarse prácticamente al mismo nivel que la corrupción y por encima de los problemas vinculados a los gastos de la vida diaria.

Ese cambio de prioridades coincide con el escenario que Letra E viene contando en distintas notas: empresas que cierran sus puertas, aumento del empleo informal (pasó del 42% a 44,2% en un año), suspensiones en distintos sectores industriales, el creciente endeudamiento en los hogares (en la mayoría de los casos para gastos cotidianos) y los despidos tanto en el sector público como privado.

Uno de los casos que mejor grafican la situación del mercado laboral es la crisis que atraviesa la empresa Granja Tres Arroyos, que impactó en varias plantas de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires. Muchas de esas fábricas avícolas cerraron sus puertas y otras permanecen paralizadas. Mientras tanto, su dueño, Joaquín De Grazia, es investigado por la presunta quiebra fraudulenta de una empresa que ya dejó a más de 1500 personas en la calle.

Cuando la consultora indagó sobre la situación actual del mercado de trabajo, el 70% de la opinión pública respondió que es "mala", apenas el 14% la considera "buena" y el 17% la define como "normal". Tampoco se observa optimismo: la mitad cree que el empleo va a empeorar.

La economía de Toto Caputo, desaprobada

La percepción sobre la economía en general también es mayoritariamente crítica: el 63% considera "mala" la situación económica del país, el 24% cree que es "buena" y el 14% la evalúa como "normal". Las expectativas hacia el futuro también son pesimistas: el 49% cree que la situación económica empeorará en los próximos seis meses.

En cuanto al bolsillo propio: el 49% dice que la situación económica de su familia es "mala", mientras que el 20% la considera "buena" y el 31% "normal". Los números coinciden con una encuesta de Zentrix, que afirma que seis de cada diez personas se quedan sin dinero antes del 20 de cada mes.

Elecciones 2027

Otro dato de la encuesta da cuenta del desgaste que sufre el gobierno libertario a poco más de un año de las elecciones: el 52,7% califica la gestión como "mala" o "muy mala", mientras que apenas un 31,5% la considera "buena" o "excelente". Otro 15,8% mantiene una postura intermedia y define al Gobierno como "regular".

Estos números plantean un escenario electoral cada vez más desafiante para Milei. En las últimas semanas, distintas encuestas publicadas por este medio muestran un cambio de clima social: aumentó el pesimismo sobre la economía, se multiplican las dificultades para llegar a fin de mes y crece la percepción de que los salarios pierden contra la inflación. Habrá que ver si el oficialismo es capaz de dar vuelta este panorama para llegar con un poco más de aire a la pelea electoral.