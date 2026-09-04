Los productores yerbateros reciben a Javier Milei con un tractorazo en Misiones

El viaje de Javier Milei a Misiones volverá a poner al Presidente de frente al reclamo de los productores yerbateros que se movilizarán este viernes por las rutas provinciales para exponer su descontento ante las políticas nacionales que golpean al sector, uno de los más golpeados por la desregulación libertaria que nació con el DNU 70 en diciembre de 2023.

La liberación del precio y la quita de atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aparece en el centro de la queja de los productores misioneros que desde un primer momento cuentan con el apoyo del gobernador de Hugo Passalacqua . En la previa de la llegada del jefe de Estado, el mandatario misionero presentó un proyecto para contener la liberación de precios impulsada por La Libertad Avanza .

Por primera vez desde su llegada a la Casa Rosada, Milei será el orador principal de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) , que lleva el nombre de “Argentina: De la estabilidad al crecimiento; cómo generar competitividad sostenida”. Desde la ruptura de la sociedad entre el gobernador y Carlos Rovira , un dirigente mucho más proclive a los acuerdos con la Casa Rosada , Misiones es tierra en disputa.

Tanto es así que apenas unos días después de que Milei pise por primera vez tierra colorada desde que asumió la Presidencia, Axel Kicillof podría desembarcar en la provincia y reunirse con Passalacqua. A comienzos de esta semana ya hubo una avanzada por parte de los responsables designados por el gobernador bonaerense para armar en el Norte Grande y tomar contacto con representantes locales. El encuentro todavía no está pautado. Milei, que arribará apenas un rato antes que el comienzo de su conferencia, no se reunirá con Passalacqua.

El conflicto con los yerbateros se sostiene desde el comienzo mismo de la gestión Milei. El libertario ganó en las elecciones generales y en el ballotage 2023 y sus representantes de impusieron en las nacionales de octubre de 2025, pero los productores siguen reclamando por la eliminación del decreto 70/2023, que desreguló el precio de la hoja verde y canchada.

Ya en las elecciones provinciales 2025, cuando Karina Milei y Martín Menem comenzaban a experimentar el armado propio del sello nacional violeta, su gira se topó con manifestantes yerbateros que obligaron a suspender el acto previsto en Oberá. Entonces y ahora, la protesta se repite a lo largo de toda la provincia y reclama por la quita de atribuciones que produce la parálisis del INYM y la caída de precios de la hoja verde.

Suspendieron el acto de Karina Milei y Martín Menem en Oberá #Misiones. La suspensión fue por los reclamos de distintos sectores, entre ellos los productores yerbateros, jubilados.

" La jefa" tuvo que refugiarse en un local comercial ante la protesta. pic.twitter.com/CR6DgK9Gjd — (@diegofsalazar) May 30, 2025

En ese marco, los productores yerbateros de Misiones esperan a Milei con un tractorazo que partirá desde Comandante Andresito, la ciudad yerbatera por excelencia ubicada a unos 68 kilómetros de Puerto Iguazú y promete ir sumando manifestantes a lo largo del camino. Desde las 14, tractores y productores empezarán a movilizarse por la provincia y ya hay presencias confirmadas desde Oberá, Apóstoles y Aristóbulo del Valle.

El gesto de Hugo Passalacqua

Antes de la llegada del Presidente, Passalacqua acordó el ingreso del proyecto de la Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera a la Cámara de Representantes de la provincia. El gesto se lee en dos direcciones, porque si bien el gobernador viene fortaleciendo su perfil opositor desde su flamante Movimiento por lo que se Viene, no es menos cierto que el reclamo por la situación de los yerbateros viene estando al tope de la agenda misionera desde hace ya tiempo.

En concreto, la normativa que seguramente aprobará la Legislatura misionera, busca contener parte de lo que La Libertad Avanza deja librado al mercado. Se trata de una emergencia por 360 días que apunta a productores yerbateros cuya superficie cultivada no supere las 50 hectáreas. La iniciativa establece un precio que contemple costos directos e indirectos que permita garantizar la sostenibilidad de la actividad. Ese precio debería actualizarse cada 90 días aunque, casi como previendo saltos cambiarios, los montos podrían modificarse en un lapso temporal más corto.

Según lo recogido por Letra P, la hoja verde se comercializa a valores que representan cerca del 50% del costo de producción, es decir entre 180 y 280 pesos. Los productores estiman que los porcentuales incluso son menores porque el costo que garantice la sostenibilidad debería rondar los 700 pesos.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.

El reclamo que anticipa la llegada de Milei a Misiones no es menor. En Misiones se produce cerca del 70% de la yerba mate que se produce en el país y ese sector representa uno de los baluartes de la producción primaria de la provincia.

Milei, Caputo y Sturzenegger

El Presidente no llegará en soledad, sino que lo hará con los dos cerebros económicos del modelo que los yerbateros misioneros sienten como la principal causa de la crisis del sector: el ministro de Economía, Toto Caputo, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Este jueves, el diputado provincial Héctor Bárbaro, uno de los representantes más identificados con los productores yerbateros, presentó un proyecto de repudio a la presencia de Sturzenegger, a quien consideran el principal responsable de la desregulación ejecutada por Milei. La iniciativa del legislador del partido PAyS provocó la rápida reacción de la libertaria Samantha Steckler, que enumeró medidas que consideró positivas de la gestión nacional.

Juan Pablo Pernigotti, productor yerbatero de Concepción de la Sierra, cuestionó los dichos de la diputada de La Libertad Avanza Misiones, Samantha Steckler, durante la sesión de la Cámara de Representantes.



La legisladora enumeró presuntos logros de la gestión libertaria y… pic.twitter.com/ZoIhg0Oong — Canal Doce Misiones (@tv12misiones) September 3, 2026

La situación provocó el inmediato rechazo de los productores yerbateros, que acompañaron la presentación del proyecto de emergencia en el recinto en lo que aparece como una antesala de la tensión entre los productores y los defensores de las políticas nacionales que este viernes tendrán al Presidente por primera vez en una de las provincias a las que tampoco había viajado durante la campaña 2023.