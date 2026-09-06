Axel Kicillof aprovecha la guerra Passalacqua-Rovira y lleva a Misiones su proyecto presidencial

En medio de la interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exgobernador Carlos Rovira , Axel Kicillof desembarcará este miércoles en Misiones, una nueva parada de la gira por las provincias para construir una alternativa del peronismo que enfrente a Javier Milei en 2027.

Aunque la agenda está en proceso de armado, en La Plata confirmaron a Letra P que compartirá acciones institucionales con su par de Misiones y participará de actividades en el PJ provincial que conduce Christian Humada . La visita será apenas unos días después del desembarco del Presidente en la provincia, cruzado por protestas de diferentes sectores .

La avanzada la hicieron esta semana el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra y el diputado provincial Mariano Cascallares . La visita de esta semana del diputado Jorge Taiana , quien hizo una presentación sobre "el peronismo y su rol en la reconstrucción nacional", también ofició como avanzada.

Kicillof siempre tuvo una reunión fluida y cercana con Passalacqua, pero no así con Rovira. Ahora, con el gobernador misionero mostrándose como opositor a Milei, al bonaerense le resulta más cómodo el desembarco. "Passalacqua ya está adentro, solo hay que dejarlo que él vaya manejando los tiempos", señala un dirigente del peronismo bonaerense a Letra P . Con "adentro" hace referencia a su pase a las filas opositoras a la Casa Rosada. El tiempo confirmará esa presunción, o todo lo contrario.

Según la agenda aún escrita en lápiz, los gobernadores tendrán actividades institucionales como firma de convenios. El bonaerense participará de actividades de claro tinte político, algunas de ellas vinculadas directamente con el PJ provincial.

Humada afirmó en las últimas horas que recibirían a Kicillof en la sede del partido donde, según dijo, “todos juntos” confluirían al final de la jornada en “un gran acto”. Adelantó que por la cantidad de gente que esperan ya se está trabajando la logística para realizar el acto en el exterior de la sede.

Axel Kicillof presidente

El presidente del PJ misionero aseguró, además, que ya hubo conversaciones con intendentes, organizaciones sociales y sectores sindicales interesados en participar y planteó la posibilidad de que el mandatario bonaerense se convierta en una referencia presidencial del espacio.

“Estamos convencidos de que va a haber mucha gente. Ya hemos hablado con un montón de amigos, inclusive con intendentes que hoy son parte del gobierno provincial, pero son todos de ideología y ascendencia peronista, que quieren venir a ver a los que muy probablemente estén y estemos apoyando si finalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires se decide a ser candidato a presidente”, afirmó.

La avanzada de Cascallares y Pereyra

El martes y miércoles pasado llegaron a Misiones Cascallares y Pereyra. Fueron a tantear in situ el clima político para delinear la agenda del mandatario bonaerense. El primer día estuvieron en la sede del PJ, con Humada, donde se juntaron alrededor de 350 militantes. Los dirigentes misioneros les pidieron a los enviados del gobernador que transmitieran la invitación para visitar la provincia y la sede partidaria.

Cascallares manifestó durante su discurso que la construcción política debe darse “desde abajo hacia arriba, sin el dedo de nadie”, expresión que según cuentan los presentes generó aplauso en la militancia.

En el encuentro estuvieron las autoridades partidarias de la provincia, congresales, miembros de Consejos Políticos Municipales, secretarios generales y una importante representación de las 62 Organizaciones Peronistas, con la presencia de dirigentes de distintos sindicatos, entre ellos representantes de Empleados de Comercio, SOESGYPE, CGT y UDA. También estuvo el acompañamiento del ex rector de la UNAM, Javier Gortari.

La agenda continuó el miércoles con una mateada con representantes del Movimiento de Mujeres por la Justicia Social. Fueron alrededor de 60 mujeres provenientes de distintos puntos de Misiones y de diferentes espacios políticos y comunitarios. También hubo una reunión con intendentes y con referentes del Movimiento Estratégico Social Auténtico de Misiones en el Sindicato de la Madera.