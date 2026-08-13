La inflación aceleró a 2,1% en julio por los servicios y Toto Caputo habló de "resultados fenomenales"

La inflación aceleró a 2,1% a nivel nacional en julio por el fuerte incremento de las actividades vinculadas al turismo de vacaciones de invierno, informó el INDEC . El Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) quedó por debajo del 2,9% que había reportado la Ciudad de Buenos Aires, cuya canasta da más incidencia a los servicios que más subieron.

En conferencia de prensa, Toto Caputo sostuvo que la aceleración se debió a factores estacionales, dijo que a Chile le hicieron falta veinte años para llevar la inflación anual a un dígito y celebró la marcha del programa económico. "Los resultados de este programa de estabilización en términos de inflación han sido fenomenales".

El dato hubiera sido algo más alto si el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) hubiera actualizado al canasta de consumos de los hogares, tal como estaba previsto, en enero. Javier Milei y Caputo frenaron esa modificación, pero, así y todo, no logran encadenar dos meses seguidos con índices mensuales debajo del 2%. El dato de julio rompió, además una serie de tres meses de desaceleración.

En lo que va del año, el IPC acumula una suba del 19,3% y la variación interanual llegó al 33,8%. Las canastas básicas alimentaria y total, con las que se miden los niveles de indigencia y de pobreza, también mostraron aceleraciones y llegaron a 2,6% y 2,2% mensual, respectivamente. En el año trepan más que la inflación general, con acumulados de 20,1% y 19,6%, respectivamente, y de 37,4% y 36,1% interanual. Una familia tipo necesitó en julio $1.464.716 para quedar por encima de la línea de pobreza.

EL IPC NACIONAL REGISTRÓ UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 2,1% EN JULIO El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación mensual de 2,1% en julio, desagregado en una suba de 1,8% en el IPC Núcleo, de 2,1% en los precios Regulados y de 4,5% en los Estacionales…

"La media móvil de tres meses de la variación del IPC nacional se redujo en 0,2 p.p. respecto a junio y fue la más baja desde septiembre del año pasado", resaltó Caputo en redes.

Los servicios impulsaron la inflación

Los servicios vinculados al turismo impulsaron al alza al IPC de julio, tal como ocurrió con la medición porteña. Los servicios 3,1% y los bienes, 1,6%. Entre estos hubo deflación en la Indumentaria, con una caída intermensual del 1,3%. Los servicios regulados subieron 2,1%, los productos estacionales lo hicieron al 4,5% (presionados por frutas y verduras) y la inflación núcleo fue de 1,8%.

La inflación de julio, rubro por rubro.

Sin embargo, estos ítems (Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura) tienen más ponderación en la canasta que elabora la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. En la medición nacional, el rubro Recreación y Cultura subió 5% en el mes y el valor de Restaurantes y hoteles, 2,8%.

Otros servicios regulados y de precio libre también impulsaron el costo de vida. El rubro Salud avanzó 2,5% en julio, Comunicación subió 2,4% y Vivienda, 2,2%.

El transporte y los servicios

En el Gran Buenos Aires, también pesó la suba del Transporte, del 2,4%, aunque a nivel nacional el incremento fue del 1,9%. Por eso, el IPC llegó al 2,3% en el área metropolitana y quedó algo más cerca del 2,9% que marcó la medición capitalina. La suba del transporte público fue del 5%, y se sumó al precio de los alquileres (3,9%) y la medicina prepaga (2,7%).

Estos incrementos impactan en el gasto fijo de los hogares más de lo que muestra el IPC. Pagadas las cuentas, queda menos salario para consumir.

Tras la mejora de abril, en mayo el ingreso disponible volvió a caer



En mayo, el Ingreso Disponible -que descuenta los gastos fijos- cayó 2,1% mensual y 5,1% interanual, quedando 16,5% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023. La caída más fuerte se dio entre los… pic.twitter.com/atCQYtUdsq — equilibra (@_equilibra) July 21, 2026

El rubro Alimentos y bebidas, el más sensible del índice, subió 2% mensual, impulsado por incrementos de productos estacionales, como frutas y verduras.

Dura de domar

La inflación permanece dura de domar para Milei y Caputo. Meses atrás, el Presidente había prometido que el índice mensual empezaría con cero a partir de agosto. Este miércoles, en Córdoba, el ministro admitió que el Banco Central continuará con su política monetaria estricta porque entiende que hay sobrante de pesos. Al hacerlo, sacrifica actividad económica. El Gobierno entiende que su principal mandato es la baja de la inflación y está dispuesto a resignar crecimiento.

Minutos antes de que el INDEC difunda el IPC, Caputo dijo en conferencia de prensa: "Es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional". Añadió que "julio es un mes estacionalmente alto" y que "se dice poco, pero el precio del petróleo se duplicó en los últimos ocho meses".

Inflación agridulce: baja del 2%, pero suben los servicios

Lejos del cero que prometió Milei, Caputo ponderó: "Uno tiene que comparar la situación actual con hacia dónde íbamos, que era camino a una hiperinflación y con otros otros programas de estabilización". En esa línea, argumentó: "Chile comenzó su programa de estabilización en 1975 y no fue hasta 1995 cuando empezó a haber tasas de un dígito, o sea, pasaron 20 años". El ministro concluyó: "Los resultados de este programa de estabilización en términos de inflación han sido fenomenales".