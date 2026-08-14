Maximiliano Pullaro llevó su agenda productivista y de alivio fiscal a la UIA como alternativa al modelo Milei

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , presentó ante la Unión Industrial Argentina (UIA) su agenda de gestión para mejorar las condiciones en el sector productivo . El encuentro con el titular de la entidad, Martín Rappallini , incluyó un análisis sobre las políticas de financiamiento, impuestos, infraestructura, seguridad y educación.

La reunión se realizó en la sede de la entidad industrial y tuvo como eje el impacto del escenario económico nacional sobre las empresas. Pullaro expuso la estrategia de la provincia para sostener la actividad productiva y atraer inversiones, con énfasis en el orden fiscal y la reducción de la presión tributaria.

El ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini , destacó el resultado del encuentro y señaló que la UIA había reconocido las políticas implementadas por Santa Fe . “Fue una reunión muy positiva, en la que encontramos un reconocimiento de la UIA al trabajo que viene haciendo Santa Fe”, afirmó.

Según explicó el funcionario, la provincia buscó mostrar que el equilibrio de las cuentas públicas podía convivir con la inversión en obra pública y con medidas de asistencia al entramado productivo. En esa línea, remarcó las iniciativas vinculadas al financiamiento, la reducción de impuestos, la seguridad y la educación.

Rappallini valoró el enfoque adoptado por la provincia y sostuvo que la productividad industrial requería coordinación entre los distintos niveles del Estado. “El desarrollo industrial y la productividad requieren el compromiso de los tres niveles del Estado”, afirmó.

El alivio tributario y el financiamiento para las empresas

Uno de los principales puntos de la exposición fue el esquema de beneficios fiscales aplicado en Santa Fe. De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, casi 10.000 empresas habían accedido durante el primer semestre de 2026 a distintas herramientas de alivio tributario, por un monto superior a los $36.000 millones.

Las medidas apuntaron principalmente a reducir el impacto de Ingresos Brutos sobre la actividad económica. Entre los mecanismos contemplados se incluyeron beneficios asociados con la generación de empleo y el consumo de energía. El objetivo de esas políticas busca disminuir la carga efectiva sobre las compañías alcanzadas.

La comitiva provincial también expuso el esquema de financiamiento productivo y el programa de obra pública que el gobierno de Santa Fe había ejecutado con recursos propios. El planteo vinculó esas inversiones con una mejora de la infraestructura y la logística, además de la generación de actividad económica y puestos de trabajo.

Rappallini destacó además la orientación productiva de la gestión santafesina, en particular las medidas destinadas a promover inversiones, mejorar la infraestructura, establecer un esquema tributario adecuado y generar empleo. “La competitividad se construye desde cada nivel de gobierno”, sostuvo.

Los reclamos de la UIA a la Casa Rosada

El encuentro también permitió abordar algunos de los planteos que la Unión Industrial Argentina había llevado adelante ante el gobierno de Javier Milei. Entre ellos apareció la necesidad de acelerar la devolución de los saldos a favor de IVA acumulados por las empresas.

Durante la reunión se analizó además la posibilidad de establecer mecanismos que permitieran utilizar esos créditos fiscales para afrontar obligaciones relacionadas con el empleo y las cargas laborales. La propuesta formó parte de una discusión más amplia sobre los costos que enfrentaba el sector industrial.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal. La posición de Santa Fe apuntó a una estructura tributaria que redujera distorsiones y generara mejores condiciones para la producción y la inversión, en línea con el reclamo empresario por una mayor competitividad.

En ese marco, los representantes de la entidad industrial también destacaron la postura que Pullaro había sostenido frente a las retenciones y sus planteos en defensa de las actividades productivas de la provincia.

El encuentro concluyó con el compromiso de sostener una agenda común entre el gobierno de Santa Fe y la UIA, con foco en la producción, la inversión y la competitividad. La provincia buscó así reforzar su vínculo con el sector industrial frente a los desafíos que planteaba el escenario económico nacional para las empresas.