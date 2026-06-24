Encuesta: Javier Milei se recupera y en Córdoba le saca 18 puntos a Axel Kicillof en la carrera presidencial

Javier Milei recupera posiciones en Córdoba , uno de los territorios donde el respaldo al oficialismo nacional sigue siendo más sólido. Una encuesta realizada entre el 4 y el 9 de junio indica que el Presidente conserva una valoración favorable mayoritaria y encabeza con amplitud la intención de voto para una elección presidencial.

El estudio corresponde a la consultora de Matías Gvozdenovich , productor agropecuario y jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura provincial. La muestra incluye 1.664 casos distribuidos en todo el territorio cordobés.

La evaluación del gobierno nacional alcanza una imagen positiva de 52,6% , mientras que 46,4% de los consultados expresa una valoración negativa. Dentro de las opiniones favorables, 24,9% califica la gestión como “muy buena” y 27,7% como “buena”.

En contraste, 12,6% considera que la administración es “mala” y 33,8% la define como “muy mala”. El relevamiento también refleja una recuperación respecto de abril, cuando la aprobación había descendido al 49% .

Encuesta en Córdoba muestra una recuperación de Javier Milei y coloca a Rodrigo de Loredo con ventaja en la carrera por la gobernación

En el escenario presidencial evaluado por la consultora, Milei obtiene 38,2% de intención de voto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , aparece en segundo lugar con 20,3% .

Detrás se ubica el expresidente Mauricio Macri, con 16,2%. Más atrás quedan Myriam Bregman con 7,3%, otros postulantes con 5,5%, el voto en blanco con 5,1% y los indecisos con 7,4%.

Axel Kicillof en Córdoba Axel Kicillof en Córdoba

La diferencia entre Milei y Kicillof alcanza los 17,9 puntos porcentuales. Aunque la distancia resulta inferior a la registrada en mediciones anteriores, el Presidente conserva una ventaja amplia en el distrito.

Entre las figuras nacionales, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabeza el ranking de imagen con 54,2% de valoración positiva. Milei queda en segundo lugar con 51,4%.

La gestión de Martín Llaryora enfrenta altos niveles de rechazo

La situación es distinta para el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Según el relevamiento, su administración registra 27,7% de imagen positiva frente a 69,7% de opiniones negativas.

Además, 66,9% de las personas encuestadas considera que la provincia avanza en una dirección equivocada. Un 20,8% sostiene que el rumbo es correcto.

89d000ca-b169-49d7-9c1e-75bd981555e1.jpg Martín Llaryora y Javier Milei en una visita oficial en Córdoba

La percepción sobre un eventual cambio político también resulta contundente. El 73,4% afirma que prefiere una alternancia en el poder provincial, mientras que 18,8% se inclina por la continuidad del esquema vigente.

La inseguridad aparece como la principal preocupación de los cordobeses con 24,2% de las menciones. La corrupción queda en segundo lugar con 21,5%, seguida por la economía y los impuestos, ambos con 16%.

Rodrigo de Loredo lidera los escenarios provinciales

El exdiputado radical Rodrigo de Loredo es el dirigente mejor posicionado para una futura elección a gobernador. En un escenario pegado a la elección nacional obtiene 24,5%.

Detrás quedan Llaryora con 19,3%, el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, con 16,1%, la diputada peronista Natalia de la Sota con 11,1% y el senador libertario Luis Juez con 10,3%.

Rodrigo De Loredo lanzó su candidatura a gobernador de Córdoba Rodrigo De Loredo lanzó su candidatura a gobernador de Córdoba

El informe también señala que De Loredo exhibe el mayor potencial electoral, con un techo de 49,1%, por encima del resto de los dirigentes analizados.

En los escenarios de elección provincial desenganchada del calendario nacional, como todo indica que sucederá, el dirigente radical también queda al frente. En una simulación De Loredo obtiene 24,4%, seguido por Bornoroni con 22,7% y Llaryora con 18,8%. En otra proyección alcanza 27,4%, mientras que el gobernador cordobesista reúne 25% y Juez 19,8%, lo que configura una competencia más ajustada entre los principales candidatos.