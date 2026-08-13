Todo bien con la cumbre, pero Axel Kicillof sigue su ruta rumbo a la candidatura presidencial

Luego de la cumbre con Máximo Kirchner, Sergio Massa, gobernadores peronistas y los jefes de las bancadas del Congreso , Axel Kicillof seguirá el rumbo que se marcó sin mover un ápice. El gobernador está dispuesto a sentarse a dialogar sobre temas puntuales con los diferentes sectores pero no avanzará todavía en acuerdos electorales.

Sigue plantado en su posición, a saber, que el peronismo está compuesto por diferentes espacios y cada uno debe sembrar lo suyo. Así, con la cosecha sobre la mesa en 2027, poder confluir y negociar la estrategia electoral para ganarle a Javier Milei . Por eso, el gobernador seguirá avanzando en el plan y la estrategia que se trazó para consolidar poder en Buenos Aires y extender su influencia en el resto del país.

Kicillof entiende que era positivo y necesario reunirse por analizar el tema de las PASO. Cree que es allí donde el peronismo debe dirimir sus diferencias y elegir candidato a presidente si no hay acuerdo, además de trazar una estrategia para evitar que Milei pueda eliminar las primarias en el Congreso. Venía hablando el tema con los presidentes de bloques del peronismo en el Senado y en Diputados, José Maya n s y Germán Martínez . Los legisladores veían una avanzada fuerte de La Libertad Avanza sobre el tema y consideraron necesario poner blanco sobre negro la postura de cada sector interno para avanzar en el diálogo con el resto del peronismo y posibles aliados, que permita bloquear la iniciativa del oficialismo.

“Si nos convocan para hablar temas puntuales, concretos y que hay que resolver de acá a fin de año nosotros vamos a estar, es lo que venimos sosteniendo; pero no vamos a ir a hacer un acuerdo electoral en este momento”, dice una fuente cercana al gobernador ante la consulta de Letra P .

Para el gobernador de Buenos Aires, el cónclave “no cambia nada en lo absoluto” la estrategia que se trazó ya que considera que hoy el peronismo está compuesto por diferentes espacios que confluyen en un armado y que cada uno debe construir lo suyo para el año que viene. Cree que llegado el momento, se iniciarán las negociaciones electorales.

No obstante, en el encuentro que duró más de cuatro horas no hubo mal clima: “Es como pasó con la muerte del Indio, somos todos gente adulta, responsable, que vamos a resolver todo lo que haya que resolver; después, cada uno tiene una estrategia diferente”, dicen desde el entorno del bonaerense.

EL MDF avanza en la construcción nacional

El miércoles, 24 horas después de la cumbre, Andrés Larroque y Carlos Bianco encabezaron un encuentro con organizaciones sociales y políticas que tienen desarrollo nacional. Durante la reunión no mencionaron la reunión tripartita y se enfocaron en bajar línea de cómo avanzar el armado en el país.

Allí, pusieron una fecha tentativa para el plenario nacional con sede en Buenos Aires -en principio será el 12 o 19 de septiembre-, e incitaron a que cada organización vaya construyendo en los territorios donde tengan estructura. Juntar voluntades es la directiva, para más adelante articular lo fino cuando haya que armar las listas.

Sin embargo, la reunión sí fue tema de conversación entre algunos dirigentes una vez que finalizó el encuentro conjunto. Los alcances del cónclave se encapsularon en el tema de sostener las PASO y en el rechazo, según dijo uno de los presentes, a construir “contubernios de unidad”.

“Axel va a tratar de desbordar, ampliar, Cristina de opacarlo y Massa de hacer su negocio; no hay tanto que negociar, el tema central fue las PASO. La reunión descomprime, les sirve a todos y es una señal de que nos estamos matando pero nos podemos juntar cuando es necesario; nosotros vamos a seguir por nuestro camino”, dijo a este medio uno de los presentes que estaba al tanto de la reunión.

La reunión fue bien vista, a su vez, por la mayoría de los intendentes del peronismo. Dos miembros de la nueva Liga de Intendentes peronistas, sector que viene trabajando en la unidad, manifestaron su satisfacción con el encuentro. Lo ven con buenos ojos, y los entusiasma, según marcaron. La misma línea siguió uno de los intendentes más duros dentro del MDF: "Se celebra", dijo a Letra P. Hubo sintonía del resto de las fuentes consultadas.

Axel Kicillof sigue con su agenda

Mientras tanto el gobernador va a seguir con el plan y la agenda que se trazó para las próximas semanas. Este sábado Bianco ecabezará un nuevo plenario seccional, en la Segunda sección, con sede en el municipio de Ramallo. El primero fue el sábado pasado en Alberti, en la Cuarta.

El miércoles Kicillof tiene previsto visitar Chaco. Estará en el complejo deportivo y recreativo “Roque Schultz” donde a las 9 de la mañana habrá un plenario de la CGT y a las 10:30 un acto y diálogo con la prensa. Están convocando los delegados regionales Isaías Alegre y Adrián Bellomi. A esa se podrían sumar otras actividades como la presentación del libro del gobernador y algunas reuniones que aún se están definiendo.

El sábado 22 será el lanzamiento del MDF Juventudes en San Martín, con participación de referentes de otras provincias. Desde las 11 de la mañana habrá debate en comisiones y está previsto el cierre a cargo de Kicillof a las 14 horas. Ese mismo fin de semana, el gobernador estaría participando también de un encuentro de líderes progresistas en Uruguay.

En paralelo ya se está pensando una actividad del PJ bonaerense para el 17 de octubre. Por su parte, los delegados del MDF seguirán recorriendo el país. Este jueves, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, estará en Corrientes, la próxima semana Roberto Salvarezza visitará Córdoba y Alberto Sileoni Viedma.