El peronismo tiene un plan: el reparto de roles para sostener las PASO

La cumbre que protagonizaron el martes dirigentes de primera línea del peronismo estableció como prioridad la búsqueda de votos para resistir a la eliminación de las PASO, que impulsa Javier Milei , e inauguró un nuevo esquema de funcionamiento interno y en la interlocución con otros espacios políticos.

“Como ellos necesitan que las PASO se eliminen, nosotros necesitamos que las PASO sigan”, explicó este jueves el gobernador Ricardo Quintela , en diálogo con La Red. La definición del riojano fue el principal acuerdo al que llegaron los asistentes a la reunión, que se celebró en el hotel Emperador, ubicado en el barrio de Retiro.

El encuentro duró casi cuatro horas y contó con la presencia de Máximo Kirchner , Sergio Massa , los senadores José Mayans y Gerardo Zamora , el diputado Germán Martínez y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y el propio Quintela.

Los dirigentes se llevaron tareas concretas para las próximas semanas. Para evitar superposiciones y malos entendidos, se hizo una suerte de reparto de roles en el diálogo con dirigentes de otros espacios con los que buscarán llegar a un consenso sobre la necesidad de sostener las PASO. En ese esquema, Quintela, por ejemplo, será el encargado de hablar con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , que hasta ahora funcionó como un aliado de la Casa Rosada.

"Axel se saludó con Máximo y se dieron un abrazo" José Mayans confirmó la reunión entre referentes del peronismo, dijo que fue "muy agradable" y remarcó: "La alternativa a Milei es un frente de los que amamos a la Argentina". pic.twitter.com/FdIQlK3lkR

Sáenz estuvo el miércoles en la reunión de gobernadores del Norte Grande que se celebró en Posadas y tuvo como anfitrión a Hugo Passalacqua. El misionero acaba de romper con su exjefe político, Carlos Rovira , que tiene un posicionamiento mucho más cercano a la Rosada. “Se terminaron los capangas”, celebró la ruptura Sáenz. El salteño tiene diálogo directo con Massa y ascendencia sobre los senadores del bloque que conduce la jujeña Carolina Moisés .

Rovira le había prometido a Diego Santilli acompañar la suspensión de las PASO. Ahora ese movimiento está en suspenso. Passalacqua está cerca del peronismo opositor y quiere participar de un armado que pueda ganarle a Milei. El miércoles, los asistentes a la reunión del hotel Emperador pusieron el caso de Misiones como ejemplo de la necesidad de que el peronismo tuviera un mensaje claro sobre su posicionamiento frente a las PASO.

Como reveló Letra P, Passalacqua estaba a la espera de esa definición para ordenar el voto de sus representantes en el Congreso. Desde el martes, el misionero figura en la lista de dirigentes a convocar para un próximo encuentro del peronismo.

La duda sobre las PASO

“La reunión nos ordenó hacia adentro y nos fortalece en la conversación con terceros, como puede ser el caso de Passalacqua”, explicó uno de los asistentes a Letra P. Hasta ahora, el peronismo había dado señales confusas frente a la decisión del Gobierno de avanzar por la eliminación de las PASO.

Hasta hace algunas semanas, un sector del peronismo entendía que el espacio podía beneficiarse de la votación directa en las elecciones generales, sin la instancia previa de las primarias. Según esa lectura, la experiencia demuestra que las PASO funcionaron, hasta ahora, como aglutinadoras del voto antiperonista para las elecciones generales. En esa línea estaba Massa.

Pero la tensión interna complicó demasiado el panorama. Sin acuerdo sobre la candidatura presidencial, se abrió la posibilidad de la ruptura que llevaría a una derrota asegurada, máxime cuando La Libertad Avanza y el PRO trabajan en la construcción de un frente común. “Si vamos divididos, perdemos en primera vuelta”, concluyeron en el peronismo. Con las cuentas sobre la mesa, los dirigentes decidieron acelerar las negociaciones con otros sectores para sostener las PASO.

"Axel y Máximo se saludaron cordialmente"



Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, sobre el encuentro entre Kicillof y Máximo Kirchner en la cumbre del peronismo. pic.twitter.com/exGfaWAIAb — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 13, 2026

Será un primer desafío para la nueva mesa política, que podría transformarse en un ámbito permanente en caso de probarse como un mecanismo exitoso de funcionamiento. El modelo a seguir será el triunfo que la oposición consiguió el jueves pasado, cuando consiguió deshilachar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsaba la Casa Rosada. Ese día, el peronismo trabajó en equipo, con intervención de todos los sectores. Massa se involucró en el llamado a los gobernadores y trabajó junto a Mayans, Martínez, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Juliana Di Tullio, Wado de Pedro y Quintela, entre otros.

El riojano ya había impulsado el armado de un asado, a principios de mayo, que se suspendió por orden de Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro iba a contar con la presencia de Kicillof, Uñac, Mayans, Martínez, Capitanich y Massa. Afuera de la invitación había quedado La Cámpora. Con el espacio fortalecido por la victoria legislativa, se decidió rearmar la convocatoria y generar "un nuevo marco de confianza" que buscará avanzar en otros acuerdos.