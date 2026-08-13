Cumbre del peronismo: la agenda para construir un frente legislativo anti-Milei

La cumbre del peronismo realizada el martes en el Hotel Emperador, que tuvo como protagonistas al gobernador Axel Kicillof , al excandidato presidencial Sergio Massa y al diputado Máximo Kirchner , dejó una definición: los referentes legislativos empujarán en el Congreso una agenda que sirva como punta de lanza para armar un frente amplio que compita contra Javier Milei .

El plan tiene cuatro objetivos. El principal es garantizar la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno quiere eliminar del calendario. Otro es reformular el Presupuesto 2027, luego de su arribo a Diputados, el 15 de septiembre. El itinerario se completa con evitar la derogación del subsidio a las tarifas de servicios para zonas frías e impulsar una ayuda a las regiones de altas temperaturas.

"Vamos a usar estos temas para unir a todo el PJ y convocar a los partidos provinciales", confirmaron a Letra P fuentes presentes en el encuentro, que fue organizado por los jefes partidarios en el Congreso, José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados). Ambos fueron operadores decisivos para borrar los cambios a la ley de tierras y a la regulación del manejo del fuego del proyecto de inviolabilidad de propiedad privada, aprobado el último jueves en el Senado.

El triunfo legislativo motivó a Mayans y a Martínez a acelerar el armado de un acuerdo electoral, con el Congreso como tubo de ensayo. La cumbre duró cuatro horas y los temas legislativos se llevaron la mayor parte del tiempo.

FRENTE ANTI-KICILLOF Con el PRO y LLA no alcanza: Karina Milei busca sumar a la UCR en Buenos Aires Mayor volumen político-territorial para desafiar al peronismo en su bastión https://t.co/uCM7h0LUba @JuanRubinacci pic.twitter.com/aIvdyM52qy

El primer objetivo que definieron los líderes legislativos es unir las cinco tribus del PJ que caminan con agenda legislativa propia. Son La Cámpora, el massismo, los federales (legisladores sin tierra alejados del kirchnerismo), el grupo del senador y candidato presidencial Sergio Uñac y la escueta tropa de Kicillof, con asiento en Diputados.

Lo más urgente es sostener las primarias en el cronograma electoral de 2027, ante la presión de la Casa Rosada para suspenderlas. "Los que apoyan la eliminación o la suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei de tener cuatro años más a la gente en este infierno", fue el mensaje que difundieron tras la reunión.

El plan es presionar a los gobernadores con origen en el peronismo o de partidos provinciales asociados a Milei, quien ofrece un plan canje: borrar las internas abiertas a cambio de no presentar candidatos libertarios en sus distritos. Como el PRO y la UCR por ahora se resisten impiden llegar al número. Si suma estos espacios a un frente electoral, el oficialismo sólo necesitaría un puñado de votos para alcanzar la mayoría propia.

MALDITA INFLACIÓN Milei prometió, vía ajuste y superávit, IPC con cero, ingresos en ascensor y crecimiento "como pedo de buzo"



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Los nombres en la mira

Para mantener las primarias, los líderes del PJ intentarán tener el compromiso de tres gobernadores que suelen ayudar a Milei en los recintos: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sánez (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien ya anunció a legisladores cercanos que prefiere sostener las primarias, para evitar una ruptura con su rival local, el senador Juan Manzur.

Los partidos provinciales que el PJ intentará acercar son los de Misiones y Neuquén. Massa mantiene diálogo permanente con los gobernadores de estos distritos (Hugo Passalaqua y Rolando Figueroa) y la oferta de sumarse a un frente anti-Milei seguirá abierta. "Sergio tiene claro que en 2027 la elección va a ser entre el Gobierno y una alianza de la oposición, que necesita crearse y tener un relato. Si se gana en Buenos Aires, la victoria nacional es posible", explican en su entorno.

Cuentan que Kicillof muestra cierta resistencia para sumar aliados, pero el más cruzado es Máximo, quien dijo públicamente que no está de acuerdo con reclutar figuras sueltas para enfrentar al Presidente. "Antes, quiero saber qué opinan de algunos temas, como la deuda", suele repetir, en público y en privado.

Mayans y Martínez están dispuestos a buscar votos dónde haga falta para cumplir con la agenda legislativa. Hasta miran con simpatía a peronistas que caminan por otras veredas, como Miguel Pichetto.

Los temas que siguen

En los tres meses y medio que restan del período ordinario de sesiones hay proyectos que servirán al peronismo para tener un panorama de un posible frente electoral. El principal es el Presupuesto 2027, en el que esta vez el peronismo intentará imponer modificaciones para aumentar los giros a las provincias.

El peronismo impulsará un cambio que quedó trunco el año pasado: revisar el uso del dinero del fondo del impuesto de los combustibles líquidos, que tiene como destino el mantenimiento de las rutas. El vocero Adrián Ravier confirmó que Milei usa parte de esa recaudación para gastos generales. En 2025, el Senado aprobó un proyecto para prohibir esa práctica y en Diputados nunca fue votado.

El Gobierno quiere eliminar el subsidio a zonas frías y la cámara baja aprobó un proyecto en mayo. En el Senado se mantiene congelado porque algunos gobernadores retiraron su respaldo, como el radical Alfredo Cornejo (Mendoza). El peronismo quiere resistir este proyecto y está dispuesto a acusar a los detractores de tarifazos.

Además, intentarán avanzar en un subsidio a la electricidad en zonas cálidas, un compromiso que La Libertad Avanza asumió con aliados que aprobaron el régimen de zonas frías el año pasado. Nunca se cumplió.