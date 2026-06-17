Entre Ríos: Casaretto se desmarcó del PJ, criticó las expulsiones y marcó diferencias con la conducción

El peronismo de Entre Ríos quedó atravesado por una interna abierta tras el Congreso provincial que resolvió la expulsión del intendente de Santa Elena , Daniel Rossi . En ese contexto, el exdiputado Marcelo Casaretto cuestionó la decisión y dejó expuesta una nueva línea de disidencia dentro del PJ .

“No comparto ni sanciones de expulsión ni de suspensión ni ningún tipo de proscripción interna”, afirmó en una entrevista con un medio local. “Un peronista no puede ponerse con una tarjeta roja o amarilla en la puerta del partido”, apuntó. Para Casaretto, el justicialismo debe “abrir las puertas, ser convocante y sumar a toda la sociedad” y abogó para que el partido no se cierre sobre sí mismo.

Las declaraciones de Casaretto adquieren especial relevancia porque una de las expulsiones más fuertes fue la de Rossi, enfrentado abiertamente con Guillermo Michel . El intendente de Santa Elena denunció penalmente al funcionario por presuntas maniobras vinculadas al armado de listas de La Libertad Avanza en 2023.

La sanción aprobada por el Congreso del PJ de Entre Ríos fue leída por sectores internos como un movimiento disciplinador hacia un dirigente que incomoda a la conducción.

Casaretto, sin mencionarlo directamente, se diferenció de esa estrategia. Su mensaje apunta a un PJ que, según él, debe reconstruirse desde la amplitud y no desde la depuración interna.

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Axel Kicillof como referencia nacional

Casaretto volvió a posicionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof como presidenciable del peronismo. “Es el dirigente que aparece como alternativa para todos los argentinos”, sostuvo, aunque aclaró que el proceso dependerá del sistema electoral y de cómo se ordenen las internas.

En ese sentido, marcó la segunda diferencia con la conducción del PJ, que se enroló detrás del esquema del peronismo federal impulsado por Michel y que busca presentarse como alternativa a la candidatura de Kicillof. Casaretto no asistió al encuentro del lunes 15 de junio en Concepción del Uruguay, pero sí estuvo presente en la charla que Máximo Kirchner dio en la sede de ATE en Paraná el pasado viernes.

Candidatura en Entre Ríos

Sin confirmar una postulación, el exlegislador también dejó abierta la puerta a una candidatura: dijo estar dispuesto a competir por la gobernación, pero condicionó su decisión al respaldo social. “Yo no repito cargos. Si no me acompaña la gente, sigo en mi profesión”, afirmó.

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La intervención de Casaretto expone una nueva tensión dentro del peronismo entrerriano. Mientras la conducción avanza con sanciones para ordenar el partido, otros sectores reclaman apertura, participación y un proceso de reconstrucción más amplio. Casaretto lo sintetizó con una frase que apunta al corazón del debate interno: “Que florezcan mil flores, que haya dirigentes en todos lados y que el pueblo decida”.