Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EL PERONISMO EN SU LABERINTO

Entre Ríos: Casaretto se desmarcó del PJ, criticó las expulsiones y marcó diferencias con la conducción

El exdiputado rechazó las sanciones internas, respaldó a Kicillof y tomó distancia del armado del peronismo federal que impulsa Michel.

Por Letra P | Periodismo Político
Casaretto se desmarcó del PJ de Entre Ríos y criticó las expulsiones.

Casaretto se desmarcó del PJ de Entre Ríos y criticó las expulsiones.

El peronismo de Entre Ríos quedó atravesado por una interna abierta tras el Congreso provincial que resolvió la expulsión del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi. En ese contexto, el exdiputado Marcelo Casaretto cuestionó la decisión y dejó expuesta una nueva línea de disidencia dentro del PJ.

Notas Relacionadas
Entre Ríos, los trabajadores de Granja Tres Arroyos esperan cobrar los sueldos que les deben
MODELO PARA (DES)ARMAR

Entre Ríos: Granja Tres Arroyos busca u$s 8 millones para operar y Frigerio sondea inversores

Por  Francisco Aristi

“No comparto ni sanciones de expulsión ni de suspensión ni ningún tipo de proscripción interna”, afirmó en una entrevista con un medio local. “Un peronista no puede ponerse con una tarjeta roja o amarilla en la puerta del partido”, apuntó. Para Casaretto, el justicialismo debe “abrir las puertas, ser convocante y sumar a toda la sociedad” y abogó para que el partido no se cierre sobre sí mismo.

El caso Rossi y el trasfondo político

Las declaraciones de Casaretto adquieren especial relevancia porque una de las expulsiones más fuertes fue la de Rossi, enfrentado abiertamente con Guillermo Michel. El intendente de Santa Elena denunció penalmente al funcionario por presuntas maniobras vinculadas al armado de listas de La Libertad Avanza en 2023.

La sanción aprobada por el Congreso del PJ de Entre Ríos fue leída por sectores internos como un movimiento disciplinador hacia un dirigente que incomoda a la conducción.

Embed - Marcelo Casaretto on Instagram: " DIAMANTE. Nota con Alejandro Geloz, sobre la realidad nacional y de Entre Ríos"
View this post on Instagram

Casaretto, sin mencionarlo directamente, se diferenció de esa estrategia. Su mensaje apunta a un PJ que, según él, debe reconstruirse desde la amplitud y no desde la depuración interna.

Axel Kicillof como referencia nacional

Casaretto volvió a posicionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof como presidenciable del peronismo. “Es el dirigente que aparece como alternativa para todos los argentinos”, sostuvo, aunque aclaró que el proceso dependerá del sistema electoral y de cómo se ordenen las internas.

En ese sentido, marcó la segunda diferencia con la conducción del PJ, que se enroló detrás del esquema del peronismo federal impulsado por Michel y que busca presentarse como alternativa a la candidatura de Kicillof. Casaretto no asistió al encuentro del lunes 15 de junio en Concepción del Uruguay, pero sí estuvo presente en la charla que Máximo Kirchner dio en la sede de ATE en Paraná el pasado viernes.

Candidatura en Entre Ríos

Sin confirmar una postulación, el exlegislador también dejó abierta la puerta a una candidatura: dijo estar dispuesto a competir por la gobernación, pero condicionó su decisión al respaldo social. “Yo no repito cargos. Si no me acompaña la gente, sigo en mi profesión”, afirmó.

Embed

La intervención de Casaretto expone una nueva tensión dentro del peronismo entrerriano. Mientras la conducción avanza con sanciones para ordenar el partido, otros sectores reclaman apertura, participación y un proceso de reconstrucción más amplio. Casaretto lo sintetizó con una frase que apunta al corazón del debate interno: “Que florezcan mil flores, que haya dirigentes en todos lados y que el pueblo decida”.

Temas
Notas Relacionadas
Máximo Kirchner, en Paraná Entre Ríos.
A UN AÑO DEL FALLO

Kirchner criticó en Entre Ríos la tibieza del PJ y volvió a pedir por la candidatura de Cristina

El diputado reclamó la libertad de CFK y afirmó que el peronismo “no está en condiciones de proscribir a nadie”.
El peronismo federal tuvo su segundo encuentro en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. 
DISCUSIÓN 2027

El peronismo federal impulsa una reforma impositiva integral para cerrar la grieta con el campo

Casi 1500 referentes se reunieron en el segundo encuentro del espacio, en Concepción del Uruguay. Retenciones, debate y programa de gobierno.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Para la Casa Rosada, el Mundial todavía no logra tapar el caso Manuel Adorni
OPERATIVO OTRO TEMA

Para la Casa Rosada, el Mundial todavía no logra tapar el caso Adorni

Por  Pablo Lapuente
Dante Gebel con Luis Novaresio
DISCUSIÓN 2027

El pastor Gebel expande Consolidación Argentina en el interior de Buenos Aires mientras sigue de gira por el mundo

Por  José Maldonado
Mauricio Macri con Guillermo Montenegro en Mar del Plata
TOUR PRÓXIMO PASO

Montenegro prepara el desembarco de Macri en Mar del Plata: los cuatro oradores elegidos

Por  Juan Rubinacci
Javier Milei durante su visita a Rosario en junio de 2024 por el acto del Día de la Bandera
SIEMPRE ESTUVO CERCA

Rosario: gremios, organizaciones sociales y un sector del peronismo arman un contraacto para repudiar a Milei

Por  Álvaro Maté