El peronismo federal impulsa una reforma impositiva integral para cerrar la grieta con el campo

En la ciudad cuna del federalismo, el peronismo federal puso segunda a su plan de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei. Este lunes, más de 1500 referentes de todo el país se congregaron en Concepción del Uruguay , en Entre Ríos . Una idea atravesó las discusiones: cerrar la grieta con el campo .

DISCUSIÓN 2027 Candidato se busca: el peronismo no tiene nombre definido para competir en la Ciudad

Dirigentes de más de diez provincias reunieron a la militancia para llevar adelante la segunda instancia del debate que este sector del peronismo busca instalar pensando en un programa de gobierno que quiere presentar antes de fin de año. Según aseguró una de las organizadoras, Victoria Tolosa Paz , ya están preparando el tercer encuentro. Letra P pudo saber que será en el norte del país, aunque aún no definieron la ciudad.

Junto a la diputada, encabezaron la jornada los locales Guillermo Michel, el senador Adán Bahl, el intendente anfitrión José Lauritto, la diputada uruguayense Marianela Marclay y la intendenta de Paraná , Rosario Romero , quien ofició casi de co-anfitriona con un protagonismo que Lauritto decidió compartir.

Estuvieron presentes todos los promotores del espacio: el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos ; el senador santafesino Marcelo Lewandoski ; el presidente del PJ de Mendoza , Emir Félix ; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera , quien reafirmó que su participación también incluía la representación del gobernador Ricardo Quintela ; el intendente de Pilar , Federico Achával; y el cordobés Nadir Nifury , funcionario en la gestión del peronista Martín Llaryora. Como invitado se sumó Cristian Jerónimo , triunviro de la CGT.

El evento comenzó con un minuto de silencio en memoria de Taty Almeida , quien falleció el pasado domingo.

El federalismo sobre la mesa

Entre los asistentes hubo militancia y dirigencia de provincias como Chaco, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Entre Ríos.

La autocrítica sobrevoló los discursos y el ambiente, pero fue matizada con planteos como el del mendocino Félix que pidió no quedarse en la autoflagelación, avanzar hacia la construcción de futuro y no caer en la trampa de las internas. Este rumbo ya había sido marcado en el kilómetro cero en Parque Norte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2066516068286300366&partner=&hide_thread=false El Peronismo Federal se reúne en Entre Ríos para debatir sobre el presente y el futuro del país



Economía y agroindustria, los ejes centrales del encuentro



La cobertura completa por @LauraTerenzano en Letra P pic.twitter.com/kBNdgtqwzs — LETRA P (@Letra_P) June 15, 2026

El entrerriano Michel retomó la idea y pidió ampliar el peronismo. Aseguró que en 2027 estará en juego no solo el modelo económico sino también el social, y retomó el conflicto que atravesó todo el encuentro: la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, que dejó en la calle a 900 trabajadores uruguayenses.

En ese sentido, Lauritto aseguró que reunir al peronismo “es un valor en sí mismo en este momento”. “Tenemos un compromiso con la historia, que es poner el cuerpo por los demás. Eso estamos haciendo”, aseguró.

Reconciliación con el campo como norte indiscutido

Una coincidencia recorrió toda la jornada, que duró desde las primeras horas de la mañana hasta pasado el mediodía. La dirigencia dejó en claro que el espíritu del espacio es recuperar el diálogo con el campo, sellar la grieta que, según insistieron, nunca debió haberse abierto, y retomar el vínculo con los sectores productivos. “No existe esa falsa dicotomía campo vs. industria. Tenemos que entender eso y por eso hoy vinimos a hablarle al agro”, aseguró a Letra P una funcionaria a cargo de la organización.

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Para eso, el encuentro en Entre Ríos tuvo como eje central la economía y la producción, con dos paneles de debates: uno sobre economía con inclusión y otro sobre agroindustria y economía para el desarrollo. El primero fue moderado por la diputada provincial Lorena Arrozogaray y el segundo por Luciana Tito, una entrerriana, productora agropecuaria y exjefa de Gabinete de Cancillería.

De esos debates, que en algunos casos fueron por momentos acalorados, con cruces entre el público y los expositores, surgió un documento final en el que el espacio planteó la necesidad de una reforma impositiva para el campo. “Llegó el momento de diseñar incentivos para que todas las cadenas productivas alcancen mayores niveles de competitividad”, sostuvieron.

El plan del peronismo federal

El texto propone ocho ejes entre los que se esbozó una reforma integral impositiva del sector agropecuario. “Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional”, sentenciaron.

En la misma línea, el documento señala que Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. “El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”, apuntaron.

WhatsApp Image 2026-06-15 at 12.03.33 El intendente Lauritto tuvo a su cargo el cierre de la jornada.

Entre los puntos se incluye la discusión de una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el agro. “El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, y el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”, afirmaron.

Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria

Además, proponen debatir una ley de semillas; una ley de riego; la eficiencia logística; diversificar y agregar valor a la oferta exportable; fortalecer organismos técnicos como INTA, SENASA e INASE; establecer incentivos para renovación de maquinaria agrícola; y capacitación y formalización laboral para el trabajo rural.

Peronismo de Entre Ríos con asistencia casi perfecta

El peronismo entrerriano tuvo asistencia casi perfecta. Fueron de la partida el exgobernador y diputado Gustavo Bordet y el exintendente de Concordia, Enrique Cresto. Ambos llegaron en el mismo auto.

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También estuvo el exsenador provincial y último candidato a intendente Armando Gay; los senadores provinciales Martín Oliva y Claudia Silva; e intendentes de toda la provincia como Adrián Fuertes de Villaguay; Ricardo Bravo de Federación; Adriana Meza Torres de Los Conquistadores; Isa Castagnino de Victoria; Ariel Weiss de Colonia Avellaneda; Daniel Benítez de Puerto Yeruá; Mauro Díaz Chávez de Aldea San Antonio, entre otros.

Diputados provinciales y concejales también dieron el presente, como el local Juan Martín Garay y la presidenta de la Liga de concejales de Entre Ríos, la paranaense Luisina Minni.