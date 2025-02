Axel Kicillof aún no lo anuncia, pero todos los caminos conducen al desdoblamiento de las elecciones

Axel Kicillof todavía no lo dijo, pero, a esta altura, todo el arco político ya se convenció y trabaja con la hipótesis de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunciará en los próximos días el desdoblamiento de las elecciones, a contramano de los deseos de Cristina Fernández de Kirchner .

“Axel va a desdoblar, ya está. Empieza una nueva era en la provincia de Buenos Aires”, le dice a Letra P un dirigente con larga trayectoria en territorio bonaerense que no forma parte de Unión por la Patria (UP), pero hizo sondeos en el entorno del gobernador para empezar a definir los pasos de su propio espacio.

@Kicillofok : "No se puede cambiar el modo de votar en un año electoral"

Lo mismo piensa en resto de los intendentes del macrismo. Creen que el desdoblamiento será un “acierto” de Kicillof que permitirá discutir cuestiones referidas a la provincia, pero también mantener a raya a la dirigencia que responde al presidente Javier Milei. Hasta hace algunas semanas, los mismos actores pensaban que el gobernador no estaba dispuesto a tomar una decisión que será leída como una ruptura con Cristina. “Si no lo hace ahora, está muerto. No le queda otra”, apunta un dirigente del PRO bonaerense.

Me parece muy bien que @jorgemacri le de prioridad al debate local, que instale una agenda de cara a los vecinos y que se suspendan las Paso. Es lo que DEBERIA HACER Kicillof si: a) le importa la Provincia, b) se anima a dar las discusiones tantos años postergadas y c) se deja de… — Sole Martinez (@soledadmartinez) December 27, 2024

La histeria de los intendentes frente a las eventuales complicaciones que podrían tener con el ingreso de La Libertad Avanza (LLA) en los municipios es clara. “El riesgo es que el topo entre a los Concejos Deliberantes y a todos lados”, dijo Kicillof. Otros dirigentes con los que conversa abonan la misma idea. “No tiene sentido poner en jaque a todos los intendentes para pegarnos a la elección nacional y discutir por uno o dos diputados. La provincia de Buenos Aires tiene que ser un fortín para frenar a Milei y prepararnos para 2027”, dice un referente del territorio bonaerense.

La idea de Sergio Massa

Como contó Letra P, el Frente Renovador de Sergio Massa propone realizar las elecciones provinciales el 9 de noviembre, es decir, después de las legislativas nacionales. En el campamento del excandidato presidencial analizan que eso permitiría descomprimir las tensiones crecientes entre el gobernador y la expresidenta para avanzar con un esquema de unidad para enfrentar a Milei en el bastión del peronismo.

Este jueves, José Maldonado escribió en este medio: "Como tercera pata en la sociedad del peronismo en Buenos Aires, Massa no quiere que Kicillof adelante la elección. En privado, entiende que el gobernador busque entidad política más allá de CFK y que quiera plebiscitar su gestión este año, como trampolín para 2027. Pero cree que si la carrera es hacia las próximas ejecutivas, no tiene sentido forzar hoy una crisis que llevaría a una derrota en territorio bonaerense".

Y agregó: "Por eso, afecto a transitar la ancha avenida del medio, Massa piensa en una salida que permita descomprimir tensiones y presentar un esquema de acuerdo “sin vencedores y sin vencidos”. Su salida implica Kicillof desdoble la elección bonaerense, como quiere, pero en vez de adelantarla, como no quiere CFK, llevarla a una fecha posterior a la nacional, del 26 de octubre".

#Elecciones2025 Massa ya le planteó la idea a Kicillof y a CFK



La promociona como una "salida elegante" a la interna y para que no haya resquemores en militar ambas boletas



https://t.co/Kx98N8HQan

@Joseima pic.twitter.com/7MY4VXt0aZ — LETRA P (@Letra_P) February 6, 2025

Punto final con CFK

La noticia también empieza a digerirse en el Instituto Patria, aunque en peores términos. En el entorno de la expresidenta piensan que la desobediencia de Kicillof marcará un punto de no retorno en la relación y que el gobernador avanza en un espacio propio, lejos del kirchnerismo. “El propio Axel habla de tres espacios para discutir las listas: el kirchnerismo, el massismo y él. Eso quiere decir que ya se considera en otro sector”, dicen el cristinismo, donde ya esperan el inminente anuncio del desdoblamiento. El gobernador no volvió a hablar del tema con Cristina, que ya se había manifestado en contra de la decisión durante el encuentro que el PJ bonaerense tuvo en Moreno, a fin de año.

#Gobierno Kicillof cruzó el punto de no retorno y el despegue con Cristina Fernández de Kirchner es un hecho



Las razones de una decisión no tomada. La pelea es por las listas de 2025 y los actores son cuatro



https://t.co/dfnkLp3vYm

@kevincavo pic.twitter.com/MwH4hO4cM3 — LETRA P (@Letra_P) October 12, 2024

En aquel momento, la expresidenta manifestó que sería un error separar las elecciones porque eso permitiría poner el foco en la gestión de la provincia de Buenos Aires, con cuestiones complicadas, como la inseguridad. Con los episodios de los últimos días -que este viernes forzaron al mandatario a suspender el acto previsto en Mar del Plata- en el cristinismo se convencieron de que la expresidenta tenía razón. Sin embargo, en el entorno del gobernador dicen que será un error caer en la agenda que impone Milei y llaman a “defender” la gestión Kicillof.

El gobernador esperará a que el Congreso termine de sancionar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales para definir la suerte de la provincia. En su entorno repiten que "la elección está desdoblada de hecho", porque se instrumentará con diferentes boletas y distintas urnas. Pero falta el anuncio final sobre la fecha.