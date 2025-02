CFK vs. Axel Kicillof en la Octava sección: los oficios del intendente Alak para controlar la interna

Esta sección electoral tiene la particularidad de alambrar únicamente a la capital provincial, de modo que lo que sucede en otras regiones donde hay varios caciques territoriales identificados con una u otra parte puede exponer mucho más la interna que en La Plata. No obstante, la tarea de Alak no es sencilla y eso tiene varias explicaciones.

Alak es el defensor número uno del gobernador Kicillof. Pero no es lo mismo que cualquier otro de los intendentes que lo respaldan y lo empujan a la aventura 2027: Alak habla con Cristina. No es algo de lo que pueda jactarse otro jefe comunal kicillofista. Sus primeros 16 años como intendente, haber sido ministro de Justicia de la expresidenta y ser el rostro de la unidad 2023 para devolverle al peronismo la capital bonaerense lo para en otra cancha.

A Alak no le explota la interna, entre otras cosas, porque mantiene los puentes con Cristina y porque dice, cada vez que puede, que la única manera que existe de que el peronismo retenga la ciudad -y gane la sección- es con todo el peronismo unido y con la oposición dividida. Es decir, como hace dos años.

En la provincia no existe la obra pública cero porque sabemos que significa más desarrollo y futuro para los bonaerenses. El enorme trabajo que estamos haciendo con @Julio_Alak y con cada uno de los intendentes para garantizar una educación de calidad es una prioridad que no está… https://t.co/KpZveq7UNq

Entonces, ¿cómo se posicionaría Alak ante el desdoblamiento que le pide la tropa kicillofista al gobernador, que detonaría las relaciones con el otro sector? El alakismo sostiene la tesis de que si no se separan las elecciones probablemente la discusión nacional se lleve puesto lo que, en un debate provincial y local, le permitiría posicionar mejor a los candidatos propios a Diputados y al Concejo Deliberante. No obstante, entiende que lo que debe prevalecer es la unidad. Sin eso, no hay victoria posible a la vista.