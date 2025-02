Crimen seguido de gatillo fácil en Mar del Plata: Axel Kicillof debió suspender el acto con intendentes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1887255120037224592&partner=&hide_thread=false Con balas y horcas, Espert se posiciona en la carrera por la lista legislativa de LLA



El formato del acto propuesto por los dirigentes que forman parte de la mesa “Es con Axel” de la Quinta sección electoral fue mutando con el correr de los días. Comenzó bajo la idea de hacer un plenario de la militancia regional, similar al que se realizó en Florencio Varela con debate en comisiones sobre diferentes temas, pero terminó por pasar a ser un acto tradicional y provincializado.

La convocatoria, bajo el lema “La Provincia se Organiza”, era para las 16 en la explanada contigua al Museo Mar, ubicado en las calles Gutiérrez y Concepción Arenal, un lugar administrado por la presidenta del Instituto Cultural, la camporista Florencia Saintout.

Los organizadores esperaban unas tres mil personas y el único orador iba a ser Kicillof. Según pudo saber este medio, la idea era que el gobernador se mostrara con los sectores que lo vienen acompañando: una porción importante de los 40 intendentes que cuenta en la tropa propia, legisladores, funcionarios, organizaciones sindicales y movimientos sociales.

Mar del Plata, cuna camporista

La elección del lugar para el acto que buscaba ser el kilómetro cero de un Kicillof mariscal suma condimento a la interna peronista. En Mar del Plata manda La Cámpora de la mano de Fernanda Raverta, candidata del peronismo en las últimas elecciones, aunque no pudo con el intendente del PRO, Guillermo Montenegro. La ex ministra de Desarrollo de la Comunidad de Kicillof no estaba invitada al acto; tampoco el senador camporista Pablo Obeid, aunque sí les había llegado la invitación para la actividad institucional previa que tendría el gobernador para inaugurar una red de cloacas.

Dirigentes con los que habló este medio esperaban que el discurso del gobernador girara en torno a la necesidad de construir un frente electoral anti-Javier Milei, algo que Kicillof ya viene planteando en sus últimas apariciones públicas y en lo que viene trabajando su mesa política.

Además, que dejara alguna pista sobre la posibilidad de un desdoblamiento electoral para separar las elecciones provinciales de las nacionales, algo que cobra fuerza con la eliminación de las PASO nacionales que avanza en el Congreso. En este sentido, como reveló Letra P, el massismo acercó la idea al cristianismo y al Ejecutivo bonaerense de posponer los comicios y votar el 9 de noviembre, es decir, después de los nacionales.

La suspensión es clave para que Kicillof termine de definir su estrategia. “No creo que lo anuncie todavía. Posiblemente espere a que pase también por el Senado, pero sí creemos que va a dar señales en ese sentido. Un discurso con mucho eje en la provincialización, planteando que hay que discutir la provincia”, afirmó a Letra P antes de conocerse la suspensión del acto un dirigente que se preparaba para viajar a Mar del Plata.

Kicillof viene dando señales en favor del desdoblamiento pese a la oposición de CFK y las advertencias de la Junta Electoral. “Tenemos que impedir que los concejos deliberantes y la Legislatura sean invadidos por quienes piensan que el Estado no tiene que existir”, dijo a fines de enero en una actividad en Guaminí. También indicó en una entrevista a C5N esta semana que “los intendentes piden el desdoblamiento” y destacó que es lo que harán “la mayoría de las provincias”.

El acto que no fue

La tropa kicillofista esperaba que el acto en su conjunto fuera una muestra más de autonomía del gobernador para con la conducción de CFK, en el que Kicillof marque un rumbo y una estrategia política que sea el puntapié inicial de la campaña en Buenos Aires.

“Las negociaciones van a empezar y Axel tiene que estar lo mejor parado posible para cuando llegue ese momento, empoderado y con volumen político para que tenga peso en las definiciones. Este acto es parte de eso también”, dijo este jueves a Letra P alguien que acompaña al gobernador desde la primera hora.

La agenda corrida

Además del suspendido en Mar del Plata, están previstos encuentros en cada una de las secciones electorales. Las próximas paradas serían Junín, en la Cuarta sección electoral, el 15 de febrero, y San Nicolás, en la Segunda sección, el 22. Luego sería el turno de la Séptima y la Sexta. Con todo, esa agenda quedó en pausa.

“Se abren tiempos de negociaciones y definiciones. Hay que manejar los tiempos de las apariciones de Axel. Hay que calibrar bien, hacer los actos cuando quiera anunciar algo e ir midiendo políticamente también cómo están las tensiones con Cristina, por eso no podemos poner y sostener fechas con tanta antelación, se va a ir viendo”, dijo a este medio un armador del kicillofismo.

La fecha que sí está marcada en rojo en el calendario de Kicillof es el miércoles 5 de marzo, día en que está prevista la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura. Ese día, acaso el gobernador ponga finalmente todas las cartas sobre la mesa. Mientras tanto, debe atender la agenda urgente de la inseguridad, que quema en Buenos Aires.