Axel Kicillof comenzó a independizarse de Cristina Fernández de Kirchner a la fuerza

Como pasa en la aviación cuando una aeronave no puede volver a su lugar de origen debido a la cantidad de combustible que consumió, Axel Kicillof llegó al punto de no retorno y el despegue de Cristina Fernández de Kirchner ya es un hecho. Parece haber dos certezas sobre ese acontecimiento inédito: no sucede (del todo) por su voluntad y se desconoce adónde lo llevará.

Para quienes conocen los recovecos de la política bonaerense no es novedad esa disputa, pero sí lo es la postura que adoptó la expresidenta en la contienda y el silencio del gobernador ante el operativo clamor para tomar el control del Partido Justicialista (PJ) urdido en las oficinas del Instituto Patria.

La disputa es por el armado de las listas de postulantes para 2025. Es eso y ninguna otra cosa. El botín: 35 bancas en la Cámara de Diputados del Congreso y las sillas en juego en las ocho secciones electorales en que está dividida la provincia, que en este turno suman 71 (48 en Diputados y 23 en el Senado).

Por la potencia electoral del territorio, la reforma electoral que separa de hecho los comicios bonaerenses de los nacionales y la cantidad y espesor de los actores involucrados, los intendentes y las intendentas, la guerra está centrada en la Primera y la Tercera secciones, ocho bancas a la cámara baja y 11 en el Senado, respectivamente.

El golpe en la mesa de Axel Kicillof

En las últimas dos décadas, para definir los nombres en las nóminas el peronismo sentó a la mesa a tres jugadores: La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa y los intendentes. Eso ya no será así. Esta vez, también Kicillof tendrá una silla. “Tendremos gente propia en las listas”, afirman en La Plata. Fin.

Habrá cuatro y no tres actores. Será interesante ver la evolución de las alianzas entre las partes. Como contó Letra P, casi todos ya juegan ese juego y, por las dudas que se olviden de él, el hincha de Tigre, que intenta volver tras la derrota en el mano a mano con Javier Milei, ya avisó que si hay guerra su ejército no marcha detrás de nadie.

La rebeldía del gobernador -tardía, según voces efusivas que buscan hace tiempo jubilar a La Señora- que no puso ni un solo nombre en los últimos tres turnos electorales -en dos de los cuales ostentaba el cargo que tiene-, es la primera decisión de independentismo que cae pésimo en La Cámpora. La otra es el silencio ante el operativo clamor por CFK conducción del partido.

Kicillof está donde está por sus acciones, lo que diga sobre ellas no importa. Su silencio huele a apoyo al riojano, al independentismo mencionado. ¿A qué responde su silencio de tumba? Cerca del mandatario explican que es para no cometer un error no forzado, pues nadie les adelantó ninguna estrategia.

Hace rato que Kicillof no habla con Cristina. En ambos campamentos mencionan contactos vía intermediarios. Otra muestra de la distancia entre ambos que no admitiría vuelta atrás.

Hace tiempo que la expresidenta cambió un modus operandi que puso en guardia a intendentes y al gobernador. Ya no son parte de la estrategia y los movimientos de CFK. Lo advierten en un campamento y lo reconocen en el otro. Tres acciones puntuales de las que el exministro de Economía y los jefes comunales que lo siguen se enteraron una vez consumadas: la visita a La Matanza -mientras Kicillof estaba en México-, el clamor por la conducción del PJ y la carta de ella en respuesta al pedido.

CFK ya no es la que era

En el derrotero de la relación a empujones entre Kicillof y Kirchner hubo varios puntos de crisis -la intervención del Gabinete con la llegada de Martín Insaurralde tras la derrota en las PASO de 2021, la crítica pública del jefe de La Cámpora durante un acto en el PJ y la nueva canción lanzada por el gobernador, por mencionar tres sobresalientes-, pero uno, el último, mostró otra profundidad.

Fue el acto de Kirchner en La Plata, el 20 de septiembre, casi íntegramente dedicado a la interna peronista en el que cuestionó en igual medida a Alberto Fernández, Martín Guzmán, Daniel Scioli y Kicillof. Al último no lo nombró, pero no hizo falta. “La autoridad no se construye frente a Cristina”, bramó.

Hay quienes piensan que el enfrentamiento entre ambos produce un daño irreparable al peronismo, más allá de las ganancias que pueda reportar a cada tribu.

La Cámpora podría estar obligada al separatismo para mantener una independencia en riesgo ante un crecimiento de la figura del gobernador y de un kicillofismo en ciernes. Al gobernador parecería convenirle un despegue no del todo virulento. Sus votos son, en gran medida, de CFK. El punto es si puede retenerlos tras un enfrentamiento abierto, como si a Kicillof le conviniera independizarse de Cristina sin independizarse del kirchnerismo.

Ahora sí CFK está involucrada en la pelea. Antes sobrevolaba y administraba la tensión entre su hijo y el gobernador. Tira más la sangre.

“Quieren convertirlo en el Larreta de Macri o en el Alberto de Cristina”. Quienes reproducen la frase ven en Kicillof la única salida para un peronismo invertebrado. En el kirchnerismo duro no desconocen el potencial del mandatario, un instrumento probado que podría tomar vida propia. El asunto es quién conduce y en la historia reciente sobran ejemplos de que uno al gobierno y otro al poder no camina.