El gobierno bonaerense expuso el impacto del ajuste de Javier Milei en el turismo: más de la mitad no veranea

Axel Kicillof expuso este miércoles números del impacto de la política de Javier Milei en el turismo de la costa bonaerense: el 57% de los habitantes del Área Metropolitana no viajará este verano y la razón principal es económica: dos de cada tres personas que no vacaciona lo atribuyen directamente a su situación financiera.

De acuerdo con ese primer relevamiento elaborado por el gobierno de Buenos Aires , entre los que pueden viajar muchos eligen Brasil, un destino que le roba cada vez más turistas a la costa bonaerense.

El ministro de Producción, Augusto Costa , presentó estos números en la primera reunión productiva de la temporada que se realizó en Villa Gesell. Participaron representantes de sectores industriales y turísticos, en un encuentro que Kicillof encabezó como parte de su recorrida veraniega por la costa, que esta tarde noche incluirá una reunión del gobernador con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Los datos preliminares que relevó la Provincia muestran un panorama complejo para la temporada 2026. Entre el 1° de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, arribaron 3,6 millones de turistas a la provincia de Buenos Aires . Según los números oficiales, en la segunda quincena de diciembre la estadía promedio fue de apenas 3,8 noches, menos de cuatro días.

¡Iniciamos la temporada de las Escuelas Abiertas en Verano con los chicos y chicas de #Miramar ! Con este programa estamos acompañando a miles de familias trabajadoras de toda la provincia que no pueden pagar una colonia de verano para sus hijos porque la plata no alcanza,… pic.twitter.com/PC6HAjU6ka

Es un indicador de vacaciones express gasoleras. Para dimensionar el costo, el Instituto de Economía de la UADE calculó que una familia tipo necesita un presupuesto promedio de 3,8 millones de pesos para viajar la segunda quincena de enero a destinos locales.

Kicillof en Miramar



Costa y Kicillof mostraron un dato de una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana que generó mucho impacto. El trabajo muestra que la costa atlántica sigue siendo el destino más elegido por los habitantes del AMBA, pero la mayoría no llegará este verano a ningún lado. El 57% no viajará, siete puntos más que en 2025. Detrás de la situación económica, como primer motivo aparece la falta de días disponibles, que explica el 20,8% de los casos.

Éxodo a Brasil

El éxodo de argentinos hacia el exterior alcanzó niveles récord y ese es otro factor que golpea al turismo bonaerense. La Encuesta de Turismo Internacional del INDEC registró que entre enero y noviembre salieron 46,9% más de turistas argentinos al exterior que en el mismo período de 2024. Brasil cerró 2025 con más de 9,2 millones de extranjeros, y los argentinos lideraron ese flujo con más de 3,3 millones de personas. Mientras tanto, según los datos que presentó la Provincia, el perfil de quienes llegan a la costa bonaerense cambió: hay cada vez más participación de personas de nivel alto de ingresos y menos turistas de clase media y media baja.

El consumo masivo no muestra signos de recuperación: las compras con tarjetas del Banco Provincia en noviembre se mantuvieron en mínimos históricos, mientras las ventas en supermercados y mayoristas del Gran Buenos Aires siguen en descenso, reveló el informe que mostró la provincia.

Después de la reunión productiva, Kicillof dará su clásica conferencia de verano en el Golf Club de Villa Gesell. Como el año pasado, habrá cuatro conferencias durante enero y febrero. Una vez finalizada, se reunirá con la tropa del Movimiento Derecho al Futuro. Están invitados miembros del gabinete provincial e intendentes. Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell y socio fundador del MDF, será anfitrión.