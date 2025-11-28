Mal día para Patricia Bullrich: Victoria Villarruel retuvo la caja del Senado y Villaverde no pudo jurar

Patricia Bullrich tuvo un mal debut en el Senado , donde será jefa de bloque de La Libertad Avanza. Victoria Villarruel logró consenso para nombrar a un secretario administrativo; mientras que la libertaria Lorena Villaverde no pudo jurar y se paseó por el recinto. La ministra quiso hablar al final de la sesión, pero la vicepresidenta le apagó el micrófono.

Las juras no demoraron más de una hora porque, como anticipó Letra P , la polémica por Villaverde se resolvió el jueves, cuando el oficialismo confirmó que pediría que su diploma como senadora electa fuera enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales. Fue impugnado por el PJ de Río Negro, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Hay cuestiones que se deben dirimir respecto al título y a las mayorías necesarias. Sería lo adecuado que se discuta otra vez", sostuvo durante la reunión Ezequiel Atauche , que ofició de jefe del oficialismo con Bullrich. Un rato antes, Villarruel había logrado, con ayuda de Unión por la Patria (UP), que Alejandro Fitzgerald, un histórico empleado del Senado, fuera designado secretario administrativo.

La secretaría administrativa había quedado vacante en mayo, con la renuncia de Emilio Viramonte Olmos , quien había ocupado el lugar que hace un año dejó vacante María Laura Izzo . Ambos habían sido promovidos por Villarruel, quien también pidió y logró que asuma Fitzgerald.

Si bien la sesión preparatoria para elegir autoridades el Senado es en febrero, Villarruel apuró los tiempos para no tener que negociar cargos con Bullrich, quien recién tiene voto el 10 de diciembre. Este viernes, la ministra se sentó al lado de Atauche, gesticuló todo el día, pero no pudo votar al nuevo funcionario.

La secretaría administrativa tiene el rol de controlar cada peso que entra y sale del Senado, pero Villarruel no delega muchas funciones. Uno de los cruces con Viramonte Olmos fue justamente que no le asignó la firma para tomar decisiones.

Fitzgerald es el actual subdirector de comisiones del Senado, tiene pasado como secretario de la comisión de Educación y tuvo respaldo a mano alzada de todos los bloques. Nadie lo objetó.

Villaverde, la mancha venenosa

Villaverde se ganó los flashes al inicio de la asamblea, cuando se paseó por el recinto antes de iniciarse, para saludar a quienes iban a ser sus compañeros de bloque y a funcionarios del Senado con quienes compartió una semana de preparativos. Se fundió en un largo abrazo con la misionera Sonia Rojas Decut.

Bullrich evitó la foto, pero se acercó a la rionegrina y le explicó que se tenía que ir, cuando parecía querer ocupar una banca. La aún diputada se fue a paso raudo y evitó saludar a Villarruel, que giró la mirada para no verla, desde su estrado. La ministra intentó salvar su pliego hasta el jueves a la noche, pero no pudo.

La última reunión que tuvo fue con la UCR, que se resistió a colaborar. El martes próximo Diputados tratará la renuncia de Villaverde y la dejará sin cargos.

En UP no juntaron los votos para impedir que jure la rionegrina y hasta este jueves creían que se aseguraría la banca, pero el resto de la oposición no dio garantías y Bullrich tuvo que bajar los brazos. Villarruel nunca intervino en la negociación: ni siquiera habló del tema cuando recibió al bloque oficialista en su despacho.

Micrófono apagado

Bullrich terminó la sesión pero como la empezó: cuando ya habían jurado los 23 electos, quiso hablar para embarrar la cancha pero Villarruel le cortó el micrófono. La voz de la ministra no llegó a escucharse, como tampoco la del jefe de UP, José Mayans, quien intentó interrumpirla, dispuesto a dar el debate.

"Hemos acordado en reunión de labor parlamentaria que no había oradores", insistió Villarruel, mirando fijo a cada una de las futuras (y actuales) autoridades de bloque. Es que como Bullrich no tomó el cargo no estuvo en la reunión de labor parlamentaria del jueves y por eso siguió la sesión a ciegas.

No se puedo quedar quieta: cada dos minutos le dio instrucciones a Atauche, que trataba de explicarle cuáles habían sido los acuerdos. Bullrich y Villarruel tuvieron una reunión hace 15 días, en la que la vicepresidenta le había advertido, según explicó ella misma, que nunca forzará el reglamento para ayudarla. Este viernes cumplió con su promesa.