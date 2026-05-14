Así es la boleta única que se utilizará en las elecciones de Entre Ríos

El modelo de Boleta Única de Papel ( BUP ) que se utilizará en Entre Ríos en las elecciones provinciales de 2027.

Rogelio Frigerio impulsó desde los primeros meses de su gobierno la reforma electoral en Entre Ríos y consiguió sancionarla tras la Navidad de 2024 con un regalo extra: la fractura del peronismo . El sistema, inspirado en los modelos de boleta única de Córdoba y Mendoza , mantuvo las PASO y la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales de la instancia nacional.

Para sintetizar el espíritu de la ley de reforma electoral, un funcionario que siguió de cerca el proceso explicó que Entre Ríos adoptó una boleta única de papel ( BUP) integrada de inspiración mendocina, con una lógica de arrastre moderado similar a la de Córdoba . Además, con principios generales de transparencia y oficialización estatal ya presentes en Santa Fe .

El proyecto que votó la Legislatura local permite que la ciudadanía elija quiénes ocuparán los cargos de gobernador y vice, las bancas en el Senado y la Caámara de Diputados provincial, intendencias y concejalías con Boleta Única de Papel ( BUP ).

De este modo, cada elector podrá confeccionar su voto tildando en cada una de las categorías, corresponda o no a la misma propuesta electoral. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de marcar la opción de lista completa, al igual que en Córdoba y Mendoza.

Codigo electoral provincia de Entre Rios -Ley 11190 Ley electoral de Entre Ríos. Permitirá elegir cargos provinciales mediante boleta única.

También, y hasta que la Legislatura diga lo contrario, se instituyeron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, la norma regula el financiamiento estatal para las campañas electorales: aunque con una limitante en el manejo de los recursos, el Estado se hace cargo de la impresión de las boletas y otorga espacio en los medios para publicidad electoral.

Los modelos y la inspiración

Entre Ríos toma de la vecina provincia de Santa Fe el principio general de la boleta única. Es decir, que el instrumento de votación sea oficial y provisto por la autoridad electoral. Además, que cuente con espacios homogéneos, listas oficializadas, afiches complementarios y control estatal del proceso. Sin embargo, en la Bota cada categoría tiene su propia papeleta y su urna, mientras que en Entre Ríos se optó por una boleta integrada.

BUP Entre Ríos plp El modelo de Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en Entre Ríos en las elecciones provinciales de 2027 contempla las PASO.

Mendoza es el antecedente más directo del diseño entrerriano. De allí se tomó la arquitectura de boleta integrada: columnas por fuerza política, filas por categoría, lista completa y posibilidad de voto selectivo por cargos.

De Córdoba, Entre Ríos tomó la lógica política del sistema. La provincia mediterránea organiza su boleta en filas horizontales por espacio político, pero el primer tramo incluye el casillero “voto lista completa”, que permite votar toda la oferta de una fuerza política. Aquí se adopta esa misma lógica. Es decir, aunque moderniza el sistema de votación, no rompe del todo con la lógica de la boleta sábana partidaria.