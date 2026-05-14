LA BATALLA DE LOS PINGÜINOS

Ganó Claudio Vidal: la Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

El máximo tribunal provincial pasará a tener nueve integrantes como quería el gobernador. El fallo y la celebración del oficialismo en la provincia.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Claudio Vidal sonríe: la Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz
Claudio Vidal sonríe: la Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz
Claudio Vidal sonríe: la Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

Claudio Vidal sonríe: la Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, logró un respaldo clave de la Corte Suprema, que habilitó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia provincial. El fallo dejó sin efecto este jueves la inconstitucionalidad que había declarado la Justicia santacruceña y permitió que el máximo órgano judicial de la provincia pase de cinco a nueve integrantes.

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La decisión de la Corte rechazó la demanda impulsada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, al considerar que no tenía legitimación suficiente. Según los jueces, el gremio no acreditó una afectación concreta sobre derechos laborales, sino que planteó un cuestionamiento general institucional.

La determinación de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti representa una victoria para el gobernador Vidal, que había convertido a la discusión en un capítulo central en su batalla contra el kirchnerismo, al que acusó de orquestar maniobras destituyentes para impedir los cambios aprobados por la Legislatura provincial.

“Fin de la impunidad en Santa Cruz ¡Se terminó!”, celebró tras conocerse el fallo.

El fallo de la Corte Suprema

En el texto de la sentencia, la Corte sostuvo que “la simple condición de empleado del Poder Judicial provincial no otorga un estatus especial para defender en juicio la independencia de los tribunales”. Con ese argumento, desestimó la acción judicial del gremio que fue la que avalaron los jueces rebeldes de la Justicia santacruceña para bloquear los cambios en su composición.

corte suprema de jusiticia ministros
La Corte Suprema de Justicia avaló la amplación del TSj de Santa Cruz.

La Corte Suprema de Justicia avaló la amplación del TSj de Santa Cruz.

Además, el tribunal calificó como “dogmáticos” los fundamentos utilizados por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que había frenado la reforma. Para la Corte, ese fallo presentaba “graves defectos de fundamentación” y no justificaba la intervención del gremio.

La resolución implicó la revocación total de la sentencia provincial que había declarado inconstitucional la ley 3949, aprobada por la Legislatura de Santa Cruz en agosto de 2025. Esa norma modificó la integración del máximo tribunal local.

Festeja Claudio Vidal

Tras conocerse el fallo, Vidal celebró la decisión y lanzó un duro mensaje político. “Se terminó”, expresó en sus redes sociales, donde interpretó la resolución como el fin de un ciclo de impunidad en la provincia.

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El mandatario aseguró que durante décadas existieron sectores que “destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia”. También apuntó contra parte del Poder Judicial local, al que definió como “la última trinchera del kirchnerismo”.

En el tramo final de su mensaje, Vidal afirmó que “la ley vuelve a ser igual para todos”, y sostuvo que el fallo marcó el inicio de una nueva etapa institucional en Santa Cruz.

El conflicto de poderes en Santa Cruz

Con la sentencia firme, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz quedó habilitado para funcionar con nueve integrantes. La Corte también confirmó que los nuevos vocales designados podrán asumir de inmediato, una vez cumplidos los requisitos formales.

El conflicto se había originado tras la sanción de la ley, cuando el gremio judicial denunció irregularidades en el proceso de designación. En paralelo, se generó una fuerte interna dentro del propio tribunal provincial.

El entonces presidente del tribunal provincial, Daniel Mariani tomó juramento a los nuevos jueces: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, pero sus antiguos compañeros de tribunal anularon el movimiento y lo destituyeron.

Daniel Mariani y Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz
Caludio Vidal y Daniel Mariani.

Caludio Vidal y Daniel Mariani.

Así, la Corte santacruceña quedó partida en dos y Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta se quedaron en la conducción de la Justicia provincial. Fue entonces cuando el Ejecutivo provincial decidió acudir a la Corte.

Ahora, Mariani y los cuatro nuevos integrantes que ya juraron pero nunca pudieron ejercer sus cargos podrán asumir en el máximo tribunal provincial, lo que anticipa una convivencia compleja en la Justicia santacruceña.

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