Quién es el juez que habilitó la feria para tratar el DNU de la SIDE: el link con los Menem que agita la interna

Daniel Alonso, el juez que habilitó la feria para tratar el DNU de la SIDE.

El juez federal de Entre Ríos Daniel Edgardo Alonso habilitó este miércoles la feria judicial para analizar una denuncia contra el DNU de Javier Milei que reforma el Sistema de Inteligencia Nacional, publicado el 2 de enero pasado en el Boletín Oficial.

La decisión agitó las aguas de la interna del Gobierno debido a que el magistrado en su carácter de abogado representó a Carlos Nair Menem en el juicio por filiación para que se lo reconociera como hijo del expresidente Carlos Menem .

Como contó este medio , hizo lugar a un pedido efectuado por los abogados de extracción radical Rubén Pagliotto y Raymundo Kisser y por el constitucionalista correntino Armando Aquino Britos , quienes presentaron una acción de habeas corpus preventivo y de acción colectiva contra el decreto presidencial. La SIDE está encabezada por Cristian Auguadra , un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo .

A diferencia de otras presentaciones, los abogados entrerrianos optaron por la vía del habeas corpus, en lugar de la acción de amparo, ya que el DNU le concede a la SIDE facultades para detener personas , lo que a su criterio representa “una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente”.

La denuncia ingresó este miércoles y a las pocas horas Alonso, juez en turno durante el receso, habilitó la feria judicial para analizar el caso y le corrió vista al fiscal para que emita un dictamen. La celeridad del magistrado no pasó por alto en la Casa Rosada , donde recordaron el vínculo del letrado con la familia riojana cuando todavía estaban calientes los cruces entre la militancia libertaria digital y la tropa de Karina Milei en la Derecha Fest .

Para sumarle temperatura a la disputa, hay voces del PRO que aseguran que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no respalda el DNU y se manifiesta contra de la medida que reorganiza el sistema de inteligencia en privado con propios y ajenos.

En la presentación judicial, los abogados manifestaron que el DNU que reforma el Sistema de Inteligencia Nacional implica “una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente”, por lo que solicitaron la suspensión urgente del decreto presidencial y que se declare la nulidad absoluta de la normativa.

El hit del juez contra la Corte Suprema

La celeridad de Alonso con la denuncia contra el DNU de la SIDE activó la memoria de quienes transitan los pasillos judiciales y rescató otro movimiento ultraveloz del juez.

Fue en 2022, cuando prohibió al Congreso enviar a sus representantes para que integraran el Consejo de la Magistratura, tras hacer lugar a una medida cautelar interina que había solicitado el entonces diputado peronista entrerriano Marcelo Cassaretto, quien argumentaba que se pretendía aplicar una ley ya derogada.

La polémica de aquel año estaba atravesada por la ampliación de facto del organismo que juzga a los jueces, en contra de una ley impulsada años atrás por el kirchnerismo. La frutilla del postre era la incorporación como titular del cuerpo de quien también presidía la Corte Suprema, el santafesino Horacio Rosatti.

La velocidad con la que actuó Alonso no pasó desapercibida tampoco aquella vez. Según reportó en aquel momento La Nación, Casaretto había presentado su planteo en el tribunal a las 10.44 de un martes y el juez le concedió la cautelar a las 15.22 del mismo día.

Alonso fue sometido a un proceso disciplinario por aquella decisión. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura archivó las denuncias contra el juez federal de Paraná en octubre del año pasado.