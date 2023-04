Aníbal Fernández pasó por Rosario y reafirmó la paz con Perotti

Mientras el escándalo por la agresión a Sergio Berni acaparó el protagonismo de la agenda nacional , el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández , pasó por Rosario para sellar la paz con el gobierno provincial tras la máxima tensión que había atravesado ese vínculo hace poco más de un mes, a raíz de las amenazas narco a Lionel Messi . El funcionario albertista encadenó varias actividades acompañado por su par local Claudio Brilloni , a las que durante la tarde se sumó el propio gobernador Omar Perotti . En todas, la línea directriz fue la misma: la Casa Rosada no se olvidó de la crisis de (in)seguridad santafesina.

El ministro desembarcó en el sur santafesino tras verificarse una pequeña merma en los homicidios producidos en el departamento Rosario en marzo. Mientras que hubo 26 crímenes en enero y 31 en febrero, según el Observatorio de Seguridad Pública, las estimaciones periodísticas arrojan 22 homicidios doloso durante marzo, totalizando 79 en el primer trimestre del año. La baja, sin embargo, no alcanza para dar un buen panorama en la perspectiva interanual: en marzo de 2022 hubo 13 homicidios, sumando 61 en el primer trimestre de ese año.

https://twitter.com/MinSeg/status/1643306761082789894 SANTA FE | En San Lorenzo, Aníbal Fernández participó de la destrucción de 12.749,33 kg de precursores químicos incautados en el marco de 18 causas penales, provenientes de operativos en Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Buenos Aires y CABA. pic.twitter.com/85h3l2Z6Zl — Ministerio Seguridad (@MinSeg) April 4, 2023

“Mi primera reunión en el cargo fue con Perotti”, dijo el ministro en una entrevista exclusiva que le dio El Tres TV, cuando le preguntaron si había subestimado la situación. Allí, el funcionario valoró que “en 2022 detuvimos a 2077 personas” y que “el dinero que se gasta en Rosario lo pone la Nación, porque cuando asumí le dije al presidente que no quería perder tiempo en discusiones por plata con la provincia”. “Venimos trabajando muy fuerte pero en la superficie no se ve, porque lo hacemos con inteligencia criminal. Si no, sería como ir a espiar y mover la rama”, afirmó.