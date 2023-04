"Yo no me escondo. Las cosas se solucionan hablando, no me voy a ir de acá", afirmó el ministro de Axel Kicillof , con la cara ensangrentada, mientras un grupo de manifestantes lo increpaba con silbidos y abucheos. "Mentiroso, renunciá", le gritaban.

Sergio Berni fue agredido por compañeros de un colectivero asesinado

Y agregó: “Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas".