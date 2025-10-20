Andrés Fassi arrasó en Talleres y convirtió su reelección en la revancha de un año cuesta arriba

Andrés Fassi, reelecto presidente del Club Atlético Talleres
Andrés Fassi obtuvo un aplastante triunfo en las elecciones para renovación de autoridades en el Club Atlético Talleres de Córdoba. De acuerdo al recuento oficial, obtuvo el 80,6% de los 11.433 sufragios emitidos en los dos centros de votación habilitados este domingo. El hombre que levantó perfil por su proximidad a Javier Milei y su guerra con Claudio Chiqui Tapia cerró con éxito un año complejo.
La elección marcó dos récords para instituciones deportivas de la provincia. Más de 31 mil personas asociadas estuvieron habilitadas para consagrar autoridades, cifra inédita para un club que al inicio de la gestión Fassi, hace ya 11 años, contaba con 1.800 personas empadronadas.
Los 11.400 votantes de ayer también instalan un mojón en la vida albiazul. No obstante, representaron sólo un 36% de participación, cifra que parece exigua considerando la campaña proselitista realizada en las semanas previas. La cifra empalidece, aún más, si se analiza que Talleres cuenta con más de 70 mil socios activos, muchos de los cuales sólo se interesan por la campaña del equipo masculino de fútbol, hoy al borde del descenso a la segunda categoría.
La promesa de apertura de instancias de participación para la masa societaria, así como una mayor integración de la entidad con otras de la sociedad civil, fueron compartidas por los tres grupos en pugna.
Los planes para el Club Atlético Talleres
El empresario cordobés, que ha extendido sus vínculos a clubes de México, España y Uruguay, iniciará su cuarto período como presidente del club fundado por obreros del ferrocarril hace 112 años.
En 2029 habrá sumado 15 años al frente del “Matador”. Habrá superado entonces por un año a Amadeo Nuccetelli, el más importante dirigente de la historia albiazul, quien dirigió al club entre 1973 y 1987.
Esa misma administración, denunciada como hermética para personas ajenas al riñón fassista, cercana conceptualmente al modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), comenzó a acumular cuestionamientos en el último bienio. El desfase entre el monto de las ventas de jugadores del plantel masculino de fútbol y el de las escasas adquisiciones que debían reemplazarlos elevó voces críticas y sospechas sobre el destino del dinero. Consecuencia directa de ello, la pésima campaña del actual equipo, que parece encaminarse a un nuevo descenso, parecía horadar la base de sustentación del proyecto.
El voto de confianza a Andrés Fassi
Sin embargo, la inmensa mayoría de votantes prefirió mirar el proceso desde su inicio. Pese a las críticas por la opacidad de los procedimientos administrativos, nadie niega al “zorro” (tal su apodo) el repunte del club, al que tomó en tercera división y lo lideró hasta copas internacionales y sendos sucampeonatos de primera. Más aún, lo potenció como marca, aliándose a importantes empresas, multinacionales entre ellas, y alumbrando vías de negociación poco exploradas en el deporte cordobés.
Andrés Fassi, con su lista para la elección en Talleres de Córdoba
También se le ha reconocido su valor para plantarse ante Chiqui Tapia, todopoderoso presidente de AFA, a quien cuestionó por su manejo espurio al interior de la asociación y por su renuencia al debate sobre la participación de las SAD en el fútbol.
Ambas aristas le valieron apoyos políticos al interior de la provincia. Algunos más explícitos, como los dirigentes que lideraron Juntos por el Cambio hasta el 2023, Rodrigo de Loredo y Luis Juez, conspicuos hinchas de la T.
Este último refrendó palabas elogiosas este mismo domingo. “Lo que ha dicho es sostenido por gran parte de la dirigencia del fútbol argentino, pero muchos no se animan. Y los entiendo, porque incomodan a tipos que tienen un poder monstruoso”, dijo el senador, tras votar, en declaraciones a 351Deportes.