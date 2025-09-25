Andrés Fassi se juega la reelección en Talleres frente a una oposición con un pie en el cordobesismo

Andrés Fassi buscará el 19 de octubre su reelección en el Club Atlético Talleres de Córdoba . Lo hará tras amagar con jugar en la liga mayor de la política, en tensión con Chiqui Tapia y mientras la institución atraviesa una crisis deportiva en el fútbol profesional. Si algo le faltaba, saltó a la cancha una lista retadora que genera especulaciones.

La agrupación Talleres Somos Todos oficializó su presentación electoral en un restaurante del Parque Sarmiento. La oferta estará encabezada por el asambleísta Román Huespe , quien se definió como una “alternativa” para la conducción del club, no como parte de una oposición directa.

La movida no está exenta de especulaciones políticas y un olor fuerte a cordobesismo que sus protagonistas se esmeran en airear. Por lo bajo, suena el nombre del jefe del bloque de Martín Llaryora en la Legislatura y candidato a diputado por Provincias Unidas , Miguel Siciliano , como fogonero en las sombras.

Fuentes al tanto de la rosca deportiva dicen que Siciliano quedó enojado con Fassi porque no lo apoyó en la campaña de Provincias Unidas . Sin embargo, fuentes de este espacio opositor reconocen que el legislador y Huespe son amigos, pero que no figurará en la lista que se presentará el 3 de octubre. Otra versión dice que el propio Siciliano quiere despegarse del mileísmo de Fassi.

Como sea, hay quienes se animan a abrir más el asunto de los lazos con el establishment y colocan detrás de Huespe ya no a un dirigente, sino a la crema del cordobesismo. El contexto favorece las asociaciones libres: es un activo militante en redes del PJ provincial y fue director de Deportes de la Municipalidad capitalina cuando la comuna estaba bajo las órdenes del ahora gobernador y Siciliano era secretario de Gobierno. También marcó ficha en el Ministerio de Transporte.

Favor con favor se paga en Córdoba

Siciliano jugó políticamente para Talleres -concretamente, para Fassi- cuando atravesaba su momento de mayor popularidad nacional. Mientras peleaba con Javier Milei por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el legislador presentó un proyecto de apoyo al fútbol cordobés y exigió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que garantizara que no se afectara deportivamente a Talleres ni a ningún club local.

En ese momento, vincularon la movida de Siciliano y el apoyo unánime en el recinto con guiño de Llaryora, quien hasta ese entonces había hecho el clásico equilibrio cordobesista y no se había metido en una pelea que no era suya. Ahora bien, apenas constató que la estrella de Fassi empezaba a apagarse –antes sonaba como candidato libertario- empezó el acercamiento con Tapia, vía Juan Manuel Cavagliatto, jefe de Instituto y su alfil en la provincia.

Cavagliatto Llaryora Tapia.jpeg Juan Manuel Cavagliatto, Martín Llaryora y Chiqui Tapia, en la inauguración del predio de Instituto, en Córdoba

El desenlace es conocido: Llaryora empezó las gestiones con el titular de la AFA para traer partidos importantes al estadio mundialista Mario Alberto Kempes, conforme a su plan de potenciar la economía naranja (grandes acontecimientos) en su bastión.

Pese a este contexto, en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno de la provincia, niegan vinculaciones con el proceso electoral de Talleres. La elección legislativa nacional concentra la atención del cordobesismo y de todo el tablero de la política local.

La reelección de Andrés Fassi

La elección de Talleres no pasará desapercibida porque es la primera después de 11 años. La hinchada supera el millón de personas, tiene una masa societaria de 70 mil y el padrón electoral es de casi 35 mil. "Es como si votara Villa Carlos Paz", grafican.

Fassi mantiene su lista bajo siete llaves, pero aseguran que no habrá nombres pesados del Círculo Rojo. La puntearán este fin de semana, según pudo saber Letra P.

andres fassi sponsor day talleres.jpg Andrés Fassi buscará su reelección en el Club Atlético Talleres en un contexto complejo

Aseguran que el funcionario del ministro de Defensa, Luis Petri, y exlegislador radical Marcelo Cossar estuvo haciendo gestiones para estar adentro. Le dijeron que no porque no quieren mezclar los tantos. “Siempre nos mantuvimos afuera de la política; cuando nos metimos, mirá cómo nos fue”, reflexionan en el campamento del Matador.

En ese espacio, no dudan en vincular a la nueva lista opositora con el oficialismo y con las movidas de Tapia. Se preparan para días complejos.

La lista de la oposición en el Club Atlético Talleres

Huespe ya blanqueó algunos nombres de su escudería después de anunciar la alianza con varios núcleos internos que le garantiza las condiciones para la competencia que fija el estatuto del club. Un histórico peronista, José Rufeil, está en esas filas.

La lista opositora logró tejer alianzas con sectores como el Movimiento Más Talleres, de Daniel Quinteros y Gachi Martínez. También se incorporaron figuras como Matías Del Pino, rival de Fassi en 2014, y Primero Talleres, de Mario Britos.

oposición talleres andres fassi Román Huespe encabezará la lista opositora a Andrés Fassi en Talleres

En la conferencia de prensa, el dirigente sostuvo que cuentan con avales para administrar el club en cualquier contexto, incluso con el primer equipo peleando por la permanencia en Primera y con fuertes compromisos económicos mensuales. En el grupo conviven referencias que participaron del histórico Fondo de Inversión y de la Fundación Azul y Blanco, estructuras que marcaron etapas decisivas para el saneamiento institucional y que, incluso, facilitaron la llegada de Fassi a la presidencia.

Esta lista asegura que estará en el cuarto oscuro el domingo electoral. Además de despejar las vinculaciones políticas para transmitir un mensaje directo a la masa societaria, tendrán que mostrar su verdadera vocación de poder. A la versión de supuesta vendetta de Siciliano contra Fassi se suma otra que dice que esta apuesta busca advertirle al jefe albiazul que no asome la nariz política fuera del club. El '27 está a la vuelta de la esquina.

¿Oposición funcional?

En cierto punto, la presentación pude aparecer funcional a Fassi. El gerente deportivo buscó su continuidad en el poder con una reforma de las leyes internas del club. Lo hará con la AFA en contra y con socios enojados por los resultados deportivos. Una oposición moderada, una competencia democrática, asoma a pedir el voto para legitimarse en tiempos revueltos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/1970289923975487977&partner=&hide_thread=false : registro y avales para las listas de candidatos



Cumpliendo las disposiciones estatutarias, y en virtud de lo informado a través de la Junta Electoral, ya se encuentran disponibles los formularios oficiales para los tramites de registro de listas… pic.twitter.com/GVaC7eF96w — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) September 23, 2025

La contra dice que va en serio y que tiene otros elementos a su favor. Da por descontado que un 30% del padrón no acompañará a Fassi. Asegura que podría sumar un 10% entre los indecisos. Con el ánimo en alza, cree que, de mínima, podría ser derrotada por un 6 a 4.

Sin embargo, nadie ignora que hay dos fechas clave en la escena deportiva. Talleres deberá medir fuerzas con Sarmiento y, 14 días antes de la elección, afrontará el superclásico con el Belgrano de Luis Fabian Artime. Una derrota o un triunfo podrían decidir el voto que se meta en las urnas.

Fassi ruega que Tapia le acepte las disculpas.