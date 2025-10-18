La Libertad Avanza & PRO en Buenos Aires: doble identidad

La Libertad Avanza transita el sprint final de la campaña misturando la irreverencia discursiva y los perfiles disruptivos como con el que llevó a Javier Milei a la presidencia, y cierto tono institucional subido a una campaña tradicional que busca imprimirle la alianza oficialista al mejor estilo PRO , con su candidato principal, Diego Santilli , personificando esa doble identidad.

El escándalo que hizo sucumbir al Gobierno apenas iniciado el proceso electoral con José Luis Espert involucrado en una causa vinculada al narcotráfico quemó los papeles de la conducción libertaria, que había rediseñado su estrategia a partir de la dura derrota electoral que sufrió en septiembre en la provincia de Buenos Aires . El plan de ir a una campaña sectorizada, encabezada por el candidato renunciante y con pocas apariciones de Milei, voló por el aire y obligó a la alianza a rediseñar la metodología.

Santilli subió dos casilleros en la lista y debió ponerse la campaña al hombro, aunque lo haría con el estilo que acostumbraba a trabajar el PRO: caminatas, recorridas, charlas con vecinos y actos partidarios. El Colorado debió hacer equilibrio entre la narrativa libertaria con un fuerte respaldo a las políticas de Milei y el aporte de su partido con un sello de campaña tradicional para comenzar la remontada hasta el 26 de octubre.

Uno de los retos virales propios de la era digital que tiene que atravesar Santilli es el del juego de votar al colorado o al pelado. Fue el propio candidato el que se prestó a esa tendencia cuando, la semana pasada, LLA publicó un spot en el que Santilli dice “para votar al colorado, marcás al pelado”. Es que el hombre del PRO fue oficializado como el 1 de la lista por la CNE , pero la Justicia no permitió la reimpresión de boletas, por lo que, para votar a Santilli y a los aspirantes al Congreso de LLA, se debe marcar el casillero que lleva la foto de Espert.

Los dinosaurios de la política no quieren que nada cambie y se dedican a poner palos en la rueda, por eso este 26 de octubre la boleta única no tendrá mi cara.



No te preocupes: CASILLERO 1, lista violeta para defender el cambio del Presidente Milei y acompañarme con tu voto.

Todo un desafío para el Gobierno el de instalar fuertemente la idea de que la figura del candidato caído en desgracia es la que se debe marcar para votar a Santilli y a Karen Reichardt, la primera mujer de la nómina que fue elegida por Milei. De ahí el salto a la campaña tradicional, a la presencia del Colorado en el conurbano y en los canales de televisión nacionales con el objetivo de descontar.

También existe una fuerte tarea por parte de los candidatos libertarios para explicarle al electorado cuál es la columna que tiene que votar. Desde el mencionado spot en adelante, en cada entrevista que da Santilli se ocupa de mencionar que hay que marcar la fila violeta que lleva un águila como logo, sin mencionar a Espert. De hecho, en esa pieza audiovisual el excandidato es identificado como “otra persona que bajó su candidatura”. Más allá de la evidente estrategia de no nombrarlo, la tropa libertaria advierte que esa omisión dio el resultado que buscaba: que se hable aún más de Santilli.

Entre la narrativa de La Libertad Avanza y el aparato del PRO

El equilibrio de Santilli también pasa por el discurso. Si bien hace más de un año que el diputado se alineó completamente a la Casa Rosada acompañando desde su banca las políticas de Milei, hizo además una adhesión discursiva. Cuando admitió que le gustaría ser el candidato de la convergencia entre el PRO y LLA fue porque los conceptos anti impuestos, pro sector privado, la defensa del ajuste para sostener el déficit cero, entre otros, ya formaban parte de su agenda.

Guillermo Montenegro Diego Santilli Javier Milei Karina Milei Diego Santilli y Javier Milei en Mar del Plata.

Eso lo sostiene, aunque será difícil que Santilli caiga en una declaración fuera de lugar como las emitidas por la segunda de la lista que encabeza. No habrá tuits polémicos ni errores no forzados como acostumbra hacer la tropa libertaria. El candidato viene de otra escuela y la revitalización del PRO en este tramo de la campaña lo ayudará a mantener la precaución, al menos desde lo retórico. En síntesis: habrá Santillis con banderas violetas, mesitas libertarias y abrazos con Milei; pero también habrá Santillis amarillos, globos partidarios y pose de candidato tradicional.

Una muestra de ello se vio la semana pasada, cuando el Colorado repitió en varias ocasiones slogans de Milei -”La Libertad Avanza o la Argentina retrocede / “Que el esfuerzo valga la pena”-, y, a su vez, encabezó un acto del PRO puro en La Plata, donde regresó la mística amarilla con la plana mayor del partido. Con todo, la química con Milei que se vio en las actividades que compartieron en San Nicolás, Mar del Plata y Tres de Febrero, continuará hasta el cierre de campaña en Ezeiza el miércoles 22.

Santilli PRO Diego Santilli en el acto del PRO en La Plata.

¿Me pelo o no me pelo?

La campaña viral impulsada por Las Fuerzas del Cielo para que Santilli se rape toma cada vez más fuerza. Hasta el propio candidato se prendió al juego en su cuenta de X y le pidió opiniones a sus seguidores. Sería otra forma de instalación mediática del primero de la lista libertaria en pos de tomar visibilidad, en este caso, haciendo todo lo posible para desentonar físicamente lo menos posible con quien estará en la boleta.

Acerca del debate tuitero…

¿Me pelo o no me pelo?

Los leo. — Diego Santilli (@diegosantilli) October 16, 2025

Es una idea que empuja el Gordo Dan, también conocido como Daniel Parisini, que desde su streaming Carajo le viene pidiendo a Santilli que se pase la cero. Este lunes estará en La Mista, luego de visitar la mesa de Mirtha Legrand el fin de semana. Resta saber si el juego de las identidades se corre del estilo de campaña y también pasará por el aspecto físico. ¿Hay que borrar del mapa a Espert para que el electorado lo olvide o parecerse a él para que marque a Santilli en octubre?

| #URGENTE Tras abrir el debate, los líderes de Las Fuerzas del Cielo le pidieron al "Colo" Santilli que se pele "EN VIVO Y EN LA MISA", para no confundir al electorado con la boleta de Espert: Incluso se lo pidió el asesor presidencial Santiago Caputo.

Un poco amarillo, un poco violeta, Santilli es la prenda de unidad entre las tribus de LLA y la revitalización del PRO. Hasta hay memes del Colorado al mejor estilo Los Angeles Lakers, el equipo de la NBA que luce esos colores que hoy trata de maridar el candidato prolibertario.