Santiago del Estero: tras la visita de Javier Milei, Tomás Figueroa confía en dar el batacazo

Luego de la visita de Milei, Tomás Figueroa confía en quedarse con la tercer banca del Senado en Santiago del Estero.

Tomás Figueroa , candidato a senador de La Libertad Avanza , está cofniado en que esta vez Santiago del Estero “puede dar un batacazo”. Convencido de que la ola libertaria puede quebrar el cerrojo en la provincia de Gerardo Zamora , afirma que el espacio llega fortalecido al tramo final de la campaña, tener fiscalización amplia y aprovechar empuje de Javier Milei .

“Nuestro electorado principal es la juventud. Los chicos lo entienden perfecto, porque ven que en 20 o 30 años no hubo ascenso social ni de capacitación. En Santiago solo se ven edificios, pero sin contenido: hospitales y escuelas sin contenido”, señaló el candidato en diálogo con Letra P .

Frente a las críticas de otros sectores opositores que acusan a La Libertad Avanza de “facilitarle las cosas a Zamora” al no sumarse a un frente amplio, Figueroa retruca y asegura que "la gente está cansada de una oposición de ficción, que se dice enfrentada a Zamora pero termina levantando la mano según lo que pida el kirchnerismo”. Y asegura que, con la imagen presidencial y el hartazgo social acumulado tras dos décadas de zamorismo, los libertarios pueden imponerse en las urnas.

En la recta final de la campaña, Milei aterrizó el fin de semana en Santiago del Estero para respaldar a sus candidatos. Encabezó una caravana por la capital provincial que reunió a unas tres mil personas y desafió directamente al gobernador Zamora, que termina su mandato en diciembre y es candidato al Senado por el oficialismo provincial. Desde la tarima, prometió profundizar su plan económico, reivindicó sus logros de gestión y aseguró que “estamos a mitad de camino”.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Figueroa, la candidata a diputada Laura Godoy y el aspirante a gobernador Ítalo Cioccolani. Su mensaje, como cada una de las paradas de su gira por las provincias, buscó nacionalizar la campaña. “Hay 12 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Hemos bajado la inflación. Estamos en el camino correcto”, repitió frente a sus seguidores.

Según Figueroa, la visita presidencial fue clave para “mostrar músculo territorial” en una provincia donde La Libertad Avanza nunca logró imponerse. De hecho, no pudo participar de las elecciones general de 2023 luego de una maniobra judicial. “Estamos arriba en las encuestas frente al peronismo tradicional y tenemos más del 90% de la fiscalización cubierta”, aseguró entusiasmado.

Vale recordar que el peronismo es aliado de Zamora en la elección provincial pero participa con listas distintas en la contienda para el Congreso. Se trata de una estrategia repetida que le permite al oficialismo concentrar la representación legisaltiva a nivel nacional.

Un tablero electoral dominado por Gerardo Zamora

En Santiago del Estero, Zamora mantiene un control absoluto de la representación parlamentaria nacional con siete diputados y tres senadores. En esta elección se renuevan los principales cargos provinciales y nacionales, incluida la gobernación.

El Frente Cívico apostó por la continuidad con Elías Miguel Suárez, respaldado por Zamora y el PJ conducido por la familia Neder. Ítalo Cioccolani es el candidato a gobernador libertario, que intenta abrir camino sin alianzas amplias, mientras que Alejandro Parnás encabeza el frente opositor Despierta Santiago, que reúne a radicales, el PRO y aliados con un discurso centrado en el desgaste del oficialismo.

En este escenario, el tramo final de la campaña estará marcado por recorridas y actos. Milei busca empujar a sus candidatos en todo el país y para Figueroa la elección no solo definirá la tercera banca en el Senado, clave para que La Libertad Avanza no quede debilitada en el Congreso, también puede ser la oportunidad de romper el control político de Zamora.