Alberto Weretilneck y Walter Cortés sellaron un pacto para vivir en Río Negro

El miércoles, Alberto Weretilneck reunió a la tropa para presentar Juntos Defendemos Río Negro . El rosca que dio nacimiento al espacio para competir en octubre sirvió al gobernador para darle un nuevo giro a su relación con intendente de Bariloche , Walter Cortés , que puso el gancho para que su sello, el Partido Unión y Libertad , forme parte de la alianza.

Desde el entorno de Cortés explicaron a Letra P que el acompañamiento a los candidatos elegidos por el gobernador se basa en “un agradecimiento”, al buen vínculo institucional que ambas administraciones transitan desde fines del 2023. “Conmigo se ha portado muy bien y si se porta bien conmigo se porta bien con la gente”, precisó en más de una oportunidad el intendente de la ciudad turística cabecera de la Patagonia .

La acción electoral deschava dos futuros momentos políticos, un apoyo de la Provincia al referéndum popular propuesto por el municipio andino y el desplazamiento total de Gustavo Gennuso , exintendente de Bariloche y secretario de Juntos Somos Río Negro , de la discusión política puertas adentro del partido provincial.

Históricamente, la región electoral andina termina definiendo el resultado provincial. Los más de 110 mil votantes de San Carlos de Bariloche son clave para cualquier sueño político. En la ciudad lacustre rionegrina a JSRN siempre le costó armar una pata partidaria sólida. Por distintas decisiones, el provincialismo en Bariloche siempre fue un río revuelto.

Las diferentes líneas ideológicas internas, la candidatura a intendente de la exgobernadora Arabela Carreras y las distintas posturas dentro del bloque del Concejo Municipal , son algunas de las razones por las que, tal vez, Weretilneck haya tomado la decisión de sumar a Cortés como aliado.

JUNTOS DEFENDEMOS A RÍO NEGRO No vine a la política para ser comentarista de la realidad. Vine a bancar a mi provincia cuando más lo necesita. No recibo órdenes desde Buenos Aires. Solo defiendo a las y los rionegrinos. Ya lo hice antes y lo voy a seguir haciendo: pongo el… pic.twitter.com/K5rWE2suFz

Pero también existe una razón territorial. A diferencia de ciudades como Viedma, donde el armado barrial pertenece al partido provincial, en Bariloche el mapa vecinal se encuentra fragmentado, con una inclinación favorable al jefe comunal. A esa base electoral buscará llegar el gobernador, con el intendente como interlocutor.

Se vienen actos partidarios y charlas con vecinos donde se recordará que ambas gestiones gobiernan bajo la motosierra de Casa Rosada.

“Mi amigo Walter; mi amigo el Gobernador”

Cortés es un referente peronista de mucho peso en la zona andina, sector por el que tuvo un paso por la Legislatura rionegrina. Pero su mayor logro político tiene que ver con comandar por treinta años el Sindicato de Comercio en Bariloche, uno de los gremios más poderosos y que en la actualidad está a cargo de su hermano, Daniel Cortés.

A lo largo de su gestión en el gremio mercantil, Cortés fue un hombre de consulta de Weretilneck para saber “¿cómo está Bariloche?”

cortés weretilneck.jpeg Alberto Weretilneck el día que Walter Cortés asumió en Bariloche.

La presentación de Juntos Defendemos Río Negro fue la pieza que faltaba ajustar para sellar un acuerdo que ya se veía venir, pero que en las últimas semanas tuvo momentos de tensión cuando el gobernador descartó al diputado Agustín Domingo, un hombre clave de la gestión Cortés, y eligió como candidato a Juan Pablo Muena.

Después del cónclave en Cipoletti, el jefe comunal, rápido de reflejos, se encargó de elogiar a los “candidatos del pueblo” del gobernador. Para López, quien encabeza la lista del frente verde al Senado: “un tipo humilde que tiene futuro”. Para el barilochense Muena, que encabeza la lista de diputados: “¿qué mejor que votar al mismo hombre que un día lo vamos a ver en la fiambrería, otro día caminando por la calle?.

El impacto en el Concejo Municipal de Bariloche

El Concejo Deliberante de la ciudad patagónica se compone por tres ediles del PUL, otros tantos de JSRN y del peronismo, un concejal del PRO y otro monobloque de Primero Río Negro. Con un cuerpo legislativo fraccionado llegar a consensos para legislar es casi una odisea, en el marco de una tensa relación con el Ejecutivo.

El accionar político de Juan Pablo Ferrari, jefe de bloque de JSRN, será clave para bajar la política que pretende Weretilneck. El exsecretario de Desarrollo Humano de la gestión Gennuso, expuso esta semana en el recinto una autocrítica como político, insistiendo que la gente está cansada de la rosca partidaria.

Queda esperar como se va a dar la correlación de fuerzas para la discusión del referéndum popular en el Concejo, que se votará dos semanas después de las elecciones legislativas nacionales.

Partido Unión y Libertad, el sello peronista que heredó Walter Cortés

Acorde al clima de época, el intendente de Bariloche analiza que los votantes ya no buscan emparentarse con un partido, sino con nombre propios. Sin embargo, su partido, el PUL, ha sabido realizar un camino silencioso dentro de la política rionegrina.

Nacido en el 2002, y mucho antes de la historia que involucra a Cortés, el PUL fue creado en Río Negro para promover la candidatura presidencial de Adolfo Rodríguez Saá. La idea y ejecución del proyecto político estuvo a cargo la exlegisladora peronista Liliana Finocchiaro, quien además formaba parte del comando de campaña nacional del candidato puntano.

image.png Walter Cortés en su local partidario, en una conferencia de prensa en Bariloche.

Ya con el líder sindical al frente, el PUL jugó en las elecciones 2019 a intendente de Bariloche, donde cosechó casi el 6% de los votos y pudo obtener una banca en el Concejo. Juntos Somos Río Negro, con Gennuso como candidato de la reelección, ganó cómodo con el 33% de los sufragios.

Pero Cortés tuvo revancha en 2023. Con una campaña focalizada en los barrios más humildes de la ciudad y en un contexto donde la baja participación electoral reinó, el sindicalista ganó la intendencia tan solo con el 19% de los votos.