Elecciones | 26 de octubre

Río Negro: La Libertad Avanza juntó el agua y el aceite del PRO y va por dos bancas en el Senado

Logró integrar en su alianza a Tortoriello y Martín, enemigos íntimos en el partido amarillo. Presentación en Viedma y rosca por la lista hasta el 17.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
La Libertad Avanza, el PRO, CREO y Republicanos Unidos cerraron su alianza en Río Negro.&nbsp;

La Libertad Avanza, el PRO, CREO y Republicanos Unidos cerraron su alianza en Río Negro. 

Notas Relacionadas
Río Negro: el poder territorial de Pesatti pone dudas en la campaña de Alberto Weretilneck en Viedma.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: el poder territorial de Pesatti pone dudas en la campaña de Weretilneck en Viedma

Por  Germán Hernández

El cierre de la alianza implica un reseteo general entre las principales referencias de los partidos, que tuvieron varios cortocircuitos en el pasado y la relación con el gobierno de Javier Milei o con la administración de Alberto Weretilneck.

Según los primeros estudios de opinión, esta propuesta llevaría una ventaja en la intención de votos, relegando al peronismo, que todavía debe conformar Fuerza Patria, o al naciente Juntos Defendemos Río Negro, el espacio que aglutina al oficialismo rionegrino, la Unión Cívica Radical (UCR), la CC-ARI y algunos sellos municipales.

Como en el resto del país

Lorena Villaverde será candidata al Senado y se espera que este acuerdo libertario corra del eje al macrismo y al amplio mapa de las figuras extrapartidarias, como Aníbal Tortoriello, que empuja por un lugar de privilegio para continuar otro período en el Congreso.

La propuesta sumó a quienes protagonizaron duros cruces en la política rionegrina y, que en su mayoría, surgieron de las filas del PRO. Juan Martín, presidente del partido amarillo, deslizó a Letra P que el cierre nacional "marcó el camino" y expresó que la senda es la que se prioriza en las provincias donde se eligen escaños en la cámara alta.

Juan Martín Lorena Villaverde
Juan Mart&iacute;n y Lorena Villaverde.

Juan Martín y Lorena Villaverde.

Martín salió airoso de una cruenta pelea con Tortoriello, que se fue del PRO, y tampoco se llevó muy bien en el pasado con Nicolás Suárez Colman, reconocido abogado de General Roca de estruendosa militancia tuitera. Suárez Colman, de Republicanos Unidos, le aseguró a este medio que la alianza es el inicio de un acuerdo que marca "el camino de construcción para ratificar el rumbo" y una "opción de poder, cambio y transformación en Río Negro".

Río Negro liberal

Fuentes de La Libertad Avanza aseguraron que este paso "es el primero e importante" para el cierre de listas del 17 de agosto, donde se espera que prevalezca el poderío de la mesa chica que tiene el sello presidencial. Es inevitable que en los despachos de la Casa Rosada se terminen de inscribir titulares y suplentes de la boleta.

Actualmente, LLA está presidido por Villaverde y su asamblea es encabezada por el abogado viedmense Damián Torres. Hay enorme expectativa por los lugares que esta dupla, que tuvo sus cortocircuitos, podrían ocupar en las listas para octubre.

image.png
La diputada Lorena Villaverde y su colega An&iacute;bal Tortoriello de R&iacute;o Negro.&nbsp;

La diputada Lorena Villaverde y su colega Aníbal Tortoriello de Río Negro.

En Río Negro se renuevan dos bancas para la cámara baja y las tres del Senado, que se reparten entre el primero y el segundo de la elección. Actualmente el peronismo arriesga las dos en la cámara alta y una en Diputados. En la misma cámara está Tortoriello, que entró desde el PRO, mientras que el partido del gobernador pone en juego el escaño de la de la senadora Mónica Silva.

En ese escenario, en el staff libertario confían en que todo será ganancia.

Temas
Notas Relacionadas
Aníbal Tortoriello maneja tres opciones en la elección nacional de Río Negro.
Elecciones 2025 | 26 de octubre

Río Negro: Tortoriello choca con Villaverde por su objetivo 2027 y se complica su ingreso a la lista de LLA

Asegura que los Menem le ofrecieron encabezar Diputados, pero la diputada que quiere ser senadora promociona a Damián Torres. La gobernación en el horizonte.
Agustín Domingo deja su banca de Diputado y regresa a trabajar por Bariloche y Juntos Somos Río Negro.
ELECCIONES 2025 | MANDATO CUMPLIDO

10D y después: en Río Negro, Agustín Domingo se queda sin banca y arranca de nuevo desde Bariloche

El diputado es el conector entre Walter Cortés y Alberto Weretilneck. Bariloche, una base para volver al gobierno. Su futuro como parte de la estructura verde.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Recalculando. Javier Milei huele problemas.
DESVENTURAS EN EL PAÍS-JARDÍN-DE-INFANTES

La crisis del payaso Mala Onda

Por  Marcelo Falak
Fernanda Raverta - Lucas Ghi - Mario Secco - Fernando Grey - Diego Valenzuela. (Montaje).
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Lo primero es la familia: hijos, parejas y hermanos pueblan las listas en Buenos Aires

Por  María Martha San Martín
Roberto Mirabella con Omar Perotti.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el perottismo judicializa el cierre de alianzas y recalienta la interna en el PJ

Por  Agustín Vissio
Marcos Ayerra dejó la Secretaría Pyme y Toto Caputo la redujo a una Dirección Nacional.
MOTOSIERRA Y PRIORIDADES

Caputo eliminó la Secretaría Pyme y renunció el "embajador" de las empresas ante el Gobierno

Por  Francisco Aristi