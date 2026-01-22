Entre Ríos: Frigerio le dio a Santilli su respaldo a la reforma laboral y se llevó la promesa de más fondos

Rogelio Frigerio recibió este jueves a Diego Santilli en Entre Ríos . El ministro del Interior confirmó que en mayo finalizará la auditoría sobre el estado previsional de la provincia y aseguró que el Gobierno readecuará partidas mensuales para cumplir con las transferencias que adeuda a la caja de jubilaciones, en tanto el gobernador ratificó su “apoyo contundente” a la reforma laboral.

Tras una reunión en la Casa Gris, Frigerio y Santilli ofrecieron detalles sobre el esquema de financiamiento y las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional entrerriano.

Santilli destacó que el diálogo con Entre Ríos es parte de una política nacional de ordenamiento de las cuentas públicas y transparencia en la asistencia a las cajas no transferidas. Por su parte, Frigerio ratificó su compromiso de "tomar el toro por las astas" para resolver un déficit que asciende a los 400 mil millones de pesos .

Uno de los anuncios más concretos fue el plazo para la finalización de los controles técnicos que realiza la ANSES . Según Santilli, este proceso es fundamental para determinar el flujo de fondos que la Nación debe enviar a la provincia.

"Venimos trabajando en una auditoría para la caja jubilatoria que termina ahora en mayo. A partir de ahí, habrá una readecuación de lo que la provincia recibe todos los meses; es un compromiso asumido", aseguró el ministro.

Reforma previsional en Entre Ríos

El gobernador señaló que la asistencia nacional es solo una parte de la solución. El mandatario advirtió que el sistema actual es insostenible y que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para encarar una reforma profunda que evite el colapso definitivo del sistema.

"Hemos logrado evitar que la caja explotara, logramos ordenarla y eliminar privilegios absurdos, pero tenemos la responsabilidad de no seguir pateando la pelota para adelante como se hizo en las últimas décadas", sostuvo.

Frigerio aseguró que la reforma buscará proteger a los beneficiarios: "Queremos garantizar que los jubilados de hoy y los del futuro tengan acceso a una prestación que respete valores como el 82% móvil".

“Apoyo contundente” a la reforma laboral

Frigerio ratificó su alineamiento con el plan de reformas del Gobierno y le dijo a Santilli que se lleva “un apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos a los proyectos de reformas, en este caso al de modernización laboral”.

El mandatario calificó al ministro como “un amigo” y destacó la buena sintonía con la Casa Rosada, que “mejoró desde que llegó Diego a la gestión”. “La cosecha requiere previamente una siembra. Nosotros venimos sembrando esta relación con el Gobierno desde el primer momento con convicción. Estamos convencidos de que a la Argentina y a este gobierno les tiene que ir bien para que les vaya bien a los entrerrianos, independientemente de cualquier especulación personal o electoral”, dijo.

“Esta cosecha que tenemos hoy es fruto de dos años de trabajar este vínculo. La llegada de Diego al gobierno ha facilitado las cosas por sus características personales y el vínculo que nos une, y esperamos que este sea un año de grandes proyectos y transformaciones en conjunto”, apuntó Frigerio.

El gesto de Diego Santilli

Por su parte, Santilli sostuvo que el presidente Milei “destaca a Frigerio como uno de los gobernadores que recibió una provincia con muchísimos problemas y la está sacando adelante” y resaltó que se trata de “un gobernador que siempre ha defendido el equilibrio fiscal y la baja de impuestos, valores que concuerdan con la visión nacional”.

“Me llevo una agenda extensa. Estamos trabajando en una auditoría para la Caja Jubilatoria que termina ahora en mayo. A partir de allí, habrá una readecuación de lo que la provincia recibe mensualmente. También seguimos de cerca la concesión de la Ruta 14, un tema central para la infraestructura y el desarrollo”, dijo.

Reunión con legisladores de LLA

En su paso por la provincia, el ministro también se reunió con la dirigencia provincial de La Libertad Avanza. Santilli compartió junto a su viceministro Gustavo Coria un desayuno de trabajo con la senadora Romina Almeida; el diputado Francisco Morchio; el diputado provincial y presidente del partido, Roque Fleitas; la vicepresidenta, Zuly Cauzzi; y el apoderado legal, Hernán Viola.

Según informó la senadora, en el encuentro abordaron temas como la reforma laboral y la ley de glaciares. "Desde el Congreso vamos a acompañar estas medidas porque sin reglas claras no hay inversión ni futuro", sostuvo Almeida.