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Ushuaia: Milei puso en venta tierras clave de la Armada y reactivó el debate por la soberanía en la Patagonia

Son terrenos estratégicos por su cercanía con el Atlántico Sur, la Antártida y el paso bioceánico. El peronismo pide explicaciones en el Congreso.

Por Letra P | Periodismo Político
Ushuaia en alerta por la venta de terrenos de la Armada.&nbsp;

Ushuaia en alerta por la venta de terrenos de la Armada. 

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Por  Letra P | Periodismo Político

A través de la Resolución 101/2026, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) declaró "innecesario" para el servicio un terreno de 2.939 metros cuadrados perteneciente a la Armada Argentina e inició el proceso para su venta, una medida que despertó cuestionamientos de legisladores nacionales y dirigentes locales.

El inmueble está ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en Ushuaia.

El inmueble está ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en Ushuaia.

Se trata de un inmueble ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en Ushuaia. Su ubicación, según pudo saber este portal, representa un valor geopolítico de magnitud por su cercanía con el Atlántico Sur, la Antártida y el paso bioceánico.

De hecho, tiempo antes en estas tierras se habría evaluado desarrollar una base naval de la Armada. Sin embargo, de acuerdo al expediente, el Ministerio de Defensa informó que durante 2025 que no existían previsiones de uso futuro para ese predio, por lo que fue incorporado al proceso de venta.

Los cuestionamientos en Tierra del Fuego

La decisión de la AABE motivó fuertes cuestionamientos de dirigentes de la provincia más austral de la Patagonia. La senadora peronista Cristina López sostuvo que la discusión excede una operación inmobiliaria y afirmó que pone en juego el futuro urbano, estratégico y geopolítico de Ushuaia. "Milei quiere rematar Ushuaia y los senadores libertarios son los escribanos de esa entrega", afirmó apuntando el respaldo de representantes fueguinos de La Libertad Avanza a la medida.

Además, advirtió que Ushuaia constituye "la puerta de entrada a la Antártida" y "el punto más estratégico del Atlántico Sur". En esta línea, reclamó que el gobierno nacional explique qué otros terrenos pretende vender em la provincia, quiénes podrían adquirirlos y cuál sería su destino.

La senadora Cristina López sostuvo que la discusión excede una operación inmobiliaria.

La senadora Cristina López sostuvo que la discusión excede una operación inmobiliaria.

El legislador provincial Matías Lapadula, de Provincia Grande, también cuestionó la venta de inmuebles nacionales en Ushuaia y la vinculó con el proyecto impulsado por el gobierno nacional para eliminar restricciones a la extranjerización de tierras.

A su entender, se trata de bienes estratégicos cuyo destino no debería quedar sujeto únicamente a una lógica de mercado. "No puedo analizar la venta de estos terrenos sin tener en cuenta el proyecto que pretende eliminar los límites a la tenencia de tierras por parte de extranjeros y capitales extranjeros. Todo forma parte de una misma política", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que "la tierra es algo que no se produce" y planteó que los municipios podrían utilizar sus herramientas de planificación urbana para regular el uso futuro de esos inmuebles, aun cuando no puedan impedir su venta.

El Congreso pidió explicaciones por los inmuebles

En la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución presentado por Andrea Freites, de Unión por la Patria, solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre los inmuebles nacionales ubicados en Tierra del Fuego que están bajo la órbita de la AABE y, en particular, sobre aquellos incorporados a procesos de venta.

En rigor, la iniciativa requiere información sobre tres predios específicos ubicados en la Base Naval Ushuaia, Bahía Golondrina y la Ruta Complementaria C de Río Grande. Además, reclama conocer los argumentos técnicos y jurídicos de las operaciones, la situación patrimonial de los inmuebles, si la Provincia y los municipios fueron consultados antes de avanzar con las ventas y cuál será el destino de los recursos obtenidos.

Entre los fundamentos del proyecto se advierte que cualquier decisión sobre bienes nacionales en Tierra del Fuego debe contemplar la planificación urbana, el patrimonio histórico y la importancia estratégica de la provincia.

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