Alberto Fernández ya ganó

"Ayer fundamos Unión por la Patria porque creemos y confiamos en que, para poder vivir en un país capaz de construir y desarrollar estas cosas, debemos estar unidos, porque hay otros que no creen eso". La frase de Alberto Fernández, lanzada el 15 de junio, sonaba a desesperación, a tratar de colgarse de las listas de otros, un exiliado del Frente de Todos que no tendría ninguna injerencia en el trámite para su sucesión. Ocho días después, el Presidente volvió a hablar con Cristina Fernández de Kirchner, que capituló en su silencio de radio con su excompañero de binomio, negoció la vicepresidencia de la boleta, ubicó a sus leales en la lista bonaerense que el kirchnerismo pensaba blindar con prueba de ADN y, lo más importante, se garantizó que, con su gabinete en la fórmula, su administración no recibirá golpes por debajo de la cintura en la campaña.