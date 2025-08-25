ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Clima hostil para Javier Milei en Junín: piquetes y pasacalles, con la prensa ¡afuera!

El Presidente lanza la campaña en medio del Karinagate. Llega a un distrito PRO que juega en Somos, donde lo espera tropa libertaria herida y reclamos.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Javier Milei en campaña&nbsp;

Javier Milei en campaña 

Notas Relacionadas
arde lla en junin: concejales freezados por el karinismo denuncian venta de candidaturas
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Arde LLA en Junín: concejales freezados por el karinismo denuncian venta de candidaturas

Por  Juan Rubinacci

El Presidente encabezará el acto de presentación de las candidaturas bonaerenses al Congreso de la Nación desde las 18 en el Teatro San Carlos, en medio de un fuerte operativo que excluye a la prensa y a buena parte de la estructura local libertaria que fue marginada de las listas provinciales. Según informaron, los medios debían inscribirse en un formulario online para cubrir el evento, aunque luego se comunicó vía telefónica que serán ubicados en el hall de entrada del lugar, sin acceso al acto.

Además, la ciudad amaneció con pasacalles anónimos en diferentes lugares en los que se le pide al Gobierno que reactive la obra pública, un reclamo que también viene haciendo el intendente del PRO que jugará en Somos Buenos Aires, Pablo Petrecca, quien no obtuvo respuesta al pedido formal de audiencia privada que solicitó al jefe de Estado en su visita a la cabecera de la Cuarta sección electoral. Habrá convocatoria del peronismo para movilizar a dos cuadras del lugar.

el-presidente-de-la-nacion-javier-milei-se-presento-en-el-microestadio-atenas-de-la-plata-para-dar-inicio-a-la-campana-de-la-libertad-avanza-lla-QOKAEUR4XVGM5EGB24W6OP6MTY.jpg
Javier Milei durante el acto de presentación de las candidaturas bonaerenses.

Javier Milei durante el acto de presentación de las candidaturas bonaerenses.

La interna feroz de La Libertad Avanza en Junín

En la previa del acto que debía realizarse la semana pasada y que se suspendió por las condiciones climáticas, miembros originales de LLA denunciaron que les negaron el acceso al evento “por no formar parte de la lista” que competirá en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Según le contaron a Letra P referentes de la vieja escuela libertaria local, la estructura encargada del armado electoral vendió candidaturas y no dejó lugar para otro espacio.

Los videos que publicaron concejales y dirigentes excluidos de las nóminas 2025 muestran que se les negó el acceso al acto que se realizará este lunes, mientras que a otros les cambiaron las pulseras para dificultar su ingreso. La concejala violeta Belén Veronelli publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que cuestionó al aparato liderado por el coordinador Mauro Imperatori, delegado local de Sebastián Pareja, el presidente del partido en Buenos Aires. Lo acusa de liderar un grupo de gente que “pone palos en la rueda” y que “se sumaron a LLA cuando aparecieron en las listas”.

Amenazas a los libertarios de la vieja escuela

El sector encabezado por el excandidato a intendente libertario de Junín Javier Souto acusa al parejismo de vender las candidaturas y argumenta que por ese motivo quedaron ahora afuera de las nóminas locales y seccionales, cuando vienen trabajando por las ideas de la libertad desde 2021.

Por eso, y el pedido público para poder estar presentes en el acto de este lunes, en ese sector denunciaron amenazas contra uno de sus referentes, quien señaló haber sufrido piedrazos y botellazos por parte de sujetos desconocidos, aunque los vinculan con el ecosistema libertario local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1957523671746244958&partner=&hide_thread=false

Los pasacalles y el pedido de Pablo Petrecca

Este lunes Junín amaneció con pasacalles colgados en diferentes puntos de la ciudad en los que se le pide al Presidente la reactivación de obras por parte del Gobierno nacional. “Obra paralizada por el gobierno de Javier Milei” y “Milei reactive la obra del paso bajo nivel” son algunas de las leyendas que cubrieron los espacios de esquinas y calles de la ciudad.

Pasacalles
Pasacalles contra Javier Milei en Junín.

Pasacalles contra Javier Milei en Junín.

A su vez, el intendente Petrecca envió una carta formal a la Presidencia para reunirse en el edificio municipal con Milei y poder solicitarle la reactivación de la obra vial: “Es urgente darle una solución definitiva, y creemos que puede lograrse si existe voluntad de escuchar y actuar”, sostiene el comunicado. Además, agrega que “su visita representa una gran oportunidad para poner sobre la mesa lo que realmente preocupa a los juninenses y avanzar en la solución”.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y Karina Milei en campaña (Foto: NA)
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Junín a la vista: Milei vuelve a la campaña en medio de su mutismo por el escándalo de las coimas

A menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses, el Presidente desembarca en la Cuarta sección. Interna local y el elefante corrupto en la habitación.
Pablo Petrecca, intendente de Junín 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

El intendente de Junín acusa a Pareja de haber armado listas funcionales a Kicillof

El jorgemacrista Petrecca, que saltó a Somos, cruzó al armador de Karina antes del arribo de Milei al municipio: “Sus legisladores votaron con el peronismo”.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.
CORRUPCION EN LA ERA LIBERTARIA

Los cinco enigmas del caso Spagnuolo

Por  Sebastián Iñurrieta
Fernando Gray y María Laura Guazzaroni.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Fernando Gray apunta a sacar más votos que Randazzo con ayuda de intendentes relegados

Por  José Maldonado
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió la Expo junto a las autoridades de la Sociedad Rural.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

En Salta, Saénz aprovechó la Exposición Rural para pegarle a Milei

Por  Ramiro Garrocho
Alfajor Tatín, candidato libertario por el Frente Federal de Acción Soldaria
Elecciones | 26 de octubre

Quién es Alfajor Tatín, el influencer que compite con Bornoroni por el voto de LLA en Córdoba

Por  Luis Zegarra