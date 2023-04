Ese plato es el que está preparando el cristinismo para nutrir el menú de quejas que llevará la mesa del Frente de Todos , una instancia que se reunió una única vez y no tiene fecha todavía para volver a hacerlo. El santafesino abrió el paraguas, en una entrevista con El Destape este miércoles. "Debería trabajarse en ese sentido", opinó Rossi, planteando un escenario de la "Y", un debate aún no saldado en el PRO. Por caso, si Axel Kicillof es candidato a buscar su reelección, su tramo debería estar en ambas ofertas presidenciales del oficialismo. "Tenemos que tener una reunión del Consejo del Partido Justicialista este mes para convocar al Congreso que tiene que autorizar las alianzas. Ya estamos en tiempo de descuento, porque antes decíamos 'faltan cuatro meses'. Ahora se empiezan a contar los días", se sumó el jefe de Gabinete al Operativo Apuro. Hasta ahora, Fernández se inclinó por demorar definiciones.

Rossi citó a De Pedro, que a su vez se basó en declaraciones de Fernández; muy cerca del riesgo de un teléfono descompuesto. "El Presidente definió una estrategia hace tiempo. Desde el Frente le pidieron discutir parte de la misma, pero no hubo y no existió el ámbito para discutirla, con lo cual lo que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente de la Nación que nos llevó hasta acá", reprochó en C5N. Como contó Letra P , el kirchnerismo se prepara para una competencia mano a mano.

"Habrá interna. La idea es que cada candidato a presidente vaya con su propia lista legislativa. Hacer más competitivo (al espacio), pero no integrar. El que gana, gana", lanza como desafío el entorno de la vicepresidenta. "La idea de Alberto es derrotar al kirchnerismo. Por eso, esa es la idea que se va a llevar (a la mesa) para que Alberto pueda hacer una lista de albertistas puros", es el argumento que suena a chicana, ya que el propio Fernández se jacta de no haber creado el albertismo. La referencia al pensamiento presidencial remite a los 20 años que se cumplen en 2023 de la llegada al poder de Néstor Kirchner, junto al exjefe de Gabinete que en off the record dejó trascender que el peronismo debía preparar el poskirchnerismo. En El Método Rebord, Fernández fue más allá, lo que profundizó aún más, si es posible, el enojo K: deslizó que se le puede ganar a un candidato puesto por CFK.