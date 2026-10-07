Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
OPINIÓN

Tarifas eléctricas en Buenos Aires: discutir el aumento no es negar el servicio

El freno judicial a los incrementos eléctricos bonaerenses abre un debate sobre precios, participación ciudadana y derechos de los usuarios.

Por Guido Lorenzino
Tarifas eléctricas en Buenos Aires: discutir el aumento no es negar el servicio

Tarifas eléctricas en Buenos Aires: discutir el aumento no es negar el servicio

En los últimos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y las distribuidoras eléctricas intentaron instalar una idea equivocada: que la medida cautelar obtenida por la Defensoría del Pueblo pone en riesgo la sustentabilidad del sistema eléctrico o impide reconocer los costos necesarios para garantizar la prestación del servicio. No es eso lo que está en discusión.

Notas Relacionadas
El sexto aumento del año de Axel Kicillof llega tras la polémica por el corte masivo en La Plata.
EN LÍNEA CON LA NACIÓN

Tarifa eléctrica: Kicillof autorizó una suba de hasta 2,4% en Buenos Aires desde septiembre

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

La acción judicial no pretende administrar el sistema eléctrico, fijar tarifas desde un juzgado ni desconocer los costos de generación, transporte o distribución. El punto es otro y es mucho más elemental: los usuarios tienen derecho a saber por qué aumenta una tarifa, cómo se compone ese aumento y a participar antes de que la decisión impacte en sus facturas.

La cautelar dictada por la Justicia suspendió las actualizaciones correspondientes a los componentes provinciales de la tarifa y ordenó retrotraerlos al cuadro anterior. También dispuso que, si esos importes ya fueron cobrados, sean acreditados en las facturas siguientes. La medida no alcanza a los componentes de origen nacional, sino a aquellos cuya determinación depende de la Provincia.

La contradicción de las distribuidoras

La discusión tampoco puede reducirse al porcentaje del aumento. Las distribuidoras sostienen en sus apelaciones que los incrementos cuestionados son “mínimos y razonables”, pero al mismo tiempo afirman que su suspensión comprometería inversiones, mantenimiento, salarios y la ecuación económica del servicio.

La contradicción es evidente: si los aumentos son tan pequeños como se afirma, resulta difícil sostener que su suspensión provisoria pone en riesgo el sistema. Y si son suficientemente importantes como para afectar la sustentabilidad del servicio, entonces con mayor razón los usuarios tenían derecho a ser informados y escuchados antes de que fueran trasladados a sus facturas.

El problema de fondo es todavía más claro. Durante casi diez años no existió una instancia efectiva de participación de los usuarios respecto de estas actualizaciones, mientras la Revisión Tarifaria Integral continúa sin concluir. Sin embargo, los componentes provinciales siguieron modificándose mediante una llamada “Etapa de Transición Tarifaria” que lleva años de vigencia.

No puede convertirse lo transitorio en permanente ni utilizar una audiencia realizada una década atrás como habilitación indefinida para seguir aumentando tarifas.

Los derechos de los usuarios

La cautelar beneficia a los usuarios porque impide que, mientras se resuelve esta discusión, sigan pagando aumentos cuya legitimidad está siendo revisada por la Justicia. También evita que deban abonar hoy y reclamar dentro de varios años la devolución de lo cobrado.

Y hay un dato que no es menor: Provincia y distribuidoras apelaron la decisión y pidieron que esos recursos suspendieran inmediatamente la cautelar. El juez rechazó ese pedido. Por lo tanto, la medida continúa vigente mientras interviene la Cámara.

No desconocemos las necesidades del sistema eléctrico, pero antes es fundamental para los usuarios exigir que las decisiones tarifarias se adopten con transparencia, información, participación y respeto por los derechos de quienes finalmente pagan el servicio.

Temas
Notas Relacionadas
Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza, el bloque de Javier Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Milei presiona para subir las tarifas de gas en provincias gobernadas por aliados

El proyecto de zonas frías baja subsidios en San Juan, Mendoza y San Luis. También afecta a Córdoba y Buenos Aires. Buscan incluirlo en la sesión del 20.
Diego Santilli, Patricia Bullrich y Federico Struzenegger en Diputados.
ROSCA EN DIPUTADOS

Milei reduce las tarifas eléctricas a seis provincias para que ayuden a bajar los subsidios al gas

Son Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe. Se consideran las altas temperaturas. Sus diputados son decisivos para el proyecto de zonas frías.

Las Más Leídas

Más Sobre Opinión

También te puede interesar

Lisandro Catalán, jefe de LLA en Tucumán, con Alejandro Trapani, el candidato que lanzó en Tafi Viejo.
DISCUSIÓN 2027

Tucumán: Catalán rescata a un excandidato de Bullrich para pelear por la intendencia de Tafí Viejo

Por  Letra P | Periodismo Político
Más de cinco millones de personas planean asistir a la visita del papa León XIV
ENCUESTA

Viene León XIV: más de cinco millones de personas planean asistir a la visita del papa

Por  Letra P | Periodismo Político
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, con Diego Santilli, el jefe de Gabinete.
JUEGOS DE SEDUCCIÓN

Jujuy: Sadir espera un guiño de Karina Milei para sumar los votos que le faltan y tomar deuda en el exterior

Por  Enrique Gebauer
Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) durante el debate por Malvinas. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Malvinas: Unión por la Patria pide aprobar un solo capítulo y Santiago Caputo expone a una funcionaria clave

Por  Mauricio Cantando