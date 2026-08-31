Tarifa eléctrica: Axel Kicillof autorizó una suba de hasta 2,4% en Buenos Aires desde septiembre

El sexto aumento del año de Axel Kicillof llega tras la polémica por el corte masivo en La Plata.

El gobierno de Axel Kicillof autorizó este lunes una nueva suba en la tarifa eléctrica de la provincia de Buenos Aires, de hasta 2,4% en la factura final a través de la Resolución 682/202. La medida llega en medio de la polémica por el apagón de Edelap en La Plata y contempla una bonificación oficial para los usuarios afectados.

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El incremento combina dos componentes. Por un lado, la provincia traslada a los usuarios bonaerenses el aumento de 5,6% en el precio mayorista de la energía que dispuso la Secretaría de Energía de la Nación desde el 1° de agosto. Por otro, un ajuste de 1,8% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) que aplica Buenos Aires desde septiembre. Para un usuario residencial sin subsidios con un consumo de 150 kwh mensuales, la factura pasará de $55.550 a $56.900. Quienes tienen subsidio pagarán $38.000 en lugar de $37.500.

Los aumentos de la luz en Buenos Aires Es la sexta actualización de cuadros tarifarios que aprueba la provincia en lo que va de 2026. Después del ajuste de enero, con un impacto de 3,5% en la factura final, llegó uno más fuerte en febrero y marzo, de entre 12% y 17% según el usuario. Los ajustes de mayo, junio y julio fueron más acotados y afectaron de manera dispar el cargo fijo y el cargo variable, con subas de entre 1% y 8% según el rubro y la distribuidora.

La subestación Tolosa de Edelap se incendió por la explosión de un transformador y ponen la mira en los contoles del OCEBA. La misma resolución incluye una bonificación para los usuarios afectados por el apagón de Edelap en la Subestación Tolosa 132 kV de La Plata, ocurrido el 17 de agosto. El texto oficial establece que la distribuidora deberá conferir "una bonificación equivalente al veinte por ciento (20%) de los conceptos eléctricos [...] facturados por cada veinticuatro (24) horas sin suministro", contadas desde las 2.30 de la madrugada de ese día. En la práctica, la compensación equivale a 0,8% por cada hora sin luz, con un techo cercano al 60% para quienes sufrieron los cortes más largos, de hasta tres días.

Corte, polémica y coletazos políticos en La Plata El corte afectó a decenas de miles de usuarios de La Plata, Tolosa, Ringuelet y La Loma durante varios días, con reclamos que llegaron hasta el corte de calles. El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) abrió un sumario contra Edelap por la falta de mantenimiento e inversión en la subestación, que todavía sigue abierto.

El pampeano Ziliotto le abre las puertas de la provincia a Kicillof



Juntos, fustigarán el abandono del gobierno nacional de Milei y harán foco principalmente en el vaciamiento del Fondo Hídrico



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@JPGavazza https://t.co/EORvorl5Fs pic.twitter.com/EgX9m3hv7X — LETRA P (@Letra_P) August 31, 2026 Oceba depende, en los hechos, del Poder Ejecutivo provincial. La ley 11.769 establece que el directorio del organismo, de cinco miembros, es designado por Kicillof y que la autoridad de aplicación del sistema eléctrico es el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis. Los aumentos tarifarios de Edelap y las otras distribuidoras se aprueban por resolución de esa cartera, en base a los recálculos que hace el propio Oceba. La mira en Edelap El apagón de Tolosa había tensado además la interna del peronismo platense. Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora en La Plata, cuestionó los controles de Oceba sobre Edelap en medio de la crisis, en una crítica que en los hechos apuntó contra Kicillof. Edelap, blanco de duros cuestionamientos por parte de sus clientes en La Plata. El empresario detrás de las distribuidoras beneficiadas por la medida es Rogelio Pagano preside y es dueño del Grupo DESA (Desarrolladora Energética SA), la empresa que controla Edelap y las otras tres eléctricas bonaerenses: Edea, Eden y Edes. Juntas concentran cerca del 65% del mercado de distribución de energía de la provincia.