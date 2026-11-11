León XIV en Argentina: el mensaje que incomodó a Javier Milei dominó la conversación digital

La visita de León XIV a la Argentina dejó una huella que trascendió lo religioso. En cuatro días, su paso por el país acumuló al menos 156 millones de reproducciones en las redes sociales y ocupó un lugar central en la agenda de los principales medios digitales. Pero un discurso modificó el sentido de la conversación: sus palabras ante Javier Milei en el Palacio Libertad y su advertencia sobre el lugar que debe ocupar la economía frente a las personas .

Un estudio de Sustantiva , que analizó la cobertura periodística, las publicaciones en redes sociales y las transmisiones en vivo, reconstruyó el impacto de la visita que comenzó el domingo pasado y terminó este miércoles. Según el informe, la frase del pontífice "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía" fue una de las que mayor repercusión tuvo. En total, 218 notas periodísticas la citaron.

En tanto, en el mundo digital el 64% de los posteos políticos sobre la visita expresó algún reproche al gobierno libertario. El dato muestra cómo el mensaje papal quedó asociado, en buena parte de la conversación, con una crítica al modelo económico de Milei .

El discurso papal del domingo ante el Presidente, y en especial su frase sobre la necesidad de poner "la economía al servicio de las personas" y no al revés, funcionó como un punto de inflexión: antes de esa intervención apenas el 2% de las reproducciones correspondía a publicaciones que interpretaban el paso del papa por la Argentina como un reproche al Gobierno. Después del discurso, esa proporción trepó al 19% y una de cada cinco reproducciones estuvo asociada a esa lectura política.

El mismo fenómeno se reflejó en la cobertura periodística. Las notas que plantearon un contraste entre la doctrina social de la Iglesia y el modelo de ajuste de Milei pasaron del 3% antes del discurso al 9% después de la intervención. Los datos muestran cómo las palabras del pontífice desplazaron el eje de la conversación y potenciaron una interpretación política de su visita, con el programa económico del Gobierno en el centro del debate.

Pese a ello, como contó Pablo Lapuente en Letra P, el Gobierno se encerró en su burbuja y relativizó los mensajes del papa. En la Casa Rosada evitaron darse por aludidos por los discursos del papa sobre la pobreza, la situación de las personas con discapacidad, la economía al servicio de la gente y los límites del poder.

León XIV en las redes y con picos de audiencia

El impacto también se midió en las audiencias. Sustantiva estimó al menos 156 millones de reproducciones de contenidos vinculados con la visita y unas 195 mil menciones en X, Facebook, Instagram y TikTok.

En las transmisiones en vivo, la misa celebrada en Palermo concentró el mayor pico de audiencia: 427 mil espectadores simultáneos en YouTube, si se suman los distintos canales relevados. La misa en Córdoba alcanzó los 362 mil, mientras que la llegada del Papa había reunido 283 mil espectadores simultáneos.

En la prensa, la cobertura también fue intensa. El relevamiento contabilizó 3.627 notas en los portales digitales argentinos con mayor tráfico y registró 758 titulares sobre la visita en las portadas digitales en una sola jornada.

La polémica por la carpa VIP

La instalación de un carpa VIP en la misa de Palermo, a la que acudieron famosos y figuras de la política, fue otro de los episodios que alimentó la conversación en las redes sociales. El tema creció especialmente el martes: las menciones en redes pasaron de representar el 0,1% de la conversación del domingo al 2,6% el lunes y al 11,4% el martes. En la prensa digital, la evolución fue similar. De una nota publicada el domingo se pasó a 20 el lunes y a 70 el martes.

El 89% de los posteos políticos sobre ese episodio, que contradice la predica papal, cuestionó al Gobierno o acusó a alguien de intentar aprovechar la visita. La discusión por el acceso y los privilegios en un acontecimiento religioso terminó convirtiéndose en otra crítica hacia la dirigencia política.

Entre los contenidos más vistos también convivieron escenas de tono religioso, gestos espontáneos y lecturas políticas. Un video de Karina Milei recibiendo al papa en la Casa Rosada con la expresión "es un gustazo" alcanzó 6,6 millones de reproducciones en Instagram. En esa misma red, una publicación con la frase sobre la economía y una imagen de Milei llegó a 1,3 millones.