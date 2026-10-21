Es el bolsillo, Javier Milei: siete de cada diez personas afirman que su economía personal empeoró

Llegar a fin de mes se convirtió en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Las cuentas de los servicios públicos, los gastos en salud y el precio de los alimentos presionan el bolsillo de las familias, pese a que el presidente Javier Milei siga sin aceptar esa realidad. La última encuesta de la consultora D’Alessio IROL y Berensztein muestra que el 70% considera que su situación económica personal empeoró en comparación con 2025.

El relevamiento, realizado de manera online entre el 6 y el 7 de octubre sobre 800 casos de todo el país, expone una dificultad que atraviesa buena parte de la población: cubrir los gastos cotidianos se convirtió en una incertidumbre. El 57% menciona la posibilidad de que sus ingresos no alcancen como una de sus principales preocupaciones.

En el ranking de los problemas, el costo de los servicios públicos ocupa el primer lugar, con el 65%, seguido por la incertidumbre sobre la situación económica , con el 59%. Los costos de la salud y la posibilidad de que los ingresos no alcancen comparten el tercer escalón, con el 57%, mientras que el precio de los alimentos preocupa al 52%.

La percepción negativa de la economía personal no es un fenómeno nuevo. De hecho, Letra P vienen analizando diferentes encuestas que dan cuenta de ese malestar . Sin embargo, los resultados de octubre muestran que se mantiene en niveles elevados. El porcentaje de quienes dicen estar peor que en 2025 subió tres puntos respecto de septiembre y llegó al 70%. En sentido inverso, apenas el 30% considera que su situación mejoró.

En octubre de 2024, el 58% evaluaba negativamente su economía personal. Dos años después, ese indicador aumentó 12 puntos porcentuales, mientras que la proporción de quienes perciben una mejora cayó del 36% al 30%.

Los números del estudio contradicen las declaraciones del jefe de Estado, quien en este martes dijo que es "una pelotudez que impulsó el kirchnerismo" la idea de que los argentinos "no llegan a fin de mes". “Si se quedan sin plata verdaderamente, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer ni beber”, se preguntó durante su discurso en Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026.

Milei tildó de "pelotudez" la frase de que los argentinos no llegan a fin de mes y plateó un insólito argumento lógico: "¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer ni beber? https://t.co/k9ew4eP23w pic.twitter.com/oZQYzD5TiQ — LETRA P (@Letra_P) October 19, 2026

La cuentas que no cierran

Las preocupaciones económicas también permiten identificar cuáles son los gastos que más inquietan a la sociedad. Los servicios públicos encabezan el listado general, pero la composición de las respuestas revela que el problema es más amplio.

La salud aparece entre las principales preocupaciones para el 57% de las personas encuestadas, mientras que el precio de los alimentos alcanza el 52%. A eso se suma la incertidumbre económica, mencionada por seis de cada diez personas, que dificulta anticipar cómo evolucionarán los ingresos y los gastos en los próximos meses.

La encuesta también muestra que las preocupaciones varía según la identificación política. En Fuerza Patria, el 92% señala el costo de los servicios públicos, ocho puntos más que en la medición anterior, como principal dificultad. La incertidumbre económica llega al 81% y el precio de los alimentos, al 78%. En ese grupo, el 68% también expresa preocupación porque los ingresos no alcancen.

En los votantes de La Libertad Avanza, en cambio, predominan otras inquietudes: la inseguridad encabeza el listado, con el 74%, seguida por la impunidad de los actos de corrupción kirchnerista, con el 64%, y las estafas digitales, con el 50%. De todos modos, el 40% menciona el costo de los servicios públicos y el 38% teme que sus ingresos no alcancen. Ni los propios escapan a una realidad que niega su líder partidario.