La tecnología y la falta de autoridad de los adultos.

En las primeras comunidades humanas, aprender de los mayores era una cuestión de supervivencia. Los chicos los observaban para saber qué alimentos se podían comer, dónde encontrar agua, cómo fabricar una herramienta o reconocer un peligro. El conocimiento no estaba escrito en ningún lado: vivía en quienes habían vivido más.

Esa lógica se sostuvo por mucho tiempo. En el campo, los hijos aprendían de sus padres a trabajar la tierra. En los talleres, los aprendices pasaban años junto a un maestro hasta dominar el oficio de carpintero, herrero o sastre. Más tarde, la escuela ordenó esa transmisión en programas, materias y evaluaciones, con el docente en el centro.

En todos los casos, la autoridad del adulto tenía un fundamento claro: sabía lo que el joven todavía no sabía, y el joven lo necesitaba.

Hoy esa relación se está quebrando. Creo que hay tres razones principales.

#Opinión DE LA ESCUELA A LA GUERRA Inteligencia artificial: regulaciones y desafíos del mundo digital https://t.co/za6RMRn9hK @SanguinettiLP pic.twitter.com/OCPIfUHZqM

1. El conocimiento está en todos lados. Ya no hay que ir a una biblioteca ni depender de alguien que sepa. Un adolescente aprende a programar o a editar video con tutoriales, y le pregunta a una inteligencia artificial (IA) a cualquier hora. En algunos temas, por primera vez, los jóvenes saben más que los adultos que los rodean.

2. La experiencia adulta ya no sirve como mapa. Muchos chicos van a trabajar en profesiones que todavía no existen. No podemos contarles cómo será su mundo porque tampoco lo sabemos.

3. Ejercemos la autoridad desde un lugar que perdió sentido. La escuela sigue funcionando como si el docente fuera la principal fuente de información, y evalúa la memoria cuando cualquier dato está a un clic. Cuando un alumno ve que sus profesores desconocen lo que forma parte de su vida diaria, deja de darle valor a lo que pasa en el aula.

OPINIÓN Inteligencia artificial: entre el paraíso desregulado y la soberanía tecnológica



Disputa sobre el rol del Estado, el desarrollo y la independencia digital: las posturas de Milei, Grabois y Kicillof



https://t.co/k7rFFuvblG

Hernán Reyes pic.twitter.com/9gN4dC17AU — LETRA P (@Letra_P) September 25, 2026

Nuevos anclajes para la autoridad

Sería un error pensar que la experiencia adulta perdió valor. Un adolescente puede usar la IA antes que sus padres y aun así no distinguir una respuesta correcta de una equivocada. Encontrar información no es lo mismo que comprenderla.

Lo que tenemos que revisar es dónde apoyamos nuestra autoridad. Si ya no puede sostenerse solo en saber más, propongo pensar en otros anclajes:

El criterio. Enseñar a interpretar, a distinguir evidencia de opinión y a dudar de las respuestas que suenan demasiado convincentes.

La coherencia. Los chicos miran lo que hacemos mucho más de lo que escuchan lo que decimos.

El vínculo. Escuchar, interesarse por lo que les apasiona y animarse a aprender de ellos en lo que dominan mejor.

La honestidad. Un docente que dice "esto no lo sé, averigüémoslo juntos" no pierde autoridad. Muestra que aprender es una tarea permanente, también para quien enseña.

Ocupar hoy el lugar de autoridad exige más que antes. Implica seguir aprendiendo junto a las generaciones que tenemos la responsabilidad de educar, sin dejar de ser para ellas una referencia.