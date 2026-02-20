TRIBUNA LETRA P | REGIMEN PENAL JUVENIL

Bajar la edad de imputabilidad, como quiere Javier Milei: una coartada discursiva frente al fracaso del Estado

La propuesta reaparece como atajo frente al delito juvenil, pero elude el debate de fondo: la ausencia de prevención, inclusión y políticas eficaces.

Letra P | Milagros Grassi
Por Milagros Grassi - Abogada penalista.
Patricia Bullrich propone otro régimen penal juvenil

Patricia Bullrich propone otro régimen penal juvenil

UNICEF

Cada vez que la inseguridad ocupa el centro de la escena pública en la Argentina, como está haciendo ahora el gobierno de Javier Milei, reaparece una consigna tan simple como ineficaz: bajar la edad de imputabilidad. Se la presenta como una respuesta firme frente al delito juvenil, cuando en realidad funciona como una coartada discursiva que evita discutir los verdaderos déficits del sistema.

Notas Relacionadas
Laura Rodríguez Machado  (PRO) y Manuel Quintar (LLA), durante el plenario del proyecto de Patricia Bullrich para bajar la edad de imputabilidad. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Baja de la edad de imputabilidad: Bullrich consiguió dictamen y busca apoyo de Massa para que sea ley

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

Los datos son contundentes: la mayoría de los delitos no son cometidos por menores de edad. El núcleo de la criminalidad grave está protagonizado por adultos que integran estructuras delictivas organizadas. Sin embargo, el debate vuelve una y otra vez sobre los menores, como si el problema fuera la edad y no la ausencia de políticas públicas eficaces.

El derecho penal no puede ni debe operar como respuesta automática al fracaso social. El Estado no está solo para castigar cuando el daño ya ocurrió; su responsabilidad principal es llegar antes. Pretender que el encierro temprano solucione la exclusión, la violencia estructural o la falta de oportunidades es desconocer décadas de evidencia empírica.

La pregunta central

Además, el debate omite una pregunta central: ¿Qué se hará con ese menor al que se pretende castigar penalmente? Los establecimientos en los que eventualmente sería alojado no están preparados para la reinserción social. No cuentan con dispositivos reales de educación, contención ni acompañamiento integral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2024563709192880564&partner=&hide_thread=false

La experiencia demuestra que muchos de esos espacios no corrigen conductas, sino que las agravan: se entra por un delito y se sale con más herramientas para delinquir, con vínculos criminales consolidados y con un futuro aún más condicionado.

Bajar la edad de imputabilidad, sin modificar el sistema de abordaje, no mejora la seguridad ni protege a la sociedad. Solo adelanta el contacto de los sectores más vulnerables con un sistema penal que ya demostró no saber qué hacer con ellos.

Otro camino

Si el objetivo es reducir el delito, el camino es otro: presencia estatal temprana en educación, políticas de contención reales, alejamiento efectivo de los menores vulnerables del consumo de drogas y una intervención decidida sobre las grandes estructuras delictivas —como el narcotráfico— donde actúan adultos que reclutan y utilizan a menores como mano de obra descartable.

patricia-bullrich-javier-milei-presentacion-DFI-de-la-PFA.-foto-@PatoBullrich
Javier MIlei con Patricia Bullrich

Javier MIlei con Patricia Bullrich

El cierre del debate es incómodo, pero inevitable: bajar la edad de imputabilidad no es una política de seguridad, es la admisión del fracaso del Estado. Es reconocer que no supo llegar a tiempo y que, ante esa ausencia, opta por castigar antes.

El derecho penal no puede ser el sustituto de la educación, la inclusión y la prevención. Cuando se lo usa de ese modo, no ordena la sociedad: la degrada.

Temas
Notas Relacionadas
Encuesta: siete de cada diez personas está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad
TERMÓMETRO SOCIAL

Encuesta: siete de cada diez personas están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad

El 63,6% respalda la propuesta de reducirla a 13 años y un 9,5% apoya bajarla a 14. El proyecto se debate en Diputados. Los datos de Giacobbe & Asociados.
Patricia Bullrich. 
CONGRESO | SENADO

Bullrich arma una doble sesión para sancionar la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Será jueves y viernes. La jefa de LLA no está dispuesta a perder ningún fragmento del proyecto y evalúa maniobras. Elección de autoridades, el martes.

Las Más Leídas

Más Sobre Opinión

También te puede interesar

Juan Schiaretti dará su postura sobre la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados
VOTO CANTADO

Schiaretti faltó a la sesión, pero saldrá a bancar públicamente la reforma laboral de Milei

Por  Yanina Passero
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, los jefes de la bancada de Provincias Unidas en Diputados.
EL SUSURRO FEDERAL

Provincias Unidas se abraza a la estrategia SanCor para sostener un bloque donde todos votan diferente

Por  Pablo Fornero
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. 
LIBERTARIOS & FEDERALES

Tras su apoyo a la reforma laboral, Jaldo sienta a los gremios de Tucumán a discutir paritarias

Por  Ramiro Garrocho
El paro de CGT tuvo un acatamiento casi total en el transporte
LA PROTESTA

La CGT hizo el paro más fuerte contra Milei, pero pide calma frente a la presión de ir por más

Por  José Maldonado