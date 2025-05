Baja de la edad de imputabilidad: Patricia Bullrich consiguió dictamen y busca apoyo de Massa para que sea ley

En el recinto, LLA intentará sumar al sector de Sergio Massa , quien cuando era diputado promovió reducir la edad punible a 14. Su tropa oscila la decena de miembros en la bancada de UP y al menos siete podrían votar en el recinto, según fuentes del bloque. Para que no se desmarquen de sus pares, hubo tres massistas que fueron relevados de las comisiones: Marcela Paso , Ramiro Gutiérrez y Mónica Litza . También cambiaron a los representantes de Santiago del Estero, otro aporte que podría tener LLA en la sesión.

Es que el despacho contempla cárceles específicas para menores, que requieren una fuerte inversión. "Proponemos que no se puedan aplicar las detenciones si no están las condiciones adecuadas", sostuvo Marcela Campagnoli (Coalición Cívica). Apoyó su posición Fernando Carbajal, de DPS. "El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso es absurdo: dicen que el único impacto es poner veedores", se indignó el formoseño. Ocurre que el dictamen contempla condiciones de alojamiento, con dependencias “especialmente acondicionadas” y los menores no podrán convivir con mayores.

Se las denominará Institutos Especializados de Detención y deberán garantizar atención médica, actividades formativas, deportivas y asistencia de salud. El Servicio Penitenciario deberá realizar informes trimestrales por cada persona alojada. Dejarán esa dependencia recién cuando cumplan la mayoría de edad.

El texto final contempla múltiples garantías para los menores. Propone que la prisión sea la última instancia y los jueces puedan optar por medidas alternativas. Deberán hacerlo cuando se trate de penas inferiores a los tres años de cárcel.

En esos casos, los magistrados deberán elegir castigos a los adolescentes con una amonestación; prohibición de contacto o aproximación a la víctima, de conducción de vehículos, de concurrir a determinados lugares o de salir del país o de la residencia. Otra sanción posible será prestar servicios a la comunidad, uso de tobilleras electrónicas o reparación integral del daño a la víctima.

Nuevo régimen juvenil

Las medidas paliativas también serán aplicables si la pena es de hasta 10 años y no hay registro de muerte o violencia física sobre las personas; o si se trata de delitos culposos, sin lesiones, causas de muerte o daño psíquico grave de la víctima. En cualquier caso, el juez deberá tomar en cuenta si hay antecedentes. Con estas excepciones, en el oficialismo sostienen que no habrá un aumento desmedido de las detenciones.

El dictamen contempla la tutela durante todo el proceso y reafirma la responsabilidad civil de los progenitores, otro de los temas en debate. "Mientras no se modifique la ley de salud mental, no se puede aplicar". El dictamen estima además que haya un supervisor de los menores. Entre las garantías del proceso, se asegura que el adolescente participe del juicio con un abogado defensor, sea oído y el trámite judicial tenga celeridad.

Con el objetivo de garantizar la resocialización, el dictamen plantea instancias de asesoramiento y orientación a los menores, con programas educativos y la garantía de continuidad de una educación obligatoria. No está claro con qué fondos se garantizarán esas obligaciones.

"Tendrían que haber venido los actores judiciales a explicarlo", sostuvo Matías Molle, de UP, que presentó un dictamen propio con un nuevo régimen penal juvenil, que mantiene la edad de imputabilidad en 16 años. "Estamos pensando en cómo vamos a encerrar a los pibes y no en cómo mejorarlos. ¡Porque no nos importa!". La exministra de Desarrollo Social, Victoria Toloza Paz rompió en llanto. "Necesitamos más escuelas para los chicos y chicas; no cárceles", reclamó.