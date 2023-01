Hotton se sube a la Horacioneta con espíritu electoral y fe en la gestión

“Votos son amores y no buenas razones”. El refrán popular adaptado a la política describe el espíritu de la “alianza”, como prefieren llamarla, que el alcalde Horacio Rodríguez Larreta comenzó a moldear con la presidenta de Más Valores, Cynthia Hotton, incorporándola a su gabinete y con una doble mirada. Una de mínima y cortoplacista, puesta en la gestión en la Ciudad; otra de máxima y aperturista, con el objetivo de sumar nombres y agrupaciones partidarias al team paloma para hacerlo más fuerte y enfrentar a quienes representan al grupo de los halcones en la interna de Juntos por el Cambio (JxC).

El intento no es nuevo. Larreta y Hotton –representante de la derecha e identificada con los pañuelos celestes contrarios al aborto legal– vienen demostrando desde hace tiempo que hay sintonía entre ambos espacios y que no descartan unir esfuerzos en un proyecto electoral común, aunque más no sea por necesidad y urgencia de uno y otra. El objetivo no se circunscribe solo –reconocen– a fortalecer internamente a la coalición opositora en el bastión amarillo capitalino, sino que va más allá: evitar una fragmentación del electorado afín y lograr la polarización con el Frente de Todos (FdT).

“Con Horacio venimos hablando desde hace bastante en la posibilidad de una coalición u alianza para las elecciones”, se sinceró recientemente la dirigente de fe evangélica bautista y valoró que JxC dirima sus tensiones internas puertas adentro, “sin llegar” a la confrontación directa. Hotton consideró también que lo esencial es buscar candidatos que estén “abiertos a sumar nuevos espacios”. En este contexto de coincidencias, hay necesidades electorales distintas de cada espacio.

Larreta espera captar el voto evangélico que arrastra Hotton; ese sufragio religioso que movió el amperímetro en los últimos comicios que llevaron a Luiz Inácio Lula da Silva a su tercer mandato presidencial en Brasil. El alcalde intentará también sacar beneficios de ese 3% de caudal electoral que la dirigente cosechó sola en la provincia de Buenos Aires en la contienda legislativa de 2021; aunque deberá lidiar con la interna cambiemista en la que, a priori, expondrá a su alfil Diego Santilli contra Cristian Ritondo, la carta de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Más allá del retorno a la Casa Rosada, otra de las metas electorales de la dirigencia de JxC es recuperar en 2023 el principal distrito electoral del país; aunque una encuesta reciente no le dio muy favorable al indicar que el FdT le saca una ventaja de 14 puntos en intención de voto, pese a que la imagen negativa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien ya se anotó para ir por la reelección, es del 54,6%. El dato del relevamiento es, sin embargo, que en el tercer lugar aparecen las personas que se manifiestan indecisas (18,8%) y recién después la opción libertaria de José Luis Espert (16,6%), que podrían quitarles un buen porcentaje de votantes.

Hotton, en tanto, anhela encontrar –y parece que lo ha logrado– un espacio que contenga políticamente a su fuerza partidaria sin hacerle perder los valores de su identidad cristiana y que además le permita alcanzar su punto de mira: ganar una elección y conseguir, en lo personal, un cargo ejecutivo, ya sea en Buenos Aires o en la Nación, tal como se lo confesó a Letra P en octubre de 2022. En este sentido, tanto Santilli como Ritondo han tentado llevarla para su redil, pero la pretensión de la evangélica de ir como candidata a vicegobernadora –reconocen– parece demasiado en la actual coyuntura preelectoral.

Ideología más que de colores

El desembarco de Hotton en la Ciudad como titular del Consejo Social puso en evidencia que Larreta todavía no logra plasmar en la realidad cotidiana, en el día a día, esa diversidad de pensamientos que intenta mostrar en su carrera hacia la Casa Rosada. Al punto que no consiguió, a fines de diciembre, que la lideresa celeste compartiera una presentación pública con otra mujer: Silvia Lospennato, titular del Consejo Consultivo Género, referente verde y voz alzada en los debates por el aborto en 2018 y 2020, cuando en medio de la pandemia y en el marco de unas sesiones extraordinarias del Congreso convocadas por el presidente Alberto Fernández se aprobó el proyecto de Interrupción Legal (ILE) y Voluntaria del Embarazo (IVE).

Recién a mediados de enero, Larreta formalizó la incorporación de Hotton durante otro acto en el barrio porteño de Chacarita, donde no ahorró elogios para la dirigente evangélica. “Es un orgullo que hoy se esté sumando con todo su equipo, que representa los valores de la vida, de la familia, de la Justicia y de la verdad, que tan importantes son para nuestro país”, dijo el mandatario porteño, para luego dejarlo también por escrito en su cuenta de Twitter.

Mientras se disipan los roces y rivalidades entre las mujeres que gestionan en la administración larretista porteña, Hotton avisó que seguirá trabajando en los temas que son de interés para el Consejo Social porteño: adopción, adicciones, inclusión para personas con discapacidad, tercera edad y lo que definió como “todo lo que tiene que ver con embarazo vulnerable” y la primera infancia.

En este sentido, adelantó a Letra P que convocará a unas 20 personas para integrar el Consejo Honorífico del organismo, al que ya invitó a participar al rabino Fernando Szlajen, experto en bioética y director de Cultura en la AMIA, a quien en junio de 2022 el papa Francisco confirmó como miembro de la Pontificia Academia para la Vida.