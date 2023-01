Massa-Kicillof, una foto que recalienta la pelea oficial con Larreta

Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Menos usó Axel Kicillof para resumir su encuentro con el ministro de Economía, ambos protagonistas de la danza electoral de nombres del Frente de Todos (FdT) para 2023. "Con Sergio Massa en una extensa reunión de trabajo en Mar del Plata. Entre otros temas evaluamos la marcha de la temporada récord y la pérdida que ocasiona el fallo de la Corte para favorecer a (Horacio Rodríguez) Larreta sobre las cuentas de la provincia y sus 135 municipios". Conciso, en lo discursivo, la instantánea abre una serie de posibilidades.

Massa, que hasta ahora esquivó meterse en la guerra por la coparticipación con los fondos que el máximo tribunal le restituyó a la Ciudad de Buenos Aires, y más todavía evitó sumarse a la avanzada contra la Justicia, una agenda contraria al ADN del Frente Renovador, se limitó a retuitear al gobernador bonaerense. Es más de lo que, al menos en público, había hecho hasta ahora.

La comisión de Juicio Político de Diputados, comandada por la albertista Carolina Gaillard, cuenta con tres espadas legislativas massistas. La oposición le reclama al ministro que exteriorice qué piensa de subir a los cuatro cortesanos al banquillo de los acusados. Con el mantra de gestión-gestión-gestión, luego de la victoria pírrica de haber mantenido la inflación 2022 en dos dígitos (94,8%) sin llegar a 100, Economía reforzó ahora el control sobre los precios con la ayuda del gremio de Camioneros de Pablo Moyano, mientras ya se negocia con los gremios una paritaria del 60%, en línea con lo estipulado en el Presupuesto, y con los supermercadistas estirar el congelamiento de precios de algunos productos que vence en marzo.

En la cumbre, Massa y Kicillof analizaron en la cumbre que la provincia de Buenos Aires el fallo judicial. Según fuentes oficiales, ambos habían hablado el viernes y quedaron en verse este sábado en La Feliz, epicentro de la rosca en los primeros días del 2023. "Estuvieron largo rato, analizando las alternativas para hacer frente al pago del fallo incumplible de la Corte", contaron en la gobernación.

Por fuera del Excel, igual, está la política. No es casual que Kicillof haya nombrado a Larreta. Tampoco que la cita se haya dado en una semana en la que hubo variopintos amagues de lanzamientos, desde Juan Manzur con sus afiches, la insinuación de Daniel Scioli y hasta la reactivación de Alberto Fernández. Por el contrario, el mismo día que se conoció el IPC de diciembre, Massa pidió que no lo suban a ninguna otra carrera que no sea la que corre contra la inflación. Si la temperatura de los precios no lo alcanza será el factor para decidir si juega o no este 2023, aunque no lo diga abiertamente.

¿Hablaron de la candidaturas? No, pero las elecciones fueron un tema implícito en la charla, confiaron cerca de Kicillof. "Una buena respuesta económica es la mejor campaña electoral", afirmaron. Sin nombres, eso sí. "Hay que trabajar en la mejor estrategia para que tanto a nivel nacional como provincial se haga la mejor elección posible", cerraron.

Kicillof, a la espera que Cristina Fernández de Kirchner ordene lo contrario, sigue abocado a su plan reeleccionista. Con base en la Costa, como otros dirigentes, está insinuando su campaña. Con una mesa de conducción del FdT llena de polvo desde el divorcio político Fernández-Fernández, el Presidente dejó trascender que piensa desempolvarla para sentar a los gobernadores en ella, incluyendo al bonaerense como referente K, para una comida a la que no está invitada La Cámpora.

La foto Massa-Kicillof puede ser más que las mil palabras que hoy la describen.