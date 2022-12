Massa se refugia en el silencio para evitar las esquirlas del fallo

Estuvo tres años esquivando las esquirlas de la interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, Sergio Massa tiene sobrada experiencia para evitar ser un daño colateral, en este caso, de la guerra por los recursos, desatada en un final de año que prometía ser tranquilo con el respiro que había dado la Copa del Mundo que cosechó la Scaloneta. Fue otra copa, la coparticipación federal, la culpable de reeditar la vieja rencilla entre la Casa Rosada y la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. Media naranja de una amistad que no oculta con el alcalde, el otro socio del Frente de Todos evitó meterse en la pelea, ultimó el recuerdo del programa vigente que garantiza una canasta navideña y partió rumbo a Brasil para reunirse con quien será su homólogo, Fernando Haddad, cuando Luiz Inácio "Lula" Da Silva asuma un nuevo gobierno, el 1 de enero. ¿Del fallo de la Corte? Nada.

"Nosotros no intervenimos en el proceso", se desligan en el edificio de Massa. A pesar de la pirotecnia verbal de las últimas 48 horas, con Fernández afirmando que no acataría el fallo por ser "incumplible" y Juntos por el Cambio amenazándolo con pedidos de juicio político, el día clave será el lunes, cuando la Ciudad confirme que no le llegaron los fondos con el monto actualizado por la restitución porcentual ordenada por el máximo tribunal. "Cobra la AFIP de manera automática, gira a una cuenta de distribución del Banco Nación y esa cuenta tiene coeficientes que distribuyen automáticamente, no es que Economía puede o no puede hacer un trámite", remarcan en el Palacio de Hacienda.

Un dato no menor para el operativo "No me meto": los dos organismos citados en Economía no son encabezados por figuras del Frente Renovador: la agencia de recaudación es comandada por el cristinista Carlos Castagneto y al Nación fue la efímera antecesora de Massa Silvina Batakis.

Más allá de las implicancias económicas, con la Liga de las provincias que denuncia que le quitarán recursos, la puja es política. Frente a la sospecha del financiamiento de la campaña amarilla de 2023 que desliza el kirchnerismo para justificar la disposición de la Corte, parte del oficialismo se plegó a esa hipótesis. Massa no. Abocado a la gestión para evitar que cortocircuitos de la grieta incidan en la microeconomía, esquiva protagonizar novelas preelectorales, como ya contó Letra P: ahora trata de instalarse como "El Señor de los acuerdos", un nuevo mote después de "El señor de los Alivos", bajo la idea global de que logró "tranquilizar" la economía. Así revive la ancha avenida del medio.

"Por ahora no se mete, está esperando a ver qué dice la Procuración (del Tesoro)", anticipan cerca del ministro. Frente al incierto panorama legal, con un fallo no acatado, el tribunal notificó a Economía y al cuerpo de abogados del Estado. Como el massismo se desentiende, alimenta la versión que indica que Fernández le encomendó la respuesta (y la firma del rechazo a cumplir un fallo de la Corte) a Carlos Zannini. Otro cristinista, por lo que se vislumbra un patrón.

Con su propia agenda, Massa viajó a Brasil para reunirse también con el vicepresidente electo y futuro ministro de Industria y Comercio de ese país, Geraldo Alckmin. Acompañado por el director del INDEC, Marco Lavagna, y el subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería, Gustavo Pandiani, el tigrense ya sumó a su álbum de fotos a los dos de los hombres fuertes que integrarán el gabinete económico de Lula.

Uno de los temas vinculados a la energía apunta a reducir las emisiones de efecto invernadero, de acuerdo a las metas fijadas por los países firmantes del Acuerdo de París. En ese sentido, el gas será protagonista, ya que, a partir del yacimiento de Vaca Muerta, la Argentina aspira a exportar ese combustible una vez que concluya la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Otro de los temas de la agenda bilateral es el financiamiento del comercio exterior, debido a que, por la crisis por la guerra de Rusia con Ucrania, Argentina y Brasil pueden proveer al mundo y a los mercados de oriente de alimentos que hoy escasean en esas regiones. Otro tema de la agenda fue restablecer el normal funcionamiento de las relaciones bilaterales y la integración de ambas naciones, que se vio retrasada durante la administración de Jair Bolsonaro, una tensión siempre presente a pesar de los esfuerzos del embajador Daniel Scioli. Lectura política mediante, con el exgobernador en suelo argentino, donde vino a pasar la Navidad, Massa pudo evitar compartir actividad con el diplomático, a quien lo une un pasado de enfrentamiento electoral.

A través de las redes sociales, Massa le agradeció a Alckmin por haberlo recibido y destacó que deben aprovechar "la oportunidad de empezar a trabajar juntos la agenda bilateral comercial".