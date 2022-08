Bordet no está solo: el albertismo entrerriano le pegó duro a Cabandié

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) El albertismo de la provincia se abroqueló detrás del gobernador Gustavo Bordet en su cruzada contra el titular del Ministerio de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié por la gestión de la crisis desatada por los incendios en las islas del Delta. Desde la vicegobernadora hasta un funcionario del propio Gobierno bancaron, en tándem, al mandatario entrerriano que invitó al ministro a "hablar menos y trabajar más".

A la furiosa seguidilla de tuits del gobernador que contó Letra P, le siguió una rigurosa banca del albertismo entrerriano que cerró filas contra el ministro de Ambiente: la vicegobernadora Laura Stratta, el senador Edgardo Kueider y la diputada Carolina Gaillard, estos últimos con probada lealtad albertista.

Lo propio hizo Enrique Cresto, intendente en uso de licencia de Concordia y Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); el concordiense, aun ostentando ese cargo, pidió que “cuando un funcionario nacional erra el camino, es necesario hacérselo notar para reencauzar la búsqueda de soluciones”. Todo por Twitter.

En la Casa Gris se atajan: fue una crítica puntual a Cabandié y no alude en ningún aspecto al presidente Alberto Fernández ni tampoco afecta la relación con ninguno de los ministros del gabinete nacional. Parece, incluso, una devolución de gentilezas al ministro de Ambiente, quien tampoco se ha privado de lanzar dardos a la gestión Bordet a través de medios y redes sociales.

Por debajo de la espuma, sostienen que el trabajo coordinado entre la Secretaría de Ambiente entrerriana y la cartera de Cabandié es bueno, que en las reuniones de trabajo hay cooperación con el ministro y que en los operativos en el territorio “trabaja como uno más”. Para afuera es otra cosa.

En ese tono, la secretaria de Ambiente de la provincia, Daniela García, dijo a Canal 11 de Paraná que “la orden del gobernador Bordet ha sido ‘trabajen’. Buscar culpables en esta situación es difícil. La Justicia tendrá que investigar, en el momento que tenga que hacerlo. Nosotros, todo lo que piden se lo estamos dando”. La funcionaria destaca, además, el trabajo conjunto con la provincia de Santa Fe y con las distintas reparticiones del Gobierno y de la vecina provincia. Subraya el apoyo de las Fuerzas Armadas, solicitadas por el gobernador santafesino, Omar Perotti, que fueron de gran utilidad para organizar la logística de los brigadistas.

"Desde hace un año y medio tenemos armada una red de alerta entre los ganaderos y productores de islas. Son ellos los que nos alertan”, agregó; una frase que busca hechar por tierra la idea avalada por el sector ambientalista que suele recoger el Ministerio de Ambiente de la Nación de que son los ganaderos quienes incendian los campos para que luego crezca pasto nuevo que sirva para el engorde de la hacienda.

En mayo de este año, este medio contó que ante temas particularmente sensibles y en los que Bordet no podía permitirse ser leído como desinteresado no había lugar para medias tintas. No había lugar para su habitual modo slow. Así, ante temas puntuales, el entrerriano confirma que puede golpear la mesa.

El antecedente

Para encontrar una genealogía del estallido de estos días, hay que bucear hasta los inicios del gobierno del Frente de Todos. En agosto de 2020, cuando anunciaron la instalación de un faro de conservación en el Parque Nacional Pre Delta, en Diamante, Cabandié habría dado consejos al gobernador intentando fijar la política provincial en materia ambiental. Ante esta situación inédita, por el tono y el tenor, el gobernador respondió airadamente y se retiró enfadado del encuentro, según recordaron a Letra P testigos del episodio. Este hecho del pasado reciente parecía no solo haber quedado en el olvido, si no también superado por el trabajo. Sin embargo, su recuerdo sirve para entender los acontecimientos del presente.